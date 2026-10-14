చీటింగ్ కేసు - పోలీసుల విచారణకు హాజరైన అన్నాబత్తుని శివకుమార్
Cheating Case on Annabathuni Sivakumar: గుంటూరు జిల్లా తెనాలి మాజీ ఎమ్మెల్యే అన్నాబత్తుని శివకుమార్ చీటింగ్ కేసులో పోలీసు విచారణకు హాజరయ్యారు. ఈ కేసులో శివకుమార్ బెయిల్ కోసం హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 7:47 PM IST
Cheating Case on Annabathuni Sivakumar : గుంటూరు జిల్లా తెనాలి మాజీ ఎమ్మెల్యే అన్నాబత్తుని శివకుమార్ చీటింగ్ కేసులో పోలీసు విచారణకు హాజరయ్యారు. శివకుమార్ భార్య అన్నాబత్తుని పుష్ప డైరెక్టర్గా ఉన్న ఏపీజే ఇంపెక్స్ కంపెనీ కోసం 2019లో విజయవాడలోని IKF ఫైనాన్స్ సంస్థ నుంచి రూ.3 కోట్ల రుణం తీసుకున్నారు. ఆ రుణానికి సంబంధించి అప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న అన్నాబత్తుని శివకుమార్ తెనాలి గంగానమ్మపేటలోని 12 వందల గజాల స్థలాన్ని ష్యూరిటీ కింద పెట్టారు. వడ్డీతో కలిసి ప్రస్తుతం అప్పు రూ.5 కోట్లు దాటినా చెల్లింపులు సరిగా చేయలేదు.
దీంతో IKF ఫైనాన్స్ సంస్థ ప్రతినిధులు ష్యూరిటీ కింద పెట్టిన స్థలాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి వెళ్తే, రికార్డుల్లో శివకుమార్ పేరిట 700 గజాలే ఉన్నట్లు తేలింది. మరో 500 గజాల స్థలాన్ని శివకుమార్ 2012లోనే వేరే వాళ్లకు విక్రయించినట్లు గుర్తించారు. అమ్మిన స్థలాన్ని కూడా తనదిగా చూపించి మొత్తం 12 వందల గజాలు తనఖాపెట్టి మోసం చేశారని IKF ఫైనాన్స్ చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు తెనాలి వన్ టౌన్ పోలీసులు సెప్టెంబర్ 27న కేసు నమోదు చేశారు.
హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు: ఈ కేసులో శివకుమార్ బెయిల్ కోసం హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తదుపరి విచారణ వరకు శివకుమార్ను అరెస్ట్ చేయవద్దని దర్యాప్తు అధికారిని హైకోర్టు ఆదేశించింది. శివకుమార్తో పాటు కేసులో నిందితులుగా ఉన్నవారు దర్యాప్తు అధికారి ముందు హాజరుకావాలని, విచారణకు సహకరించాలని ఆదేశించింది. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు శివకుమార్ తన భార్యతో కలిసి తెనాలి వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చారు.
"చీటింగ్ కేసులో వన్టౌన్ పీఎస్లో అన్నాబత్తుని శివకుమార్పై కేసు నమోదైంది. ఈ కేసులో శివకుమార్ బెయిల్ కోసం హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు శివకుమార్ తన భార్యతో కలిసి తెనాలి వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చారు. దర్యాప్తులో ఆయన తెలిసిన విషయాలను చెప్పారు. మరికొన్నింటిని తర్వాత విచారణలో చెబుతానన్నారు. ఈనెల 16న మరోసారి విచారణకు హాజరు కావాలని శివకుమార్కు నోటీసులు జారీ చేశాం. ఇద్దరూ వీఆర్వోల సమక్షంలో విచారణ మొత్తం వీడియో చిత్రీకరించేలా పోలీసులు ఏర్పాట్లు చేశారు" - రాంబాబు, సీఐ
విచారణ మొత్తం వీడియో చిత్రీకరించేలా పోలీసులు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇద్దరు వీఆర్వోల సమక్షంలో వీడియో రికార్డింగ్ ద్వారా సీఐ రాంబాబు శివకుమార్ని ప్రశ్నించారు. కేసుకు సంబంధించి పలు ప్రశ్నలు అడగ్గా, కొన్నింటికి సమాధానాలు ఇచ్చారని, మరికొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు దాటవేసినట్లు సీఐ రాంబాబు వెల్లడించారు. కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా ఈ నెల 16న మరోసారి విచారణకు హాజరు కావాలని శివకుమార్కు నోటీసులు జారీ చేసినట్లు సీఐ రాంబాబు తెలిపారు.
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