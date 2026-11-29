మాజీ ఎంపీ రాయపాటి సాంబశివరావు కన్నుమూత
Rayapati Sambasiva Rao Passed Away: మాజీ ఎంపీ రాయపాటి సాంబశివరావు (83) కన్నుమూశారు. గుంటూరులోని రమేశ్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఇవాళ ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 2:47 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 3:43 PM IST
మాజీ ఎంపీ రాయపాటి సాంబశివరావు (83) కన్నుమూశారు. అనారోగ్యంతో గత 20 రోజులుగా గుంటూరులోని రమేశ్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఇవాళ ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు. 1943లో గుంటూరు జిల్లా ఉంగుటూరులో రాయపాటి సాంబశివరావు జన్మించారు. 1972లో రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. ఐదుసార్లు లోక్సభ, ఒకసారి రాజ్యసభ ఎంపీగా పని చేశారు.
రాయపాటి సాంబశివరావు 39 ఏళ్ల వయస్సులోనే 1982 నుంచి 1988 వరకు రాజ్యసభ ఎంపీగా చేశారు. 1996, 1998, 2004, 2009, 2014లో ఎంపీగా ఆయన గెలిచారు. 1982 నుంచి 2014 వరకు కాంగ్రెస్లో ఉన్నారు. అనంతరం 2014లో టీడీపీలో చేరారు. 2014లో టీడీపీ తరపున నరసరావుపేట ఎంపీగా రాయపాటి సాంబశివరావు విజయం సాధించారు.
సీనియర్ రాజకీయ నాయకులు, మాజీ ఎంపీ రాయపాటి సాంబశివరావు గారి మృతి నన్ను తీవ్రంగా కలచివేసింది. ఆరుసార్లు పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ప్రజలకు సేవలందించిన ఆయనను స్మరించుకుంటూ ఘన నివాళి అర్పిస్తున్నాను. సుదీర్ఘ ప్రజాసేవతో గుంటూరు జిల్లా రాజకీయాల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్న రాయపాటి గారికి నా నివాళి. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను.— N Chandrababu Naidu (@ncbn) November 29, 2026
ప్రముఖుల సంతాపాలు : ఆరుసార్లు ఎంపీగా ప్రజలకు సేవలందించిన సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు రాయపాటి సాంబశివరావు మృతి పట్ల ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. గుంటూరు జిల్లా రాజకీయాల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్న రాయపాటి మరణం తనను తీవ్రంగా కలచి వేసిందని తెలిపారు. సుదీర్ఘకాలం ప్రజాసేవకు అంకితమైన ఆయన సేవలను స్మరించుకుంటూ ఘన నివాళులర్పించారు. ఆరుసార్లు పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ప్రజలకు సేవలందించిన రాయపాటి సాంబశివరావు మృతి తీరని లోటని పేర్కొన్నారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు.
రాయపాటి సాంబశివరావు మృతి రాజకీయ రంగానికి, తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులకు తీరని లోటని టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు అన్నారు. రాజకీయ, సామాజిక, పారిశ్రామిక రంగాల్లో ఆయన చేసిన సేవలు చిరస్మరణీయమని కొనియాడారు. గుంటూరు అభివృద్ధిలో రాయపాటి చెరగని ముద్ర వేశారని గుర్తుచేశారు. ఆయన మరణం పట్ల తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ రాయపాటి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థించారు.
సీనియర్ నేత, మాజీ ఎంపి రాయపాటి సాంబశివరావు గారి మృతి పట్ల నా ప్రగాఢ సంతాపం తెలియజేస్తున్నాను. ఆరుసార్లు ఎంపీగా పనిచేసి ప్రజాసేవకు తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన ధన్యజీవి రాయపాటి సాంబశివరావు గారు. వారి స్మృతికి నివాళులు అర్పిస్తున్నాను. కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సంతాపం. https://t.co/YGUEK23kej— Lokesh Nara (@naralokesh) November 29, 2026
ఆరుసార్లు ఎంపీగా ప్రజాసేవకు అంకితమైన సీనియర్ నేత రాయపాటి సాంబశివరావు మృతి పట్ల మంత్రి నారా లోకేశ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రజా జీవితంలో విశేష సేవలందించిన రాయపాటి మరణం బాధాకరమని సంతాపం తెలిపారు. ప్రజాసేవకే తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన ధన్యజీవి అని కొనియాడారు. ఆయన స్మృతికి నివాళులర్పించారు. రాయపాటి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు
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