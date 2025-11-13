తప్పు చేశాను- అందుకే బహిరంగ క్షమాపణ చెప్తున్నాను : మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి ప్రవీణ్ ప్రకాశ్
ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు, జాస్తి కృష్ణకిశోర్లకు ప్రవీణ్ ప్రకాశ్ బహిరంగ క్షమాపణ - ఇన్స్టా రీల్ విడుదల చేసిన మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి
Published : November 13, 2025 at 10:38 AM IST
EX Andhra IAS Praveen Prakash Apologies For Sanctioning Actions Against 2 Officers : జగన్ ప్రభుత్వం కక్ష సాధింపుతో తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురైన విశ్రాంత ఐపీఎస్, ఐఆర్ఎస్ అధికారులు ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు, జాస్తి కృష్ణకిశోర్లకు మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి ప్రవీణ్ ప్రకాశ్ బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పారు. తాను వ్యవహరించిన విధానం వల్ల వారు అంతులేని మానసిక వేదనకు గురయ్యారని, వారికి, వారి కుటుంబసభ్యులకు వ్యక్తిగతంగా, సామాజికంగా తీవ్ర నష్టం జరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ‘‘వారిద్దరినీ ఇప్పటికే ఫోన్లో క్షమాపణ కోరాను. కానీ అది సరిపోదు. వారికి బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పడం ద్వారా నా అంతరాత్మను శుద్ధి చేసుకుంటున్నాను. దీనిలో నా స్వార్థం కూడా ఉంది’’ అని తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆయన ‘నేను చేసిన తప్పేమిటంటే’ అంటూ ఒక ఇన్స్టా రీల్ని విడుదల చేశారు.
నేను ఏం తప్పు చేశానా? : ‘‘ఒక అధికారిగా నాకు ఆంధ్రప్రదేశ్తో 30 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. 2000 నుంచి 2004 వరకు గుంటూరు, విజయవాడ మున్సిపల్ కమిషనర్గా పనిచేసినప్పుడు ఈ ప్రాంత ప్రజలు నాపై అంతులేని ప్రేమ చూపించారు. అలాంటిది గత సంవత్సరం జూన్, జులైల్లో నాపై సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రోలింగ్ జరిగింది. అప్పటివరకు హీరోగా ఉన్న నేను విలన్ అయిపోయాను. అది నన్ను తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురిచేసి, గత ఏడాది జులైలో వీఆర్ఎస్ తీసుకున్నాను. నేను ఏం తప్పు చేశానా? అని ఏడాదిగా ఆత్మశోధన చేసుకున్నాను. ఈ ప్రాంత ప్రజల అంచనాలను నేను అందుకోలేకపోయానని, వారి పరీక్షలో విఫలమవడం వల్లే ఇంత అవమానం జరిగిందని గుర్తించాను’’ అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఆ కోణంలో చూసి ఉంటే తప్పు చేసేవాడిని కాదు : ‘‘2020లో సాధారణ పరిపాలన శాఖలో ముఖ్యకార్యదర్శిగా ఉండగా అదనపు డీజీపీ ఏబీ వెంకటేశ్వరరావుపై క్రమశిక్షణ చర్యలు, అభియోగాల నమోదు దస్త్రం డీజీపీ ఆఫీసు నుంచి వచ్చింది. ఏబీ నా కంటే ఐదేళ్ల సీనియర్. అలాంటి అధికారిపై చర్యలకు సంబంధించిన ఫైల్పై నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు కొంత నెర్వస్ అయ్యాను. అప్పుడు సివిల్ సర్వీసెస్ నిబంధనల దృష్టి కోణం లోంచి చూసి ఆ ఫైల్కి ఆమోదం తెలిపాను. కృష్ణకిశోర్ విషయంలోనూ అదే జరిగింది. అది ముమ్మాటికీ నేను చేసిన తప్పే. నీతి, నైతిక విలువల కోణంలోంచి చూసి ఉంటే ఆ తప్పు చేసేవాడిని కాదు’’ అని స్పష్టం చేశారు.
