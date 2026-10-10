ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలను మనమే చులకన చేయడం సరికాదు: వెంకయ్య నాయుడు
Venkaiah Naidu Press Meet: ఓట్లు మూకుమ్మడిగా తొలగించారనేది అపోహ మాత్రమేనని ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు అన్నారు. సర్ ప్రక్రియతో ఎన్నికల సంఘంపై వస్తున్న విమర్శలపై ఆయన కృష్ణా జిల్లాలో మీడియా సమావేశంలో స్పందించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 3:27 PM IST
Venkaiah Naidu on CJP Protest : మన ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలను మనమే చులకన చేయడం సరికాదని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు హితవు పలికారు. సర్ ప్రక్రియతో ఎన్నికల సంఘంపై వస్తున్న విమర్శలపై వెంకయ్య నాయుడు కృష్ణా జిల్లా ఆత్కూరులో మీడియా సమావేశంలో స్పందించారు. ఓట్లు మూకుమ్మడిగా తొలగించారనేది అపోహే అని అన్నారు. సీఈసీ సహా ప్రధాని మోదీ రాజీనామా డిమాండ్లు అసంబద్ధమన్నారు. ఈ విషయంలో ప్రతిపక్షాలు అతిగా ప్రవర్తిస్తున్నాయని వెంకయ్య ఆక్షేపించారు. దేశంలో తాజా రాజకీయ పరిణామాలు, ఈసీపై వస్తోన్న విమర్శలపై ఆయన స్పందించారు. రాజ్యాంగ బద్ధ సంస్థను రాజకీయాలతో ముడిపెట్టడం సరికాదన్నారు.
ఎన్నికల సంఘంపై దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతోందని వెంకయ్య నాయుడు అన్నారు. ఇవాళ ప్రతిపక్షాలు అతిగా ప్రవర్తిస్తున్నాయని ఆరోపించారు. రాజీనామా కోరడం తప్పు కాదని, కానీ వ్యక్తిగత విమర్శలు సరికాదని తెలిపారు. సీఈసీ, ప్రధాని రాజీనామా చేయాలన్న డిమాండ్ సమంజసం కాదని అభిప్రాయపడ్డారు. గెలిస్తే తమ ఘనత అని, ఓడిపోతే మాత్రం ఈవీఎంలను నిందిస్తున్నారన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 13 కోట్ల మంది ఓటర్లను తొలగించారనడం అవాస్తవమని పేర్కొన్నారు.
రాజ్యంగబద్ధ సంస్థను వీధుల్లోకి లాగడం తగదని, తామంతా ఐక్యంగా ఉన్నామని ఎన్నికల సంఘం సభ్యులు చెబుతున్నారన్నారు. ప్రతిపక్షాలు ఎందుకు రాద్దాంతం చేస్తున్నాయో అర్థం కావడం లేదన్నారు. ప్రతిపక్షాలు ఆరోపణలు చేసే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించుకోవాలని కోరారు. ఎవరికైనా అభ్యంతరాలుంటే ఇంటింటికి వెళ్లి వెరిఫికేషన్ చేసుకుని అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లాలని సూచించారు. అంతిమంగా దేశప్రతిష్ఠ దెబ్బతినకుండా వ్యవహరించాలని ప్రతిపక్ష పార్టీలకు వెంకయ్య నాయుడు పిలుపునిచ్చారు. నిరసన తెలిపే హక్కు ఉంది, కానీ హింసాయుతంగా చేయడం మంచిది కాదని వెంకయ్య నాయుడు అన్నారు.
"మోదీ, చంద్రబాబు జనంతో మమేకమయ్యేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ప్రజా ప్రయోజనాలు కాపాడినవారే ప్రజల హృదయాల్లో నిలిచిపోతారు. రాజకీయాల్లో ప్రజలతో నేతలు కనెక్ట్ కావడానికి ప్రయత్నించాలి. రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థను రాజకీయాలతో ముడిపెట్టడం సరికాదు. ఏఐ ద్వారా ఓట్లను తొలగిస్తున్నారనేది అపోహ మాత్రమే. ప్రతిపక్ష పార్టీ హోదా ఇవ్వలేదని యాగీ చేయడం ఎందుకు?. 10 శాతం మంది సభ్యులుంటే చట్టబద్ధంగా ప్రతిపక్ష హోదా వస్తుంది. అసలు అసెంబ్లీకి రానంటే అధికార పక్షానికే మంచిది" - వెంకయ్య నాయుడు, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి
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