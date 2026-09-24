బాలాపూర్ లడ్డూ వేలం పాటకు సర్వం సిద్ధం - ఈసారి ఎంత పలుకుతుందో? ఎవరికి దక్కుతుందో?
భక్తుల్లో అంచనాలను పెంచుతూ లడ్డూ వేలం పాట ఈ ఏడాది మరింత రసవత్తరంగా కొనసాగనుంది. 32 ఏళ్లుగా నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతున్న వేలంపాటలో గతేడాది రికార్డు స్థాయిలో రూ.30 లక్షలకుపైగానే ధర పలికింది.
Published : September 24, 2026 at 2:54 PM IST
Balapur Ganesh Laddu Auction 2026 : బాలాపూర్ గణేశుడి లడ్డూ వేలం పాటకు సర్వం సిద్ధమైంది. ఏటేటా భక్తుల్లో అంచనాలను పెంచుతూ దేశ విదేశాల్లో ఉన్న తెలుగువారిని సైతం ఆకర్షించే ఈ లడ్డూ వేలం పాట ఈ ఏడాది మరింత రసవత్తరంగా కొనసాగనుంది. 32 ఏళ్లుగా నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతున్న వేలం పాటలో గతేడాది రికార్డు స్థాయిలో రూ.30 లక్షలకు పైగానే ధర పలికింది. గతేడాది కర్మన్ఘాట్కు చెందిన లింగాల దశరథ్ గౌడ్ రూ.35 లక్షలకు బాలాపూర్ లడ్డూను దక్కించుకోగా, ఈ ఏడాది ఎవరికి దక్కుతుందో, ఎంత ధర పలుకుతుందోనని భక్తులంతా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.
ఖైరతాబాద్ గణేశుడి తర్వాత భాగ్యనగరంలో అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించేది బాలాపూర్ గణేశుడి లడ్డూ వేలం పాట. ఇక్కడి లంబోదరుడి చేతిలో ఉండే లడ్డూ వేలం పాటతో ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంటోంది. లడ్డూను ఎవరు దక్కించుకుంటే వారింట సిరిసంపదలు కలుగుతాయని భక్తుల విశ్వాసం. అందుకే గణేశుడి లడ్డూ వేలం పాట కోసం సర్వత్రా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తుంటారు.
32 ఏళ్లుగా ఇక్కడ లడ్డూ వేలం పాట కొనసాగుతుంది. ఇది 33వ సంవత్సరం. చాలా ప్రాంతాల్లో లడ్డూ వేలం పాటలు ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడి వేలం పాట తరతరాలుగా కొనసాగుతోంది. ప్రతి ఏటా లడ్డూ ధర పెరగడమే తప్ప తగ్గడం లేదు. అదే ఇక్కడి ప్రత్యేకత. అందుకే భక్తులంతా బాలాపూర్ లడ్డూ వేలం పాట కోసం ఆతృతగా ఎదురుచూస్తుంటారు. 1994 లో రూ.450తో మొదలైన లడ్డూ వేలం రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రూ.వందలు, రూ.వేలు దాటి రికార్డు స్థాయిలో రూ.లక్షలు పలుకుతోంది. సుమారు 20 మంది స్థానికులు, స్థానికేతరుల మధ్య జరిగే ఈ వేలం పాటలో నువ్వా-నేనా అన్నట్లు పోటీపడతారు భక్తులు.
ఏటా లెక్క మారుతుంది
2001 వరకు బాలాపూర్ లడ్డూ రూ.వేలల్లోనే పలికింది. 2002లో కందాడ మాధవరెడ్డి పోటీ పడి రూ.1.5 లక్షలకు లడ్డూ దక్కించుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఏడాది నుంచి ఒక్కో రూ.లక్ష పెరుగుతూ వచ్చింది. 2007లో స్థానికుడు రఘునందన చారి రూ.4.15 లక్షలకు పాట పాడి లడ్డూను దక్కించుకున్నారు. అప్పటి వరకు ఒక్కో రూ.లక్ష పెరుగుతూ వచ్చిన లడ్డూ ధర ఏకంగా రూ.2 లక్షలు దాటింది. 2015లో బాలాపూర్ లడ్డూ రూ.10 లక్షలు దాటి రికార్డు సృష్టించింది. కల్లెం మదన్ మోహన్ రెడ్డి రూ.10.32 లక్షలకు లడ్డూను దక్కించుకున్నారు. 2016లో రూ.4 లక్షలు పెరిగింది. ఆ సంవత్సరం మేడ్చల్కు చెందిన స్కైలాబ్ రెడ్డి రూ.14.65 లక్షలకు లడ్డూను కైవసం చేసుకున్నారు. 2017లో నాగం తిరుపతి రెడ్డి రూ.15.60 లక్షలకు లడ్డూ పొందగా, 2018లోనూ స్థానికేతరుడు తేరేటి శ్రీనివాస్ గుప్తా రూ.16.60 లక్షలకు బాలాపూర్ లడ్డూను దక్కించుకున్నారు.