‘‘సర్వీసు నిబంధనలు చాలా ఉంటాయి. కానీ ఆచరణలో ప్రతి ఒక్కటీ తు.చ. తప్పకుండా పాటించలేం. అలా అనుసరించకపోవడం చట్ట ప్రకారం చూస్తే తప్పే. కానీ నైతికంగా తప్పు కాదు. అధికారులు సొంత పనుల కోసం ప్రభుత్వ వాహనం వినియోగించకూడదని, ఒకవేళ వినియోగించాల్సి వస్తే ఆ విషయాన్ని ప్రభుత్వానికి తెలియజేసి, ఖజానాకు డబ్బు కట్టాలని నిబంధన ఉంటుంది. ప్రస్తుతం అధికారులు ఎక్కడున్నా ప్రభుత్వానికి నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటున్నారు. వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితం మధ్య అంతరం తొలగిపోయింది. కాబట్టి ప్రభుత్వ వాహనాన్ని సొంత అవసరాలకు వాడుకోవడాన్ని తప్పుగా భావించడం లేదు. నేను 30 ఏళ్ల సర్వీసులో నా వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం నెలకు సగటున 300 కిలోమీటర్ల చొప్పున లక్ష కిలోమీటర్లు ప్రభుత్వ వాహనంలో తిరిగి ఉంటాను. దానికి ఇప్పుడు నన్ను జరిమానాతో కలిపి రూ.30-40 లక్షలు కట్టాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించవచ్చు. నేను కోర్టుకు వెళ్లినా ప్రభుత్వాన్నే సమర్థిస్తుంది. ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు, కృష్ణ కిశోర్లపై చర్యలు తీసుకోవచ్చునని నేను ఫైల్లో రాయడం కూడా అలాంటిదే. నిబంధనల కోణంలోనే చూసి వారిపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవచ్చునని ఫైల్లో రాశాను. అది తప్పే’’ అని పేర్కొన్నారు.
ఆయన స్థానంలో ఉండి ఆలోచించాల్సింది : ‘‘అప్పట్లో నేను రాష్ట్రంలోని సీనియర్ అధికారుల్లో ర్యాంక్ పరంగా మొదటి 50 స్థానాల్లో ఉన్నాను. ఒక ఫైల్ని చట్టప్రకారం చూడడానికి కిందిస్థాయి అధికారులు ఉన్నారు. ఒక సీనియర్ అధికారిగా నేను చూడాల్సింది నీతి, నైతికత కోణంలో! ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు స్థానంలో నేనుంటే, నాపై మరో ముఖ్యకార్యదర్శి అలాంటి అభియోగాలను నమోదు చేస్తే నేను ఎలా భావించేవాడినని ఆలోచించాల్సింది. ఆయన స్థానంలో నేనుంటే కచ్చితంగా నాకు అన్యాయం జరిగిందనే భావించేవాడిని. అప్పట్లో నేను ఆయన స్థానంలో ఉండి ఆలోచిస్తే ఆ ఫైల్ను తిరస్కరించేవాడిని’’ అని పేర్కొన్నారు. ‘‘ఐఏఎస్ నా జీవితంలో ఒక భాగమే. నా కెరీర్ 2.0లోనైనా ఇలాంటి సందర్భాలు ఎదురైనప్పుడు నీతి, నైతికత కోణంలో చూడాలన్న గుణపాఠం నేర్చుకున్నాను. నేను కమిషనర్గా, కలెక్టర్గా వివిధ హోదాల్లో పనిచేసినప్పుడు నా కింది ఉద్యోగులు ఎవరికైనా ఇబ్బంది కలిగించి ఉంటే వారికీ క్షమాపణ చెబుతున్నాను’’ అని ప్రవీణ్ ప్రకాశ్ పేర్కొన్నారు.
