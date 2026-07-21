భూకబ్జా కేసులో బుక్ - పరారీలో తమ్మినేని కుటుంబం
శ్రీకాకుళంలో సంచలనం రేపిన రూ.4 కోట్ల విలువైన భూకబ్జా కుట్ర - భూకబ్జా కుట్రలో నిందితులుగా మాజీ స్పీకర్ తమ్మినేని కుటుంబం - అరెస్ట్ భయంతో పరారైన తమ్మినేని సీతారాం కుటుంబం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 7:36 AM IST
Tammineni Sitaram Case Updates : వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం కుటుంబంతో సహా పరారీలో ఉన్నారు. శ్రీకాకుళంలో సంచలనం సృష్టించిన రూ.4 కోట్ల విలువైన భూకబ్జా కుట్ర కేసులో తమ్మినేని సీతారాం, ఆయన భార్య వాణి, కుమారుడు వెంకట శ్రీరామ చిరంజీవి నాగ్ నిందితులుగా ఉన్నారు. బతికున్న భూయజమానిని చనిపోయినట్లుగా నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి, ఏకైక వారసురాలంటూ ఒడిశాకు చెందిన ఓ మహిళను తెరపైకి తెచ్చి చేసిన భూకబ్జా కుట్రలో తమ్మినేని కుటుంబం పాత్రను పోలీసులు ఆదివారం బయటపెట్టారు.
అప్పటి వరకూ ఆమదాలవలసలోని అద్దె ఇంట్లో ఉన్న తమ్మినేని కుటుంబమంతా సోమవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటల సమయంలో తప్పించుకొని వెళ్లిపోయారు. ఇంట్లో రెండు సొంత కార్లు ఉన్నప్పటికీ ప్రైవేట్గా ఓ ఇన్నోవా కారును రప్పించి అందులో పరారయ్యారు. ఫోన్లు ఇంట్లోనే పెట్టి వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. భూకబ్జా కుట్ర కేసులో అరెస్ట్ తప్పదని భావించిన తమ్మినేని పోలీసుల కళ్లుగప్పి వెళ్లిపోవడం చర్చనీయాంశమైంది.
తమ్మినేని అరెస్ట్ విషయంలో పోలీసులు ఎందుకు జాప్యం చేశారన్న ప్రశ్నలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. చాపురం పంచాయతీ బలగ పరిధిలోని స్థలం నకిలీ పత్రాలతో కొట్టేయడంలో కీలకంగా వ్యవహరించిన 13 మందిలో 8 మందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి, రిమాండ్కు పంపారు. తమ్మినేని కుటుంబంలో ముగ్గురు నిందితులు ఉన్నారు. మిగిలిన ఇద్దరిలో ఒకరు మాజీ హోంగార్డు త్రినాథ్, మరొకరు హిరమండలం సబ్ రిజిస్ట్రార్. కొన్ని రోజులుగా త్రినాథ్ కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నా ఆచూకీ దొరకలేదు. అయితే కళ్లెదుటే తమ్మినేని కుటుంబం ఉన్నా పోలీసులు అరెస్ట్ చేయకపోవడం, వారు న్యాయసలహా తీసుకునే పనిలో ఉండగానే నిందితులు జారుకోవడం విమర్శలకు దారితీసింది.
Tammineni Family Land Fraud Case : మాజీ హోంగార్డు త్రినాథ్, తెలుగు సతీశ్కుమార్, సాలిపల్లి లక్ష్మణరావు, రజని, డాక్యుమెంట్ రైటర్ కూన పెద్దిరాజు ముఠాగా ఏర్పడి ఇలా నకిలీ పత్రాలతో పదుల సంఖ్యలో డాక్యుమెంట్లు రిజిస్ట్రేషన్ చేశారని గుర్తించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అప్పటి స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం కొనుగోలు చేసిన భూముల్లో ఇలాంటి దొంగ రిజిస్ట్రేషన్లు ఏమున్నాయని పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. తమ్మినేని దంపతుల ఆదేశాలతో పనిచేసే ఉపేంద్ర కుమార్, సాంబశివరావు, గోపాలకృష్ణ నకిల పత్రాలతో రిజిస్ట్రేషన్కు సాక్షి సంతకాలు చేసి ఇప్పుడు అడ్డంగా దొరికిపోయారు.
తమ్మినేని సీతారాంపై అనేక కబ్జా ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆమదాలవలస టీఎస్ఆర్ కళాశాలకు ఆనుకొని ఉన్న 8 సెంట్ల స్థలాన్ని తమ్మినేని కుటుంబం ఆక్రమిస్తోందని గత నెలలో వృద్ధ దంపతులు సీఎంఓ, ఎస్పీ నిర్వహించిన ప్రజాపరిష్కార వేదికలో ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో డీఆర్ఓ విశ్వేశ్వరరావు, ఆమదాలవలస తహసీల్దార్, సర్వే అధికారులు వెళ్లి స్థలాన్ని బాధితులకు అప్పగించారు. స్పీకర్గా ఉన్న సమయంలో టెక్కలి మండలం చింతామణి గ్రామంలో 324 సర్వే నంబర్లోని 23 ఎకరాల భూమిని గ్రామస్థుల నుంచి తన కుమారుడి పేరుతో బలవంతంగా రాయించుకున్నారని ఆరోపణలున్నాయి.
తమ్మినేని కుటుంబానికి అత్యంత సన్నిహితుడైన ఆమదాలవలసకు చెందిన ఓ వ్యక్తి మరణించగా ఆయన కుమారుల మధ్య తగాదాలు తలెత్తాయి. వారి ఇల్లును తమ్మినేని భార్య వాణి స్వాధీనం చేసుకున్నారని సమాచారం. ఆమదాలవలసకు చెందిన ఓ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అనారోగ్య కారణాలతో చనిపోయారు. డబ్బులు బాకీ ఉన్నాడంటూ బెదిరించి కానిస్టేబుల్ భార్య నుంచి రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలోని ఇల్లు లాక్కున్నారన్న ఆరోపణలున్నాయి.
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