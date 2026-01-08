అమ్మాయిలకు గుడ్ న్యూస్ - మీ దగ్గరలోనే పరీక్షా కేంద్రాలు!
అమ్మాయిలకు అందుబాటులో పరీక్షా కేంద్రాలు - ఎప్సెట్ సహా ప్రవేశ పరీక్షల్లో అమలు - కన్వీనర్ల సమావేశంలో ఉన్నత విద్యామండలి నిర్ణయం - పరీక్షా కేంద్రాల పెంచే అంశంపై కూడా దృష్టి
Published : January 8, 2026 at 6:35 PM IST
Examination Centers Should Be Made Accessible To Girls : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చే మే నెలలో నిర్వహించే ఎడ్సెట్, ఎప్సెట్, ఐసెట్ తదితర ప్రవేశ పరీక్షలకు హాజరయ్యే అమ్మాయిలకు అందుబాటులో ఉండేలా పరీక్షా కేంద్రాలను కేటాయించనున్నారు. ఈ మేరకు ఉన్నత విద్యామండలి కార్యాలయంలో ఛైర్మన్ ఆచార్య వి.బాలకిష్టారెడ్డి సమక్షంలో జరిగిన 7 ప్రవేశ పరీక్షల కన్వీనర్ల సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
సుమారు 50 % మంది అమ్మాయిలే : మధ్యాహ్నం షిఫ్ట్ పరీక్ష పూర్తయ్యేసరికి సాయంత్రం 6 గంటలవుతోంది. వారికి హైదరాబాద్ సిటీ శివారులో పరీక్షా కేంద్రాలు కేటాయిస్తే ట్రాఫిక్, దూరాభారం వల్ల ఇళ్లకు వెళ్లే సరికి ఆలస్యమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉదయం షిఫ్ట్లోనే అమ్మాయిలు పరీక్షలు రాసే అవకాశాలపై తొలుత ఆలోచన చేసినా, ఆన్లైన్ పరీక్షల వల్ల నార్మలైజేషన్ సమస్య వస్తుందని చర్చ సాగింది. అందుకే సాధ్యం అయినంత వరకు జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో అప్లై చేసుకున్నవారికి హైదరాబాద్ సిటీలోనే పరీక్షా కేంద్రాలు కేటాయించాలని, మధ్యాహ్నం షిఫ్ట్లో దాన్ని తప్పనిసరిగా పాటించాలన్న నిర్ణయానికి అధికారులు వచ్చారు. వివిధ ప్రవేశ పరీక్షలకు సుమారు 50 % మంది అమ్మాయిలే హాజరవుతున్నారు. ఎప్సెట్ అగ్రికల్చర్-ఫార్మసీ విభాగంలో 60 నుంచి 70 % మంది వారే ఉంటున్నారు. అందుకే వారి భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు బాలకిష్టారెడ్డి తెలిపారు. గత సంవత్సరం కంటే ఈసారి స్టూడెంట్స్కు మరిన్ని సౌకర్యాలు కల్పించేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవాలని ఆయన కన్వీనర్లకు దిశానిర్దేశం చేశారు. పరీక్షా కేంద్రాల పెంపునకు ఉన్న అవకాశాలను పరిశీలించాలని సూచనలు చేశారు.
ఫిబ్రవరి రెండో వారంలోపు నోటిఫికేషన్లు! : గత సంవత్సరం భిన్నంగా ఈ సారి ఈ నెలాఖరులోనే ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్షల (సెట్స్)పై మీటింగ్లు నిర్వహించనున్నారు. అదే సందర్భంలో నోటిఫికేషన్ల జారీ, దరఖాస్తుల స్వీకరణ తదితర పూర్తి షెడ్యూల్ను నిర్ణయిస్తారు. మొత్తానికి ఫిబ్రవరి రెండో వారంలోపు నోటిఫికేషన్లు వెలువరించాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. దరఖాస్తు ఫీజుల్లో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. ఈ సమావేశంలో విద్యామండలి ఉపాధ్యక్షులు పురుషోత్తం, మహమూద్ అలీ, కార్యదర్శి శ్రీరాం వెంకటేశ్, ఎప్సెట్ కన్వీనర్ ఆచార్య కె.విజయ కుమార్రెడ్డి, పీజీఈసెట్ కన్వీనర్ ఆచార్య కె.వెంకటేశ్వర రావు, కన్వీనర్లు అలువాల రవి (ఐసెట్), రాజేశ్కుమార్ (పీఈసెట్), వెంకట్రాంరెడ్డి (ఎడ్సెట్), చంద్రశేఖర్ (ఈసెట్), విజయలక్ష్మి (లాసెట్) పాల్గొన్నారు.
పలు ప్రవేశ పరీక్షల(సెట్ల) షెడ్యూల్ : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2026లో నిర్వహించే పలు ప్రవేశ పరీక్షల (సెట్ల) తేదీలు డిసెంబర్ 30న ఖరారయ్యాయి. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి 7 ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లకు సంబంధించిన తేదీలను వెల్లడించింది. తొలుత అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ తర్వాత ఇంజినీరింగ్ విభాగాలకు సంబంధించిన పరీక్షలను నిర్వహిస్తారు. తెలంగాణ విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆమోదం తెలపడంతో ప్రవేశ పరీక్షల తేదీలను ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్ ఆచార్య వి.బాలకిష్టారెడ్డి, సెక్రటరీ ఆచార్య శ్రీరాం వెంకటేష్లు విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఛైర్మన్ మాట్లాడుతూ గతంలో నిర్వహించిన మాదిరిగానే ఈసారి కూడా అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ పరీక్షలతో ప్రారంభిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఆయా పరీక్షలకు సంబంధించి కన్వీనర్లను ప్రకటించిన ఉన్నత విద్యా మండలి తాజాగా పలు ప్రవేశ పరీక్షలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది.
పలు ప్రవేశ పరీక్షల(సెట్ల)
షెడ్యూల్
|ప్రవేశ పరీక్ష
|కోర్సులు
|నిర్వహించే తేదీలు
|ఎప్ సెట్
|అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ
|మే 4, 5వ తేదీలు
|ఎప్సెట్
|బీటెక్
|9 నుంచి 11 వరకు
|ఎడ్ సెట్
|బీఈడీ
|12
|ఐసెట్
|ఎంబీఏ, ఎంసీఏ
|13, 14
|ఈసెట్
|బీటెక్, బీఫార్మసీల్లోకి లేటరల్ ఎంట్రీ
|15
|లా సెట్
|ఎల్ఎల్బీ, ఎల్ఎల్ఎం
|18
|పీజీఈసెట్
|ఎంటెక్, ఎంఫార్మసీ, ఎంఆర్క్
|28 నుంచి 31 వరకు
|పీఈసెట్
|డీపీఎడ్, బీపీఎడ్
|మే 31 నుంచి జూన్ 3
