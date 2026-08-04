కిడ్నాప్ కేసు - వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే ముస్తఫా అరెస్టు
వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే ముస్తఫా గుజరాత్లో అరెస్టు - పొగాకు వ్యాపారి అభి కిడ్నాప్ కేసులో ముస్తఫాను అరెస్టు చేసిన నూజివీడు పోలీసులు - అర్ధరాత్రి ఒంటిగంట సమయంలో అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 10:34 AM IST
EX YSRCP MLA Mustafa Arrested in Gujarat : కిడ్నాప్ కేసులో గుంటూరు తూర్పు మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు షేక్ మహమ్మద్ ముస్తఫాను నూజివీడు పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వ్యాపార వివాదాల నేపథ్యంలో పొగాకు వ్యాపారి కుమారుడితో పాటు మరో ముగ్గురిని కిడ్నాప్ చేసి బెదిరింపులకు పాల్పడిన ఘటనలో ఇటీవల మాజీ ఎమ్మెల్యే షేక్ మహమ్మద్ ముస్తఫా, ఆయన కుమారుడు బషీర్లపై పోలీసులు కిడ్నాప్, ఎస్సీ, ఎస్టీ ఎట్రాసిటీ చట్టం కింద కేసులు నమోదు చేశారు. కేసు నమోదైనప్పటి నుంచి పోలీసులకు దొరక్కుండా ముస్తఫా ఆయన కుమారుడు తప్పించుకు తిరుగుతున్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే, ఆయన కుమారుడి కోసం గాలిస్తున్న పోలీసులు అర్ధరాత్రి ఒంటిగంట సమయంలో గుజరాత్లో పట్టుకున్నారు.
అసలేం జరిగిందంటే?: మాజీ ఎమ్మెల్యే ముస్తఫాకు గుంటూరులో పొగాకు గోదాము ఉంది. ఏలూరు జిల్లా కొయ్యలగూడెంకు చెందిన కడిమి సూర్యచంద్రం రైతుల నుంచి పొగాకును సేకరించి, గుంటూరులోని ముస్తఫాకు విక్రయించేవారు. అయితే, ఇటీవల ముస్తఫా కొనుగోలు ధరను భారీగా తగ్గించారు. ఆ ధరలకు వ్యాపారం గిట్టుబాటు కావడం లేదంటూ సూర్యచంద్రం తన సరుకును ముస్తఫాకు అమ్మడం ఆపేసి, గుంటూరులోని మరో కంపెనీకి అమ్మడం మొదలుపెట్టారు. సూర్యచంద్రం కుమారుడు అభి డ్రైవర్ బాలరాజు, గుమస్తా దుర్గారావుతో కలిసి సోమవారం రాత్రి పొగాకు బేళ్లను సొంత వాహనంలో లోడ్ చేసుకొని కొయ్యలగూడెం నుంచి గుంటూరుకు బయలుదేరారు. కాసేపటికే అభి ఏడుస్తూ తన తండ్రికి ఫోన్ చేశారు.
"మాజీ ఎమ్మెల్యే ముస్తఫా కుమారుడు బషీర్, అతని అనుచరులు రెండు కార్లలో వచ్చి నూజివీడు వద్ద మమ్మల్ని అడ్డగించారు. వారు పొగాకు బేళ్లతో సహా వ్యాన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మమ్మల్ని కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్తున్నారు. వాళ్లకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు చెల్లిస్తేనే మమ్మల్ని వదిలేస్తామని అంటున్నారు" అని చెప్పి అతను ఫోన్ పెట్టేశాడు. సూర్యచంద్రం వెంటనే మాజీ ఎమ్మెల్యే ముస్తఫాకు ఫోన్ చేశారు. "మాకివ్వాల్సిన డబ్బులు తీసుకుని వెంటనే గుంటూరులో పొగాకు గోదాముకు రండి. లేదంటే నీ కొడుకును మళ్లీ చూడలేరు" అని ముస్తఫా హెచ్చరించారు. ఆందోళనకు గురైన సూర్యచంద్రం పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
బాకీ ఉంటే చట్టపరంగా పరిష్కరించుకోండి: ముస్తఫా పొగాకు గోదాములు గుంటూరు జిల్లా పెదకాకానిలో ఉన్నందున బాధితులను అక్కడే బంధించి ఉంటారన్న అంచనాతో నూజివీడు పోలీసులు అక్కడి స్టేషన్ సిబ్బందికి సమాచారమిచ్చారు. పోలీసులు వెంటనే ముస్తఫాకు ఫోన్ చేసి "సూర్యచంద్రం మీకు డబ్బులివ్వాల్సి ఉంటే చట్టపరంగా తేల్చుకోండి. అంతేకానీ, అతని కుమారుడిని కిడ్నాప్ చేయడం తగదు. వెంటనే వారితో పాటు మీ అబ్బాయిని స్టేషన్లో లొంగిపోయేలా చూసుకోండి" అని స్పష్టం చేశారు. మంగళవారం తెల్లవారుజామున బాధితులను వెంటబెట్టుకొని వచ్చిన కిడ్నాపర్ల ముఠా, పెదకాకాని పోలీస్ స్టేషన్లో లొంగిపోయింది. అయితే, ముస్తఫా, బషీర్ అప్పటినుంచి పరారీలో ఉన్నారు.
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