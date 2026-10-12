రేవంత్రెడ్డి వైఫల్యం వల్లనే రాష్ట్రంలో విద్యుత్ కోతలు : హరీశ్ రావు
Harish Rao on Power Cutting in Telangana : ప్రభుత్వ వైఫల్యం కారణంగానే రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని, విద్యుత్ కోతలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై హరీశ్రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న బీఆర్ఎస్ నేత హరీశ్రావు (ETV Bharat)
Published : October 12, 2026 at 3:08 PM IST
Harish Rao on Power Cutting in Telangana : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వైఫల్యం వల్లనే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ కోతల పరిస్థితి ఉందని మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ నేత హరీశ్రావు విమవర్శించారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యం కారణంగా రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రైతుల కంటే ముఖ్యమైన అంశం ప్రభుత్వానికి ఏం ఉంటుందని ప్రశ్నించారు. సింగూరు ప్రాజెక్టు మరమ్మత్తు చేస్తామని 29 టీఎంసీలు ఖాళీ చేశారని, సింగూరు ప్రాజెక్టు నీళ్లు ఖాళీ చేసి మరమ్మత్తు చేయకుండా వదిలిపెట్టారని మీడియా సమావేశంలో హరీశ్రావు మండిపడ్డారు.