ఏటా రికార్డు స్థాయిలో లడ్డూ వేలం పాటలు
వరుసగా మూడేళ్లు స్థానికేతరులనే బాలాపూర్ గణేశుడు కరుణించాడు. 2019లో జరిగిన వేలం పాటలో అవకాశం స్థానికులకు దక్కింది. కొలను రాంరెడ్డి రూ.17.60 లక్షలకు పాడి బాలాపూర్ లడ్డూను కైవసం చేసుకున్నారు. 2020లో కరోనా కారణంగా లడ్డూ వేలం పాటను రద్దు చేసిన ఉత్సవ సమితి, ఆ లడ్డూను అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్కు అందజేశారు. 2021లో ఏపీ ఎమ్మెల్సీ రమేశ్ యాదవ్ నాదర్గుల్కు చెందిన మర్రి శశాంక్ రెడ్డితో కలిసి రూ.18.90 లక్షలకు బాలాపూర్ లడ్డూను కైవసం చేసుకున్నారు. ఏటా రూ.రెండు నుంచి రూ.మూడు లక్షలు పెరుగుతుందనుకుంటే లడ్డూ ధర 2022లో ఏకంగా రూ.5 లక్షలు పెరిగి రికార్డు సృష్టించింది. 2022లో రూ.24.60 లక్షలు పలికి భక్తులంతా మరోసారి బాలాపూర్ వైపు చూసేలా చేసింది.
అలాగే 2023లో జరిగిన వేలం పాటలో తీవ్ర పోటీ నెలకొనగా, రూ.27 లక్షలకు స్థానికేతరుడైన దయానందరెడ్డిని బాలాపూర్ లడ్డూ వరించింది. గతేడాది రూ.30 లక్షలు దాటింది. 2024లో రూ.30 లక్షల ఒక వెయ్యికి స్థానికుడైన కొలను శంకర్ రెడ్డి బాలాపూర్ లడ్డూను దక్కించుకున్నారు. 2025లో కర్మన్ఘాట్కు చెందిన లింగాల దశరథ్ గౌడ్ పోటాపోటీగా రూ.5 లక్షలు అదనంగా పాడి రూ.30 లక్షలకు లడ్డూను ఛేజిక్కించుకున్నారు. ఈసారి మరో రూ.లక్ష నుంచి రూ.2 లక్షలు పెరగవచ్చని ఉత్సవ సమితి భావిస్తోంది.
బాలాపూర్ లడ్డూ వేలం విన్నర్స్ లిస్ట్ :
|క్ర.సం.
|లడ్డూ విజేత
|సంవత్సరం
|లడ్డూ ధర (రూపాయల్లో)
|01
|కొలను మోహన్రెడ్డి
|1994
|450
|02
|కొలను మోహన్రెడ్డి
|1995
|4,500
|03
|కొలను కృష్ణా రెడ్డి
|1996
|18,000
|04
|కొలను కృష్ణా రెడ్డి
|1997
|28,000
|05
|కొలను మోహన్రెడ్డి
|1998
|51,000
|06
|కళ్లెం అంజి రెడ్డి
|1999
|65,000
|07
|కళ్లెం ప్రతాప్ రెడ్డి
|2000
|66,000
|08
|జీ రఘునందన్ చారి
|2001
|85,000
|09
|కందాడ మాధవ రెడ్డి
|2002
|1,05,000
|10
|చిగిరింత బాల రెడ్డి
|2003
|1,55,000
|11
|కొలను మోహన్రెడ్డి
|2004
|2,01,000
|12
|ఇబ్రామ్ శేఖర్
|2005
|2,08,000
|13
|చిగిరింత తిరుపతి రెడ్డి
|2006
|3,00,000
|14
|జీ రఘునందన్ చారి
|2007
|4,15,000
|15
|కొలను మోహన్రెడ్డి
|2008
|5,07,000
|16
|సరిత
|2009
|5,10,000
|17
|కొడాలి శ్రీధర్ బాబు
|2010
|5,35,000
|18
|కొలను బ్రదర్స్
|2011
|5,45,000
|19
|పన్నాల గోవర్ధన్ రెడ్డి
|2012
|7,50,000
|20
|తీగల కృష్ణా రెడ్డి
|2013
|9,26,000
|21
|సింగిరెడ్డి జైహింద్ రెడ్డి
|2014
|9,50,000
|22
|కళ్లెం మదన్ మోహన్ రెడ్డి
|2015
|10,32,000
|23
|కందాడి స్కైలాబ్ రెడ్డి
|2016
|14,65,000
|24
|నాగం తిరుపతి రెడ్డి
|2017
|15,60,000
|25
|తేరేటిపల్లి శ్రీనివాస్ గుప్తా
|2018
|16,60,000
|26
|కొలను రామ్ రెడ్డి
|2019
|17,60,000
|27
|నాటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్
|2020
|కరోనా కారణంగా వేలం నిర్వహించలేదు
|28
|రమేశ్ యాదవ్, మర్రి శశాంక్ రెడ్డి
|2021
|18,90,000
|29
|వంగేటి లక్ష్మా రెడ్డి
|2022
|24,60,000
|30
|దాసరి దయానంద రెడ్డి
|2023
|27,00,000
|31
|కొలను శంకర్ రెడ్డి
|2024
|30,01,000
|32
|లింగాల దశరథ్ గౌడ్
|2025
|35,00,000
గ్రామాభివృద్ధి కోసం కోట్లు ఖర్చు
లడ్డూ వేలంలో పాల్గొనే వారు గతేడాది లడ్డూ ఎంత ధర పలికిందో ఆ మొత్తాన్ని డిపాజిట్ చేసిన తర్వాతే వేలంలో పాల్గొనే అవకాశం దక్కుతుంది. ఒక్కరే లడ్డూ దక్కించుకోవడంతో మిగతా వారికి డిపాజిట్ మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లిస్తారు. కాగా గత రెండేళ్లుగా డిపాజిట్ చేసిన వారికి మాత్రమే వేలంలో పాల్గొనే అవకాశాన్ని ఉత్సవ సమితి కల్పిస్తోంది. లడ్డూ వేలం పాట ద్వారా వచ్చే నగదును ఉత్సవ సమితి గ్రామాభివృద్ధి కోసం ఖర్చు చేస్తుండటం ఇక్కడి ప్రత్యేకత.
