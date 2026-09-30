జగన్ వద్ద నన్ను దుర్మార్గుడిగా చిత్రీకరించిన వ్యక్తి సజ్జలే: విజయసాయిరెడ్డి
జగన్ యూటర్న్ రాజకీయాలు చేస్తున్నారని మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి విమర్శించారు. విశాఖ రాజధానిని చేస్తానన్న జగన్, మావిగన్ అంటూ మాట మార్చారని విశాఖలో మీడియా సమావేశంలో విజయసాయిరెడ్డి మాట్లాడారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 4:41 PM IST
EX MP Vijayasai Reddy Comments on Sajjala : ప్రజలపై వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు ఉన్నది బూటకపు ప్రేమేనని మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి విమర్శించారు. మద్యం కుంభకోణంలో తన ప్రమేయం లేదన్న విజయసాయిరెడ్డి ఇందులో కర్త, కర్మ, క్రియ రాజ్కెసిరెడ్డేనని స్పష్టం చేశారు. మద్యం కుంభకోణం కేసులో తనకు తెలిసిందంతా సిట్ అధికారులకు చెప్పాను అని విజయసాయిరెడ్డి తెలిపారు. విశాఖపట్నంలో బుధవారం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో విజయసాయిరెడ్డి మాట్లాడారు.
త్వరలో కొత్త పార్టీ పేరును ప్రకటిస్తానని, అనంతరం పాదయాత్ర చేపడతానని విజయసాయిరెడ్డి తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీకి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి వల్లే నష్టం జరుగుతోందని ఆరోపించారు. జగన్ వద్ద తనను దుర్మార్గుడిగా చిత్రీకరించిన వ్యక్తి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డేనని మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ అధికారం వచ్చేంత వరకు తనను వాడుకుని తర్వాత వదిలేసిందన్నారు. ఆ తర్వాత మూడు నెలల్లోనే పక్కన పెట్టిందని అన్నారు. తనపై కుట్రలు, దుష్ప్రచారం చేశారని ఆరోపించారు.
"సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి వల్లే వైఎస్సార్సీపీకి నష్టం. జగన్ వద్ద నన్ను దుర్మార్గుడిగా చిత్రీకరించిన వ్యక్తి సజ్జలే. అధికారం వచ్చే వరకు వైఎస్సార్సీపీ నన్ను వాడుకుంది. నాపై కుట్రలు, దుష్ప్రచారం చేశారు. మద్యం కుంభకోణంలో నా ప్రమేయం లేదు. మద్యం కుంభకోణంలో కర్త, కర్మ, క్రియ రాజ్కెసిరెడ్డే. మద్యం కేసులో నాకు తెలిసినదంతా సిట్కు చెప్పాను" - విజయసాయిరెడ్డి, మాజీ ఎంపీ
అమరావతికి వ్యతిరేకం కాదు: రాజధాని అమరావతికి తాను వ్యతిరేకం కాదని విజయసాయిరెడ్డి స్పష్టం చేశారు. రాజధానిని మార్చాలనుకోవడం అవివేకమని అన్నారు. అన్ని కులాలు, మతాలకు చెందిన ప్రజల రాజధానిగా అమరావతిని అభివృద్ధి చేయాలని పేర్కొన్నారు. ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి ప్రత్యేకంగా ప్రాంతీయ అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించారు.
విశాఖను రాజధానిగా చేస్తామని చెప్పి వైఎస్సార్సీపీ మాట మార్చిందన్నారు. నాడు విశాఖ రాజధాని అని చెప్పిన వాళ్లు, ఇప్పుడు మావిగన్ అంటున్నారన్నారు. ఈ నగరాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని మాట తప్పిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలని విజయ సాయిరెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో తాను కీలకపాత్ర పోషించాననడం అవాస్తవమని అన్నారు. జీవీఎంసీ ఎన్నికల్లో ప్రస్తుత వైఎస్సార్సీపీ ఇన్ఛార్జి ఆ పార్టీని గెలిపించగలరా? అని ప్రశ్నించారు.
జగన్ యూటర్న్ రాజకీయాలు చేస్తున్నారు: అదేవిధంగా వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ యూటర్న్ రాజకీయాలు చేస్తున్నారని మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి విమర్శించారు. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్తో పొత్తు పెట్టుకునేందుకు తహతహ లాడుతున్నారన్నారు. ఉత్తరాంధ్రను అభివృద్ధి చేస్తానని, విశాఖ రాజధానిని చేస్తానన్న జగన్ మావిగన్ అంటూ ఎలా మాట మార్చారని ప్రశ్నించారు. ఉత్తరాంధ్రకు చేసిన ద్రోహానికి జగన్ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
యువతకు తొలి ప్రాధాన్యం - విజయసాయి రెడ్డి కొత్త పార్టీ ప్రకటన ఏకాదశి రోజునే
పదవుల కోసం ఎంతమంది మతం మారారో? - వైఎస్సార్సీపీపై విజయసాయిరెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు