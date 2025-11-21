విచారణ వేళ జగన్ బలప్రదర్శన - కోర్టు ఆవరణలో 'రప్పా రప్పా' నినాదాలు

ETV Bharat / state

మందీమార్బలంతో హైదరాబాద్‌ సీబీఐ ప్రధాన కోర్టులో హాజరైన జగన్ - వైఎస్సార్సీపీ అనుచరులను నియంత్రించలేక నానాతంటాలు పడ్డా పోలీసులు

Ex CM Jagan Attend To CBI Court in Hyderabad : యూరప్‌ పర్యటనకు అనుమతి ఇస్తూ విధించిన షరతుల్లో భాగంగా ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, అక్రమాస్తుల కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి గురువారం హైదరాబాద్‌ సీబీఐ ప్రధాన కోర్టులో మందీమార్బలంతో హాజరయ్యారు. బేగంపేట నుంచి నాంపల్లిలోని సీబీఐ కోర్టు వరకు అనుచరులతో ర్యాలీగా వచ్చారు.

రాజకీయ బలప్రదర్శనలా సాగిన ఈ ర్యాలీలో ఆయన అనుచరులు బేగంపేట వద్ద, కోర్టు బయట నినాదాలతో హోరెత్తించారు. భవిష్యత్తులో తాను మళ్లీ కోర్టుకు రావాల్సి వస్తే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో చూపించాలన్నట్లుగా ఆయన బలప్రదర్శన సాగింది. జగన్‌ తరచూ బెంగళూరు వెళ్తున్నా, విజయవాడలోని సొంత ఇంటికి వెళ్తున్నా ఎప్పుడూ కనిపించని హడావుడి ఇప్పుడు కోర్టుకు వస్తున్నప్పుడు మాత్రం భారీగా కనిపించింది.

కార్యకర్తలను నియంత్రించలేక నానాతంటాలు : పోలీసులను తోసుకుంటూ కార్యకర్తలు పోటీపడ్డారు. వాళ్లను నియంత్రించలేక పోలీసులు నానాతంటాలు పడాల్సి వచ్చింది. అక్కడ ఉన్న పూలకుండీలు పగిలిపోయాయి. మాజీ మంత్రులు ధర్మాన ప్రసాదరావు, పేర్ని నాని తదితరులు వచ్చారు. ధర్మాన కోర్టు ఆవరణలోకి రాగా, పేర్ని నానిని గేటు లోపలికి అనుమతించలేదు. కోర్టుకు కొంతదూరంలోనే అన్ని వాహనాలనూ పోలీసులు ఆపేశారు. జగన్‌కు చెందిన రెండు వాహనాలనే లోపలికి అనుమతించారు.

కోర్టు ఆవరణలోనూ న్యాయవాదులు జగన్‌ను కలవడానికి పోటీపడ్డారు. పలువురు న్యాయవాదులు విజయవాడ నుంచి కోర్టుకు వచ్చారు. కేసులు లేని న్యాయవాదులూ కోర్టు లోపలికి వచ్చారు. కోర్టు హాలు నుంచి జగన్‌ బయటకు వచ్చినప్పుడూ తోపులాటలు జరిగాయి. జగన్‌ను కలవడానికి, కరచాలనం చేయడానికి, సెల్ఫీలు తీసుకోవడానికి న్యాయవాదులు పోటీపడ్డారు. పోలీసులు వారిని నియంత్రించలేకపోయారు. అనుచరులే జగన్‌ చుట్టూ నిలబడి బయటకు తీసుకెళ్లారు.

చెప్పాల్సిందేమీ లేదన్న జగన్‌ : యూరప్‌ పర్యటనకు అనుమతి సందర్భంగా విధించిన షరతుల మేరకు జగన్‌ గురువారం సీబీఐ ప్రధానకోర్టు ముందు హాజరయ్యారు. కోర్టు హాలులోకి జగన్‌ వచ్చే సమయానికి అక్రమాస్తుల వ్యవహారంలో భాగమైన దాల్మియా కేసులో వాదనలు కొనసాగుతున్నాయి. జగన్‌ రాకతో న్యాయవాది వాదనలు నిలిపివేస్తాననగా న్యాయాధికారి డాక్టర్‌ టి.రఘురాం నిరాకరించడంతో వాదనలు కొనసాగాయి.

సుమారు 15-20 నిమిషాలు కోర్టు లోపల జగన్‌ కూర్చున్నారు. అనంతరం ఆయన తరఫు న్యాయవాది జి.అశోక్‌రెడ్డి హాజరు మెమోను జడ్జికి అందజేశారు. యూరప్‌ పర్యటన సందర్భంగా విధించిన షరతుల మేరకు కోర్టు ముందు హాజరైనట్లు చెప్పారు. జగన్‌ అక్టోబరు 19న తిరిగి వచ్చినట్లు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా జగన్‌ను ఉద్దేశించి చెప్పుకోవాల్సింది ఏమైనా ఉందా అని న్యాయాధికారి ప్రశ్నించగా లేదని ఆయన బదులిచ్చారు. దీంతో పిటిషన్‌పై విచారణను మూసివేస్తూ జడ్జి ఉత్తర్వులు జారీచేశారు.

కోర్టు హాలులో సునీత: జగన్‌ కోర్టు హాలులోకి వచ్చిన సమయంలో మాజీమంత్రి వివేకా కుమార్తె నర్రెడ్డి సునీతారెడ్డి అదే కోర్టు హాలులో ఉన్నారు. వివేకా హత్య కేసులో సీబీఐ దర్యాప్తు కొనసాగించాలంటూ ఆమె దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై విచారణ ఉండటంతో ఆమె హాజరయ్యారు.

సీఎం సీఎం - రప్పా రప్పా నినాదాలు : హైదరాబాద్​లోని నాంపల్లి కోర్టుకు జగన్‌ వస్తుండడంతో కోర్టుకు దారితీసే నాంపల్లి మార్కెట్‌ చౌరస్తా, రెడ్‌హిల్స్‌ చౌరస్తా, దేవీబాగ్‌ ఏరియా, ఖైరతాబాద్‌ దారి, బజార్‌ఘాట్‌ నుంచి షార్ట్‌ రూట్‌లన్నింటినీ ఉదయమే పోలీసులు బారికేడ్లతో మూసేసి వాహనాలు, పాదచారుల రాకపోకలను నిరోధించారు. జగన్‌ కాన్వాయ్‌ కోర్టుకు చేరుకోవడంతోనే అప్పటికే రోడ్లకు ఇరువైపులా గుంపులుగా నిల్చున్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు నినాదాలతో హోరెత్తించారు. కోర్టులో విచారణ కొనసాగుతుండగా వెలుపల వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు 'సీఎం సీఎం' 2029లో 'రప్పా రప్పా' అంటూ నినాదాలు చేశారు.

