కార్గిల్ యుద్ధంలో పాల్గొన్న తెలంగాణ వీరులు - నాటి క్షణాలను గుర్తుచేసుకున్న రిటైర్డ్ సైనికులు
నేడు కార్గిల్ విజయ్ దివస్ - కార్గిల్ యుద్ధంలోని జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకున్న రిటైర్డ్ ఆర్మీ సైనికులు - దేశభక్తితో ఉప్పోంగుతున్న మనోభావాలను పంచుకున్న తీరు
Published : July 26, 2026 at 1:34 PM IST
Ex Servicemen On Kargil Vijay Diwas : 1999లో భారత్-పాకిస్తాన్ దేశాల మధ్య జమ్మూ కశ్మీర్లోని కార్గిల్ సెక్టార్లో కార్గిల్ యుద్ధం జరిగింది. భారత్ భూభాగంలోని కార్గిల్ పర్వతం వైపు ముష్కరులు చొరబడ్డారన్న సమాచారంతో భారత ఆర్మీ సైనికులు అప్రమత్తం అయ్యారు. మంచు పర్వతంపై నుంచి కురుస్తున్న బుల్లెట్ల వర్షానికి జవాబుగా ఎదురుదాడికి దిగారు. ఈ క్రమంలో గాయాలైనా తమ పోరాటాన్ని నిరంతరాయంగా సాగించారు. 1999లో కార్గిల్ పర్వతాన్ని సగర్వంగా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వారిలో తెలంగాణకు చెందిన సైనికులు కూడా ఉన్నారు. అనంతరం పదవీ విరమణ పొందారు. వారిలో ఇప్పటికీ ఎనలేని దేశభక్తి కనిపిస్తోంది. ఈరోజు కార్గిల్ విజయ్ దివస్ను పురస్కరించుకొని ఆ యుద్ధ వీరుల గురించి ప్రత్యేక కథనం.
మందుపాతర్లు అమర్చి : ఆదిలాబాద్ జిల్లా బేల మండలం అవల్పూర్ గ్రామానికి చెందిన తిప్పరెడ్డి వామన్రెడ్డి 1984లో సైన్యంలో చేరారు. జమ్మూకశ్మీర్లోని తంగ్దర్, పుంఛ్ సెక్టార్లు, ఐజాల్, రుర్కీ, గుజరాత్లోని జాంనగర్ ప్రాంతాల్లో విధులు నిర్వర్తిస్తూ 2001లో హవల్దార్గా రిటైర్డ్ అయ్యారు. కార్గిల్ యుద్ధం సందర్భంగా 11 మరాఠా రెజిమెంట్ బృందంలో ఎక్స్ప్లోజివ్ మైన్స్ విభాగంలో పనిచేసిన ఆయన, మంచు దారుల్లో మందుపాతర్లు అమర్చిన సందర్భాలను గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ మైన్స్ పేలి, శత్రువులు తీవ్ర గాయాలై పారిపోయారు. మైనస్ 8 డిగ్రీల చలిలో శ్వాస సమస్య రాకుండా సహచర సైనికులకు ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు సరఫరా చేసిన సన్నివేశాలను గుర్తుచేసుకున్నారు.
రాత్రంతా విధుల్లో : వడ్నాల కిషన్ది ఆదిలాబాద్ జిల్లా భోరజ్ మండలం గూడ గ్రామం. 1992లో భారత ఆర్మీలో చేరి జమ్మూకశ్మీర్, సిక్కిం ప్రాంతాల్లో పని చేశారు. 2018లో హవల్దార్ హోదాలో ఉద్యోగం నుంచి రిటైర్డ్ అయ్యారు. కార్గిల్ యుద్ధ సమయంలో రేడియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ అప్పగించారు. తమది కోర్ ఆఫ్ రెజిమెంట్ బృందమని రాజస్థాన్లోని జైసల్మేర్, గంగానగర్ అంతర్జాతీయ సరిహద్దుల్లో రాత్రంతా ప్రైవేటు కమ్యూనికేషన్ విధుల్లో ఉన్నట్లు తెలిపారు. ముష్కరుల కంట పడకుండా చీకట్లోనే సహచరులకు సమాచారం అందించిన రోజులు గుర్తుచేసుకున్నారు. దీంతో వారు జమ్మూకశ్మీర్ కాన్వాయ్తో ముందుకు వెళ్లి శత్రువులను తుదముట్టించారని చెప్పారు. కార్గిల్ యుద్ధంలో పాల్గొన్న వీరుడిగా పేరొందడం గర్వంగా ఉందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
రాడార్లో పని చేశా : ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి మండలం అందునాయక్ తండాకు చెందిన బహాదూర్సింగ్ చోపాడే 1993లో సైనిక దళంలో చేరారు. 2019లో నాయబ్ సుబేదార్ హోదాలో రిటైర్డ్ అయ్యారు. శ్రీనగర్, అస్సాం ప్రాంతాల్లో పని చేసిన ఆయన యునైటెడ్ నేషన్ మిషన్ ఆధ్వర్యంలో 2010లో సుడాన్, 2016లో ఇజ్రాయెల్ దేశాల్లో ఏడాది పాటు శాంతిసేనలో విధులు కూాడా నిర్వహించారు. కార్గిల్ యుద్ధ సమయంలో 758 ఈఎంఈ (ఎలక్ట్రానిక్ మెకానిక్ ఇంజినీరింగ్) యూనిట్లో పంజాబ్లోని కపుర్తల ప్రాంతం వద్ద పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. అక్కడ ఆయుధాలు, వాహనాలు, హెలికాప్టర్లకు మరమ్మతులు చేసినట్లు చెప్పారు. రాడార్ వద్ద విధులు నిర్వర్తించిన చోపాడే ఫైరింగ్లో పాల్గొన్న జ్ఞాపకం జీవితాంతం ఉంటుందన్నారు.
మంచుకొండల్లో ఉంటూ : రవీందర్ 1995లో బీఎస్ఎఫ్లో చేరి 171వ బెటాలియన్లో కానిస్టేబుల్గా విధులు నిర్వహించారు. కార్గిల్ యుద్ధంలో నేరుగా పాల్గొన్న ఆయన 1999లో జూన్ నుంచి ఆగస్టు వరకు వరకు కార్గిల్లోనే ఉన్నట్లు చెప్పారు. మంచుకొండల్లో బంకర్లలో నుంచి వ్యూహాత్మంగా యుద్ధం చేశామన్నారు. తమ వెంట ఉన్న తినుబండారాలను వేడి చేసుకొని తినేవాళ్లమని గుర్తు చేసుకుని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. సేవలకు అనేక పతకాలు వచ్చాయని తెలిపారు. 2017లో ఉద్యోగ విరమణ చేసినట్లు చెప్పారు.
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