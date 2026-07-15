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నేరాన్ని "నీపై వేసుకో" - కొడుకును తప్పించేందుకు సిద్ధార్థను ప్రేరేపించిన అప్పలరాజు

రోడ్డు ప్రమాదంలో గొర్రెలకాపరి దానయ్య మృతి కేసు - మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు తనయుడు ఆరవ్‌వర్మకు 14 రోజుల రిమాండ్‌ విధింపు - వైద్యపరీక్షల నిమిత్తం పలాస ప్రభుత్వ సామాజిక ఆసుపత్రికి తరలింపు

EX Minister Seediri Appalaraju son Arav Varma Remand
EX Minister Seediri Appalaraju son Arav Varma Remand (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 8:07 AM IST

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EX Minister Seediri Appalaraju son Arav Varma Remand : రోడ్డు ప్రమాదంలో గొర్రెల కాపరి డి.దానయ్య మృతి కేసులో మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు తనయుడు ఆరవ్​ వర్మకు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించారు. అతనితో పాటు ఈ కేసులో రెండవ నిందితుడైన సిద్ధార్థ త్యాడికీ రిమాండు విధిస్తూ పలాస జూనియర్ సివిల్ జడ్జి సోమవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ కేసులో ఆరవ్‌ వర్మతో పాటు సిద్థార్ధ త్యాడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

కాశీబుగ్గ పోలీసులు సోమవారం మధ్యాహ్నం 1.30 నుంచి రాత్రి 9.30 గంటల వరకు ఇద్దరినీ విచారించారు. అనంతరం ఇద్దరినీ వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం పలాస ప్రభుత్వ సామాజిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడి నుంచి జడ్జి ముందు హాజరుపరిచారు. సుదీర్ఘ వాదనల అనంతరం నిందితులిద్దరికీ రిమాండ్‌ విధిస్తూ జడ్జి తీర్పునిచ్చారు.

అతను ఘటనా స్థలంలోనే లేడు: అటు ఆరవ్‌, సిద్ధార్థల రిమాండ్‌ రిపోర్టులో పోలీసులు కీలక విషయాలను వెల్లడించారు. ఆరవ్‌ చేసిన నేరాన్ని తనపై వేసుకుని, తానే ఆ యాక్సిడెంట్‌ చేసినట్లు పోలీసులతో చెప్పి లొంగిపోయిన సిద్ధార్థ త్యాడి ప్రమాద సమయంలో అసలు ఘటనా స్థలంలోనే లేడని దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. అప్పలరాజు ఇల్లున్న జీఎంఈ కాలనీలో ఉన్నాడని తేలింది. ప్రమాదం జరిగిన రాత్రి 9గంటల 34 నిమిషాలకు ఆరవ్‌ వర్మ సిద్ధార్థకు ఫోన్‌ చేసి 22 సెకన్ల పాటు మాట్లాడినట్లు సీడీఆర్‌ విశ్లేషణలో నిర్ధారణైంది. ఆ సమయంలో ఆరవ్‌ ఫోన్‌ నంబర్‌ ఘటనాస్థలంలోని సెల్‌ టవర్‌ పరిధిలో, సిద్ధార్థ నంబర్‌ జీఎంఈ కాలనీలోని టవర్‌ పరిధిలో ఉన్నట్లు స్పష్టమైంది.

నేరాన్ని ‘నీపై వేసుకో ’: ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అప్పలరాజు తన కుమారుణ్ని ఈ కేసు నుంచి తప్పించేందుకు కుట్ర పన్నినట్లు వెల్లడైంది. అందులో భాగంగానే ఆ నేరాన్ని ‘నీపై వేసుకో ’ అంటూ సిద్ధార్థను ప్రేరేపించారని పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రమాద సమాచారం తెలిసిన వెంటనే అప్పలరాజు, సిద్ధార్థ ఇద్దరూ కారులో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారని రిమాండ్‌ రిపోర్టులో పోలీసులు తెలిపారు. వెంటనే కుమారుడ్ని కారులో ఎక్కించుకుని అక్కడి నుంచి అప్పలరాజు వెళ్లిపోయారని పేర్కొన్నారు.

తప్పడు సమాచారమిచ్చి, లొంగిపోయి: సాక్ష్యాధారాలు తారుమారు చేసేందుకు ప్రమాదానికి కారణమైన బైక్‌ను ఘటనాస్థలం నుంచి తీసుకెళ్లిపోవాలని సిద్ధార్థను ఆదేశించారని తెలిపారు. అతను బైక్‌ నడిపించుకుంటూ తీసుకెళ్తుండగా స్థానికులు అడ్డుకున్నారని, దీంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో అక్కడే వదిలేసి వెళ్లిపోయాడని తెలిపారు. తానే యాక్సిడెంట్‌ చేశానంటూ మర్నాడు ఉదయం పోలీసులకు తప్పడు సమాచారమిచ్చి, లొంగిపోయాడని పోలీసులు రిమాండ్‌ రిపోర్టులో పేర్కొన్నారు.

ఆ తర్వాత ఆరవ్‌ను అప్పలరాజు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి చికిత్స వేయించారని తెలిపారు. ఆరవ్‌ వర్మ ఆ యాక్సిడెంట్‌ చేయటానికి కేవలం నాలుగు రోజుల ముందే డ్రైవింగ్‌ లైసెన్సు పొందారని రాయల్‌ ఎన్‌ఫీల్డ్‌ లాంటి పెద్ద బైకును నడిపేందుకు తగిన అనుభవం, నైపుణ్యం లేకున్నా అతివేగంగా, నిర్లక్ష్యంగా నడిపి దానయ్య చావుకు కారణమయ్యాడని రిమాండ్‌ రిపోర్టులో పేర్కొన్నారు.

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SHEPHERD DANAYYA DEATH CASE
ఆరవ్‌ వర్మకు రిమాండ్‌ విధింపు
APPALARAJU SON REMANDED

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