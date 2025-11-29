ETV Bharat / state

1997లో తండ్రిని చంపిన మాజీ మావోయిస్టు - 2025లో ఇంటర్వ్యూకు పిలిచి కుమారుడి ప్రతీకారం

ఇంటర్వ్యూలో పాత హత్యను వివరించిన మాజీ మావోయిస్టు - అది చూసి యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌ రిపోర్టర్‌గా వచ్చి అతన్ని చంపిన మృతుడి కుమారుడు

Ex Maoist killed in Revenge of Father Death
Ex Maoist killed in Revenge of Father Death (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 29, 2025 at 11:46 AM IST

3 Min Read
Ex Maoist killed in Revenge of Father Death : మావోయిస్టులను 2026 కల్లా నిర్మూలించాలనే సంకల్పంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆపరేషన్​ కగార్​ను తీసుకొచ్చింది. ఈ ఆపరేషన్​లో భాగంగా చాలా మంది మావోయిస్టులను భద్రతా బలగాలు మట్టుబెట్టాయి. ఇక అరణ్యాల్లో మనుగడ సాధించలేమని తెలిసి చాలా మంది మావోయిస్టులు ఆయుధాలను విడిచి జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో వారికి ప్రభుత్వం పునరావాసాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఇలా బయట ప్రపంచానికి వచ్చి జీవిస్తున్న మావోయిస్టులను కొందరు ఇంటర్వ్యూలు చేస్తున్నారు.

ఇంటర్వ్యూకని పిలిచి - ప్రాణాలు తీసి : ఈ ముఖాముఖిలో వారు అడవుల్లో ఏ విధంగా పోరాటం సాగించారు? అసలు సాయుధ పోరాటం ఏట్లా సాగింది? ఏం ఆహారం తినేవారు? అడవుల్లో జీవనం ఎట్లా ఉండేది? ఎన్ని ఎన్​కౌంటర్​లలో పాల్గొన్నారు అని ఇంటర్వ్యూల్లో వివరిస్తున్నారు. అలానే ఇక్కడ కూడా ఓ మాజీ మావోయిస్టు ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూ ఆయన ప్రాణాలనే హరించింది. నిందితుడు అతడిని ఇంటర్వ్యూ కోసమని పిలిచి చంపడం విశేషం.

పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా అగ్రహారం గుట్టల్లో గురువారం సాయంత్రం హత్యకు గురైన బల్లెపు నర్సయ్య అలియాస్​ సిద్ధయ్య అలియాస్​ బాపురెడ్డి (58) హత్యోదంతంలో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్లపల్లి మండలం గండి లచ్చపేట గ్రామానికి చెందిన సిద్ధయ్య పీపుల్స్​వార్​లో డిప్యూటీ దళ కమాండర్​ స్థాయి వరకు పని చేసి 2004లో పోలీసులకు లొంగిపోయారు. తర్వాత సొంతూరులో వ్యవసాయం చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు.

అనుభావాలన్నీ చెప్పడంతో ఇలా : అయితే ఆయన ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూకు హాజరయ్యారు. మావోయిస్టుగా పని చేసినప్పటి అనుభవాలను ఒక యూట్యూబ్​ ఛానల్​ ముఖాముఖిలో వివరించారు. ఈ క్రమంలో సుమారు 1997లో పార్టీ ఆదేశాలతో పోలీస్ ఇన్​ఫార్మర్​గా వ్యవహరిస్తున్నారన్న ఆరోపణలతో జగిత్యాలకు చెందిన అంజయ్య అనే వ్యక్తిని వీర్నపల్లిలో తాను హత్య చేసినట్లు చెప్పారు.

ఈ ఇంటర్వ్యూ చూసిన అంజయ్య కుమారుడు సంతోశ్​ తన తండ్రి హత్యకు సిద్ధయ్యనే కారణమని తెలుసుకొని, అతన్ని అంతమొందించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో యూట్యూబ్​ ఛానల్​ రిపోర్టర్​గా సిద్ధయ్యను సంప్రదించి, తనకూ ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలని కోరాడు. ఇప్పటివరకు ఇంటర్వ్యూలు తీసుకున్న వారు డబ్బులు ఇస్తామని చెప్పి మోసం చేశారని సిద్ధయ్య నిరాకరించగా, సంతోశ్​ రూ.40 వేలు ఇస్తామని ఆశచూపాడు.

హత్య చేసి నేరుగా ఠాణాలో లొంగిపోయాడు : దీంతో వారి ప్లాన్​ ప్రకారం గురువారం ఇద్దరూ సిరిసిల్ల కలెక్టరేట్​ వద్ద కలుసుకొని రగుడులో కల్లు తాగారు. అక్కడి నుంచి ఇంటర్వ్యూ చిత్రీకరణ కోసం సిద్ధయ్యను అగ్రహారం గుట్టల్లోకి తీసుకెళ్లిన సంతోశ్​,​ ఆయన తలపై బండరాయితో మోది హత్య చేసినట్లు పోలీసులు ప్రాథమిక విచారణలో గుర్తించారు. అనంతరం సంతోశ్​​ నేరుగా జగిత్యాలకు వెళ్లి అక్కడి పోలీసులకు లొంగిపోయాడు. సంతోశ్​​పై కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేస్తున్నట్లు వేములవాడ పట్టణ పోలీసులు శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

1వ తేదీకి లొంగిపోతామని కేేంద్రానికి లేఖ : తాజాగా మావోయిస్టులు ఊహించని విధంగా కీలక ప్రకటన చేశారు. ఎంఎంసీ జోన్​ ప్రతినిధి అనంత్ పేరుతో ఓ లేఖను విడుదల చేశారు. వచ్చే సంవత్సరం జనవరి 1న ఆయుధాలను విడిచి లొంగిపోతామని అందులో రాశారు. ఒక్కొక్కరు కాకుండా అందరం ఒకేసారి లొంగిపోతామని పేర్కొన్నారు. మావోయిస్టు అగ్రనేతలు మల్లోజుల వేణుగోపాల్, ఆశన్న లొంగుబాటు, గెరిల్లా ప్యూహకర్త హిడ్మా ఎన్​కౌంటర్​తో పార్టీ మరింత బలహీనమైందని తెలిపారు. మిగిలిన వారు లొంగిపోవాలన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తితో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వివరించారు.

ఆయుధాలు వదిలేస్తాం - మాకు అప్పటి వరకు సమయమివ్వండి : మావోయిస్టుల లేఖ

జనవరి 1న ఆయుధాలను విడిచి లొంగిపోతాం : మావోయిస్టుల లేఖ

