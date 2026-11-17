నామినేషన్ ఎందుకు తిరస్కరించారు? - నరసరావుపేటలో వైఎస్సార్సీపీ నేత గోపిరెడ్డి హల్చల్
Ex MLA Gopireddy Srinivas Reddy : పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి హల్చల్ చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల నామినేషన్లను స్క్రూట్నీలో తొలగిస్తున్నారని ఆరోపించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 8:04 PM IST
మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రక్రియ సోమవారంతో ముగియగా, మంగళవారం ఉదయం నుంచి నామినేషన్ల పరిశీలన (స్క్రూటినీ) ప్రారంభమైంది. ఈ క్రమంలో పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట, గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరు మున్సిపల్ కార్యాలయాల వద్ద ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది.
నరసరావుపేటలో గోపిరెడ్డి ఆందోళన: నరసరావుపేట మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద మాజీ ఎమ్మెల్యే గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి మంగళవారం ఆందోళనకు దిగారు. స్క్రూటినీలో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల నామినేషన్లను ఉద్దేశపూర్వకంగా తొలగిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. కార్యకర్తలతో కలిసి కార్యాలయంలోకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించగా, పోలీసులు ఆయనను ప్రధాన గేటు వద్ద అడ్డుకున్నారు. ముఖ్యంగా 14వ వార్డు వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి నామినేషన్ను ఎందుకు తిరస్కరించారో చెప్పాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. పోలీసులు అనుమతించకపోవడంతో శ్రేణులతో కలిసి నిరసన చేపట్టారు. చివరకు గోపిరెడ్డిని మాత్రమే లోపలికి అనుమతించారు. అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ముందుగా ఆమోదించిన 14వ వార్డు అభ్యర్థి నామినేషన్ను తర్వాత ఎందుకు తిరస్కరించారో చెప్పాలని, దీనిపై ఆర్డీవోతో మాట్లాడతానని తెలిపారు.
పొన్నూరులో ఛైర్మన్ అభ్యర్థి నామినేషన్ తిరస్కరణ: గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరు మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ పదవికి వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థిగా బి.బి. జాన్, డమ్మీ అభ్యర్థిగా ఆమె అత్త నాజీని నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. మంగళవారం జరిగిన స్క్రూటినీలో ఓటరు కార్డుకు, నామపత్రాల్లోని పేరుకు వ్యత్యాసం ఉండటంతో బి.బి. జాన్ నామినేషన్ను అధికారులు తిరస్కరించారు. డమ్మీగా వేసిన నాజీని నామినేషన్ ఆమోదం పొందడంతో ఆమె అధికారిక అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిచే అవకాశం ఉంది. కాగా, ఛైర్పర్సన్ పదవికి మొత్తం 10 నామినేషన్లు దాఖలు కాగా, పరిశీలన అనంతరం ఐదుగురు పోటీలో ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
తమ అభ్యర్థికి సంబంధించి అన్ని ఆధారాలు ఉన్నా అధికారులు ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ పొన్నూరు వైఎస్సార్సీపీ సమన్వయకర్త అంబటి మురళీకృష్ణ కార్యాలయంలోకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో కార్యకర్తలు వాగ్వాదానికి దిగారు. దీంతో పోలీసులు అంబటి మురళీకృష్ణను అదుపులోకి తీసుకుని గుంటూరులోని ఆయన నివాసానికి తరలించారు.
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