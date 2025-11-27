ETV Bharat / state

పంచాయతీరాజ్​ వ్యవస్థ ఎలా ఏర్పాటైందో తెలుసా? - మొట్టమొదటగా ఏర్పాటైంది ఎక్కడంటే?

1959లో దేశంలో తొలిసారిగా ఏర్పాటైన పంచాయతీ రాజ్​వ్యవస్థ - మొట్టమొదటగా రాజస్థాన్​ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు - బల్వంత్​రాయ్ మెహతా కమిటీ సిఫార్సులతో మూడంచెల వ్యవస్థ

Evolution Of Panchayati Raj System
Evolution Of Panchayati Raj System (EENADU)
Evolution Of Panchayati Raj System : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదలవ్వడంతో గ్రామాల్లో స్థానిక ఎన్నికల సందడి కనిపిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా పలువురు ఆశావహులు ఇప్పటి నుంచే ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో పడ్డారు. అయితే ఈ పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ ఆవిర్భావం ఎలా జరిగింది? దీని పరిణామ క్రమం, ఎవరు ఏర్పాటు చేశారనే విషయాలు మీకు తెలుసా? అయితే మరెందుకు ఆలస్యం ఇది చదివేయండి.

అసలేంటీ స్థానిక సంస్థలు : 'గ్రామాలే దేశానికి పట్టుగొమ్మలు' అన్నారు జాతిపిత మహాత్మాగాంధీ. పల్లెలు అభివృద్ధి సాధిస్తేనే దేశాభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది. గ్రామాల్లో పరిశుభ్రత, రోడ్లు, పాఠశాలలు, వీధి దీపాలు, ప్రభుత్వ పథకాల అమలు ఇలాంటి వాటన్నింటి కోసం పార్లమెంట్​, శాసన సభల నుంచి ప్రత్యక్ష పాలన సాగించడానికి సాధ్యంకాదు. అందువల్లనే అధికార వికేంద్రీకరణ కోసం పంచాయతీరాజ్ సంస్థల లాంటి స్థానిక స్వపరిపాలన సంస్థలను ఏర్పాటు చేశారు. వీటి ద్వారా స్థానికుల సమస్యలను గుర్తించి స్థానికంగా నిధులను సమీకరించి వాటిని పరిష్కరించేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఇదంతా సక్రమంగా సాగేందుకు కొన్ని రాజ్యాంగ సవరణలు చేసి రాజ్యంగ భద్రతను కల్పించారు.

పంచాయతీ రాజ్​ సంస్థల ఆవిర్భావం ఇలా : జవహర్​లాల్నెహ్రూ నాయకత్వంలో 'ప్రజాస్వామ్యం-సామ్యవాదం' నినాదంతో దేశంలో పరిపాలన సాగించారు. ఈ క్రమంలోనే పంచవర్ష ప్రణాళికలను తీసుకువచ్చారు. 1952 సంవత్సరంలో మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళికను ప్రారంభించారు. దీని ద్వారా ప్రణాళికాబద్ధమైన అభివృద్ధితో పాటు గ్రామీణుల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచేందుకు సంకల్పించారు. ప్రొఫెసర్‌ 'ఎస్కే డే' నేతృత్వంలో సామాజిక అభివృద్ధి పథకం(కమ్యూనిటీ డెవలప్​మెంట్ స్కీమ్) కార్యక్రమాన్ని అమలు చేశారు. దీనిపైన శాస్త్రీయ అధ్యయనం చేసేందుకు గాను సామాజిక, ఆర్థశాస్త్రవేత్త డాక్టర్‌ బల్వంత్‌రాయ్‌ మెహతా నేతృత్వంలో అధ్యయన బృందాన్ని నియమించారు.

బల్వంత్​ రాయ్​ మెహతా కమిటీ ప్రతిపాదన : బల్వంత్​రాయ్ మెహతా కమిటీ ప్రజాస్వామ్య వికేంద్రీకరణ - ప్రజల భాగస్వామ్యం అనే అంశాలతో కూడిన 3 అంచెల పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను సిఫారసు చేస్తూ, తన నివేదికను 1957నవంబరు 24న జాతీయాభివృద్ధి మండలికి(ఎన్​డీసీ) సమర్పించింది. ఈ కమిటీ చేసిన సిఫార్సుల ఆధారంగానే 1959లో జిల్లా, బ్లాక్, గ్రామ పంచాయతీ మూడంచెల పంచాయతీరాజ్‌ వ్యవస్థను ఏర్పాటైంది. ఈ వ్యవస్థను దేశంలో మొట్టమొదట రాజస్థాన్ అక్టోబరు 2న, మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలోని షాద్‌నగర్‌లో 1959 అక్టోబరు 11న అప్పటి ప్రధాని నెహ్రూ ప్రారంభించారు. అనంతరం వ్యవస్థ దశల వారీగా దేశమంతటా అమలైంది.

బల్వంత్​రాయ్ మెహతా కమిటీ ముఖ్యమైన సిఫార్సులు :

1.ప్రజల భాగస్వామ్యం కోసం 3 అంచెల పంచాయతీరాజ్‌ వ్యవస్థ.

  • జిల్లా స్థాయిలో - జిల్లా పరిషత్
  • బ్లాకు స్థాయిలో - పంచాయతీ సమితి
  • గ్రామ స్థాయిలో - గ్రామ పంచాయతీ

2. పరిపాలన వికేంద్రీకరణ ద్వారా స్థానిక ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా వనరులను వినియోగించడం.

3.స్థానికులకు భాగస్వామ్యం కల్పించేందుకు పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలు నెలకొల్పాలి.

4.గ్రామ పంచాయతీ వ్యవస్థకు ప్రత్యక్ష ఎన్నికలను నిర్వహించారు

5.ఈ ఎన్నికలు పార్టీ ప్రతిపాధికన కాకుండా,స్వతంత్ర ప్రాతిపదికపై నిర్వహించాలి

6.స్థానిక సంస్థలకు ఐదేళ్లకు ఓసారి ఎన్నికలు నిర్వహించాలి

7.ప్రభుత్వ అభివృద్ధి పథకాలను సమర్థంగా అమలు చేయాలంటే వాటిలో ప్రజలకు భాగస్వామ్యం కల్పించాలి