ఇప్పటి వరకు రూ.1,64,87,970 ఖర్చు చేసినట్లు ఉత్సవ సమితి వెల్లడించింది. ఈ ఏడాది బాలాపూర్ జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో మరుగుదొడ్ల నిర్వహణకు రూ.80 వేలు ఖర్చు చేసినట్లు ప్రకటించింది. గ్రామాభివృద్ధి కోసం వినియోగించిన నిధుల వివరాలతో ఫ్లెక్సీ ఏర్పాటు చేసి ఉత్సవ సమితి తమ పారదర్శకతను చాటుకుంటోంది.
మండపాన్ని తీర్చిదిద్దడంలోనూ ప్రత్యేకత
ఏటా చవితి పండుగను ఘనంగా జరుపుకోవడమే కాదు బాలాపూర్కు వచ్చే భక్తులకు గణేశుడ్ని తనివి తీరా దర్శించుకునేలా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ముఖ్యంగా మండపాన్ని తీర్చిదిద్దడంలో బాలాపూర్ గణేశ్ ఉత్సవ సమితి ఏటా ప్రత్యేకతను చాటుకుంటోంది. దేశంలోని పుణ్యక్షేత్రాల నమూనాలతో గణేశ్ మండపం సెట్స్ వేయడం భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ ఏడాది స్వర్ణగిరి ఆలయ నమూనాలో తీర్చిదిద్దిన మండపం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
అలాగే ఎప్పుడూ లేనంతగా ఈసారి ప్రముఖల తాకిడి కూడా బాలాపూర్ గణేశుడికి పెరిగింది. కేంద్రమంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషితో పాటు పలువురు సినీ, వ్యాపార ప్రముఖులు, అధికారులు సైతం కుటుంబసమేతంగా తరలివచ్చి బాలాపూర్ గణేశుడి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు. సామాన్య భక్తులు సైతం మొదటి రోజు నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో తరలిరావడంతో అక్కడి పరిసరాలు కిక్కిరిసిపోయాయి.
బాలాపూర్ గణేశుడి శోభాయాత్ర రూట్ ఇదే!
ఉత్సవ సమితి చివరి పూజ ముగిసిన తర్వాత బాలాపూర్ గణేశుడి ఊరేగింపు ప్రారంభమవుతుంది. గ్రామంలోని గడపగడపకు దర్శనమిచ్చిన అనంతరం లంబోదరుడు బొడ్రాయి కూడలికి చేరుకుంటారు. అక్కడ ఉత్సవ సమితి ముఖ్య అతిథులు, పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తుల సమక్షంలో వేలం పాటను నిర్వహిస్తుంది. విజేతలకు లంబోదరుడి చేతిలో ఉన్న లడ్డూను అందించిన తర్వాత భక్తుల జయజయధ్వానాలు, కేరింతల మధ్య బాలాపూర్ గణేశుడి శోభాయాత్ర వినాయక సాగరం వైపు కదులుతుంది. బాలాపూర్-చాంద్రయాణగుట్ట- ఫలక్నుమా- చార్మినార్- అప్జల్గంజ్- ఎంజేమార్కెట్- అబిడ్స్-లిబర్టి చౌరస్తా మీదుగా శోభాయాత్ర ట్యాంక్ బండ్కు చేరుకోనుంది. వేలం పాటతో పాటు శోభాయాత్రకు ఎలాంటి విఘ్నాలు కలగకుండా రాచకొండ పోలీసులు భారీ బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు. సుమారు 300 మంది పైచిలుకు పోలీసులు, 80కి పైగా సీసీ కెమెరాల పహారాతో పర్యవేక్షిస్తూ వేలం పాట సజావుగా జరిగేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.
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