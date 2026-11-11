ఏపీలో కొత్త పార్టీ ఆవిర్భావం - పరివర్తన రాజనీతి పార్టీని ప్రకటించిన విజయసాయిరెడ్డి
Parivartan Rajniti Party: విజయవాడలో మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి కొత్త పార్టీ ఆవిర్భావ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా పార్టీ పేరును పరివర్తన రాజనీతి పార్టీగా ఆయన ప్రకటించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 11:58 AM IST|
Updated : November 11, 2026 at 1:23 PM IST
విజయవాడలో మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి కొత్త పార్టీని ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ పేరును పరివర్తన రాజనీతి పార్టీగా వెల్లడించారు. కాషాయం, తెలుపు రంగు మధ్యలో అశోకచక్రంతో కూడిన పార్టీ జెండాతో పాటు పార్టీ పేరును ఆవిష్కరించారు. దేశం కోసం ధర్మం కోసం నినాదంతో పీఆర్పీని ఏర్పాటు చేశారు. అనంతరం విజయసాయిరెడ్డి మాట్లాడారు.
ఏఒక్కరూ రాష్ట్రాన్ని, దేశాన్ని మార్చలేరని విజయసాయిరెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్ ఏఒక్క నాయకుడి చేతిలో లేదన్నారు. అంతా ప్రజల చేతిలోనే ఉందని ఓటుతో వారి పాత్ర ముగిసిపోదని చెప్పారు. ప్రభుత్వాలు ఏవైనా చేసిన మంచి పనులే చెబుతాయని వివరించారు. మంచి పని ఎవరు చేసినా అభినందించాల్సిందేనని తెలిపారు. తప్పు ఎవరు చేసినా ఆధారాలతో ప్రశ్నించాలని అన్నారు. ప్రశ్నించడం ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలకు ఉన్న హక్కు అని విజయసాయిరెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు.
ఈ పార్టీ ఇంకో నాయకుణ్ని ఇవ్వడానికి రాలేదని విజయసాయిరెడ్డి వెల్లడించారు. యువతకు ఉండే నాయకత్వ లక్షణాలు పైకి తీసుకురావాలన్నారు. వారిని నాయకులుగా మార్చేందుకే నూతన రాజకీయ పార్టీని స్థాపించానని చెప్పారు. అందుకే పరివర్తన రాజనీతి పార్టీ పేరుతో ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నట్లు తెలిపారు. ఐదు కోట్ల ఆంధ్రా ప్రజలను రెండు కుటుంబాలే శాసిస్తున్నాయని వివరించారు. రెండు కుటుంబాలే ఐదు కోట్ల ప్రజానీకాన్ని శాసించాలా అని ప్రశ్నించారు. వారసత్వ రాజకీయాలకు స్వస్తి చెప్పాలని తెలియజేశారు. తనకు ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలనే ఆశలేదన్నారు. యువతలోనే సీఎం అభ్యర్థిని ఎంపిక చేస్తానని పేర్కొన్నారు. ప్రతి సామాజిక వర్గంలోని నాయకులను ప్రోత్సహిస్తామని విజయసాయిరెడ్డి తెలియజేశారు.
"ఏఒక్కరూ రాష్ట్రాన్ని, దేశాన్ని మార్చలేరు. ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్ ఏఒక్క నాయకుడి చేతిలో లేదు. అంతా ప్రజల చేతిలోనే ఉంది, ఓటుతో ప్రజల పాత్ర ముగిసిపోదు. ప్రభుత్వాలు ఏవైనా చేసిన మంచి పనులే చెబుతాయి. మంచి పని ఎవరు చేసినా అభినందించాల్సిందే. తప్పు ఎవరు చేసినా ఆధారాలతో ప్రశ్నించాలి. ప్రశ్నించడం ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలకు ఉన్న హక్కు. ఈ పార్టీ ఇంకో నాయకుణ్ని ఇవ్వడానికి రాలేదు. యువతకు ఉండే నాయకత్వ లక్షణాలు పైకి తీసుకురావాలి." - విజయసాయిరెడ్డి, పీఆర్పీ అధ్యక్షుడు
యువతకు తొలి ప్రాధాన్యం - విజయసాయి రెడ్డి కొత్త పార్టీ ప్రకటన ఏకాదశి రోజునే
జగన్ వద్ద నన్ను దుర్మార్గుడిగా చిత్రీకరించిన వ్యక్తి సజ్జలే: విజయసాయిరెడ్డి