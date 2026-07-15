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కుమారుడిని నేరం నుంచి తప్పించే యత్నం - వైఎస్సార్సీపీ నేత సీదిరి అప్పలరాజుపైనా పోలీసుల కేసు

కుమారుడి నేరాన్ని కప్పిపుచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ నేత - అతనితో పాటు ప్రధాన అనుచరుడినీ కేసులో నిందితులుగా చేర్చిన పోలీసులు - బాధిత కుటుంబాన్ని ప్రలోభపెట్టడంలో మరో నలుగురి పాత్ర

EX YSRCP Minister Seediri Appalaraju Accused
EX YSRCP Minister Seediri Appalaraju Accused (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 7:19 AM IST

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EX YSRCP Minister Seediri Appalaraju Accused : బైక్‌తో ఢీకొట్టి గొర్రెల కాపరి దానయ్య చనిపోవడానికి కారణమైన కేసులో ఆరవ్‌ తండ్రి, వైఎస్సార్సీపీ నేత సీదిరి అప్పలరాజును కూడా పోలీసులు నిందితుడిగా చేర్చారు. అప్పలరాజుతో పాటు ఆయన ప్రధాన అనుచరుడినీ నిందితుడిగా చూపించారు. అటు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వైద్య పరీక్షల సందర్భంగా ఆరవ్‌కు రాచమర్యాదలు చేయడంపై విమర్శలు తలెత్తాయి. మరోవైపు బాధిత దానయ్య కుటుంబాన్ని ప్రలోభపెట్టడంలో మరో నలుగురి పాత్ర ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో అతివేగంగా బైకు నడిపి గొర్రెల కాపరి దానయ్య మృతికి కారణమైన కుమారుడు ఆరవ్‌వర్మను తప్పించేందుకు, ఆ నేరాన్ని కప్పిపుచ్చేందుకు ప్రయత్నించిన వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీమంత్రి సీదిరి అప్పలరాజును పోలీసులు కేసులో ఏ-3గా చేర్చారు. అప్పలరాజు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆ నలుగురుగా గుర్తింపు పొందిన బృందంలో ఒకరిగా ఇష్టారాజ్యంగా చెలరేగిన ఆయన ప్రధాన అనుచరుడు అల్లు రమణనూ ఏ-4 గా చేర్చారు. ప్రమాదానికి సంబంధించి పోలీసులకు తప్పుడు సమాచారమివ్వడం, తప్పుదారి పట్టించడంలో రమణే కీలక పాత్ర పోషించినట్లు గుర్తించారు. బీఎన్‌ఎస్‌లోని 105, 61 (2), 238 240, 249, 242 వంటి సెక్షన్ల కింద వీరిపై కేసు నమోదైంది.

ఆరవ్‌కు ఆసుపత్రిలో వీఐపీ గది: ఆరవ్‌ వర్మ, అతని స్నేహితుడు సిద్ధార్థ త్యాడిలకు కాశీబుగ్గ న్యాయస్థానం జ్యుడీషియల్‌ రిమాండ్‌ విధించటంతో వారిద్దరినీ మంగళవారం శ్రీకాకుళం జిల్లా జైలుకు తీసుకొచ్చారు. ఇద్దరికీ కామన్‌ బ్యారెక్‌ కేటాయించారు. ఆ తర్వాత న్యాయాధికారి ఆదేశాల మేరకు ఆరవ్‌ను జిల్లా జైలు నుంచి సర్వజన ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ ఆయనకు రాచమర్యాదలు చేశారు. శస్త్రచికిత్స అవసరమంటూ ఆరవ్‌కు వీఐపీలకు ఇచ్చే గది కేటాయించారు. దీనిపై మీడియా ప్రతినిధులు ప్రశ్నించడంతో అప్పటికప్పుడు వైద్యాధికారులు సాధారణ గదిలోకి మార్చారు. అప్పలరాజు సోదరుడు త్రినాథరావు, అనుచరులు ఆ సమయంలో ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు. అప్పలరాజు, ఆయన భార్య మాత్రం ఆసుపత్రి ఆవరణలో కారులో కొంతసేపు కూర్చొన్నారు.

కాశీబుగ్గ స్టేషన్‌ అధికారులపై చర్యలకు రంగం సిద్ధం: ఆరవ్‌ వ్యవహారంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన కాశీబుగ్గ పోలీసుస్టేషన్‌ అధికారులు, సిబ్బందిపై చర్యలకు రంగం సిద్ధమైంది. ముగ్గురిపై చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు బైక్‌ ఎవరు నడిపారనే కోణంలో విచారించి నిందితుల్ని గుర్తించాల్సి ఉండగా ఆ పని ఎందుకు చేయలేదు? తానే యాక్సిడెంట్‌ చేశానంటూ ఆరవ్‌ స్నేహితుడు సిద్ధార్థ చెప్పగా నిజానిజాలు విచారించకుండానే అతన్ని నిందితుడిగా చేర్చి ఎందుకు ఊరుకున్నారు? ఇది ఉద్దేశపూర్వకమా? నిర్లక్ష్యమా? సమాచార లోపమా? అనే కోణంలో సమాచారం సేకరించారు.

"ఆరవ్‌ శరీరం, తలపై గాయాలయ్యాయని ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చారు. ప్రాథమిక పరీక్షలు పూర్తయ్యాక సీటీ స్కాన్‌ చేయాలి. అప్పటి వరకు ఐసీయూలో అబ్జర్వేషన్‌కు ఉంచాం. ఐసీయూకు తీసుకెళ్తూ రక్తపరీక్షల కోసం సర్జరీ వార్డులో కొంతసేపు ఉంచాం" - డాక్టర్ సౌమిని, జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్

జిల్లా ఎస్పీ నుంచి ఉన్నతాధికారులకు నివేదిక అందిన వెంటనే బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకునే అవకాశముంది. దీనికి సంబంధించి నేడు అధికారిక ఉత్తర్వులు ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం. మరోవైపు ఈ ప్రమాదంలో మృతి చెందిన దానయ్య కుటుంబానికి 8.50 లక్షలు ఇస్తామని ప్రలోభపెట్టి 1.5 లక్షలే ఇచ్చినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీనిపైనా లోతుగా ఆరా తీస్తున్నారు.

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TAGGED:

SHEPHERD DANAYYA DEATH CASE
సీదిరి అప్పలరాజూ నిందితుడే
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SEEDIRI APPALARAJU ACCUSED

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