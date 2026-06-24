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తెలంగాణలో రేపటి నుంచి ఎస్​ఐఆర్ ప్రక్రియ ప్రారంభం - ఓటర్ జాబితాపై ఫోకస్

శక్రవారం నుంచి ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియ ప్రారంభం - సర్వం సిద్ధం చేసిన అధికారులు - హైదరాబాద్‌లో ఓటు వేయాలంటే ట్రాన్స్ ఫర్ చేసుకోవచ్చని సూచన - జులై 24 లోగా ఎక్నాలెడ్జిమెంట్​ను బీఎల్​వోలకు అందజేయాలి

Preparing for SIR in Telangana
Preparing for SIR in Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 24, 2026 at 7:54 PM IST

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SIR Begins in Telangana : ఓటర్ల జాబితా సవరించడం కోసం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపడుతున్న ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ శుక్రవారం నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఇందుకోసం జీహెచ్ఎంసీ (గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్) పరిధిలో అధికారులు సిద్ధమయ్యారు. సర్‌ ప్రక్రియలో శుక్రవారం నుంచి జులై 24 వరకు ఇంటింటి గణనకు వచ్చే బీఎల్​వోలు ఒక కుటుంబంలో ఎంత మంది ఓటర్లు ఉంటే అన్ని ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు విడివిడిగా ఇస్తారు. వీటిని ఓటరు విధిగా తన పాస్​పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోను జత చేసి పుట్టిన తేది, ఆధార్ కార్టు నెంబర్, ఫోన్ నెంబర్, తల్లిదండ్రుల వివరాలు, వారి ఓటు హక్కు వివరాలను నింపి అందజేయాల్సి ఉంటుంది. లేదా నేరుగా ఎన్నికల సంఘం యాప్​లో అప్లోడ్ చేయవచ్చు. ఒకవేళ ఇంటి వద్ద లేని పక్షంలో VOTERS.ECI.GOV.IN ఫారం డౌన్ లోడ్ చేసుకోవాలని, జూలై 24 లోగా అప్లోడ్ చేసి ఎక్నాలెడ్జిమెంట్​ను బీఎల్​వోలకు అందజేయాలి. అలా చేసిన ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారమ్స్‌ను బీఎల్​వోలు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఓటును నిర్ధారిస్తారు.

బీఎల్ఏలకు శిక్షణ : ఇందుకు గాను హైదరాబాద్ జిల్లాలోని 15 నియోజకవర్గాల్లో 4,062 పోలింగ్ స్టేషన్లలో 47,36,669 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. ఇందులో ఇప్పటికే 22 లక్షల 9 వేల 647 మంది ఓటర్లు మ్యాపింగ్ చేశారు. ఇంకా 25 లక్షల 27 వేల 22 మంది ఓటర్లను మ్యాపింగ్ చేయాల్సి ఉంది. వీరందరికీ ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు అందజేసేందుకు జిల్లావ్యాప్తంగా 4,062 మంది బీఎల్​వోలను నియమించారు. అలాగే వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన 10,901 మంది బీఎల్ఏలను నియామకం పూర్తి చేసి వారికి తగిన శిక్షణ ఇచ్చారు.

హైదరాబాద్‌లో ఓటు వేయాలంటే ట్రాన్స్​ఫర్ చేసుకోవచ్చు : ఓఆర్ఆర్​ లోపల ఉండే రంగారెడ్డి, మేడ్చల్‌-మల్కాజ్‌గిరి నియోజకవర్గాల్లోని ఓటర్ల సమగ్ర సర్వేకు ఆ జిల్లాల కలెక్టర్లు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని బీఎల్​వో, బీఎల్​ఏలకు శిక్షణ ఇచ్చారు. అయితే తన ఓటు ఎక్కడ ఉంచుకోవాలనేది పూర్తి స్వేచ్ఛ ఓటరుకే ఉందని, అక్కడ మాత్రమే ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు ఇవ్వాల్సి ఉందని ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం చేసింది. హైదరాబాద్​లో చాలా మంది ఇతర జిల్లాలు, రాష్ట్రాలకు చెందిన ఓటర్లు ఉన్న వారు ఇంతకు ముందు ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న ప్రాంతంలోనే ఎన్యూమరేషన్ చేసుకోవాలి. తుది ఓటరు జాబితాలో వారి పేరు వచ్చాక ఒక వేళ హైదరాబాద్‌లో ఓటు వేయాలంటే ట్రాన్స్ ఫర్ చేసుకోవచ్చని అధికారులు సూచించారు.

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తెలంగాణలో ఎస్​ఐఆర్ ప్రారంభం
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