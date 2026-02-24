మార్చి 16 నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు - 20న తెలంగాణ బడ్జెట్
మార్చి 20న అసెంబ్లీలో రాష్ట్ర వార్షిక బడ్జెట్ - ప్రవేశపెట్టనున్న ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క - సుమారు 15 రోజుల పాటు సమావేశాలు కొనసాగించే అవకాశం
Published : February 24, 2026 at 7:19 AM IST
Telangana Budget Session 2026 : రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలకు రంగం సిద్ధమైంది. మార్చి 16 నుంచి సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. అసెంబ్లీ సమావేశాల నిర్వహణపై సోమవారం జరిగిన కేబినెట్ భేటీలో చర్చించారు. మార్చి 16న గవర్నర్ ప్రసంగం ఉంటుంది. మార్చి 17, 18 తేదీల్లో గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతారు. మార్చి 19న ఉగాది ఉన్నందున 20వ తేదీ సభలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెడతారు. బడ్జెట్ను అధ్యయనం చేసేందుకు సభ్యులకు మరుసటి రోజు (21వ తేదీన) సెలవు ఇచ్చి, 22 నుంచి బడ్జెట్పై చర్చ ప్రారంభం కానుంది. మార్చి 30 వరకు అసెంబ్లీ నిర్వహించేలా మంత్రిమండలిలో చర్చ జరిగింది.
మొదటి రోజున బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ ప్రసంగిస్తారు. ప్రభుత్వం ఈ ఆర్థిక ఏడాది ఇప్పటి వరకు సాధించిన పురోగతిని, వచ్చే ఆర్థిక ఏడాది లక్ష్యాలను గవర్నర్ తన ప్రసంగంలో ప్రస్తావిస్తారు. ఆ తర్వాత సభ వాయిదా పడుతుంది. అదే రోజున జరిగే బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ సమావేశంలో అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఎన్ని రోజులు నిర్వహించాలి? బడ్జెట్పై చర్చకు ఎన్ని రోజులు కేటాయించాలి? ఏయే సమస్యలపై చర్చించాలి తదితర అంశాలు ఖరారవుతాయి.
గవర్నర్ ప్రసంగంపై చర్చ : మరుసటి రోజున గవర్నర్ ప్రసంగంపై ఒకట్రెండు రోజుల పాటు ధన్యవాద తీర్మానం ఉంటుంది. అధికార, ప్రతిపక్ష నాయకులు పలువురు గవర్నర్ ప్రసంగంపై సుదీర్ఘంగా చర్చిస్తారు. చర్చ ముగిసిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గవర్నర్ ప్రసంగంపై సభలో సమాధానం ఇస్తారు. తర్వాత సభ ధన్యవాద తీర్మానాన్ని ఆమోదిస్తుంది.
ఆరోజు నుంచి బడ్జెట్పై చర్చ : మార్చి 20వ తేదీన ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి అయిన భట్టి విక్రమార్క బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడతారు. బడ్జెట్ను అధ్యయనం చేసేందుకు సభ్యులకు మరుసటి రోజు 21వ తేదీన సెలవు ఇస్తారు. మార్చి 22వ తేదీ నుంచి బడ్జెట్పై చర్చ మొదలవుతుంది. ఈ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితులపై విస్తృత చర్చ జరగనుంది. ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెడుతున్న బడ్జెట్ నిధుల కేటాయింపు ఎలా ఉంది? రాష్ట్రానికి వస్తున్న ఆదాయం ఎంత? తదితర అంశాలపై చర్చ జరుగుతుంది. విపక్షాలు లేవనెత్తే అంశాలపై దీటుగా సమాధానం ఇచ్చేందుకు అధికార కాంగ్రెస్ సభ్యులు సిద్దమవుతారు.
శాఖల వారీగా బడ్జెట్ : గడిచిన కొన్ని రోజులుగా ఆర్థిక శాఖ మంత్రి భట్టి విక్రమార్క శాఖల వారీగా బడ్జెట్ సన్నాహక సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ప్రధానంగా రాష్ట్ర ఆదాయం–వ్యయాలపై చర్చ ఉంటుంది. రాబోయే బడ్జెట్లో సంక్షేమ పథకాలకు కేటాయింపులు ఎక్కువగా ఉంటాయని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అదే విధంగా రైతు సంక్షేమం, వ్యవసాయ రంగానికి మద్దతు, నీటి పారుదల ప్రాజెక్టుల పురోగతి వంటి అంశాలు చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ నియామకాలు, ఖాళీల భర్తీ, విద్య, వైద్య రంగాలకు కేటాయింపులపై ప్రధానంగా చర్చించనున్నట్లు సమాచారం.
ఆధారాలతో కూడిన సమాధానాలు : మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, రహదారులు, పట్టణాభివృద్ధి, పారిశ్రామిక రంగ ప్రోత్సాహం వంటి అంశాలపై స్వపక్ష సభ్యులతో పాటు విపక్షాలకు చెందిన సభ్యులు ప్రశ్నలు లేవనెత్తే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా కేంద్ర-రాష్ట్ర సంబంధాలు, నిధుల పంపిణీపై సభలో చర్చ జరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రతిపక్షం ప్రభుత్వ పనితీరుపై లేవనెత్తే ప్రశ్నలకు ఆధారాలతో కూడిన సమాధానాలు చెప్పి, అధికార పక్షం తమ నిర్ణయాలను సమర్థించుకునేందుకు ప్రయత్నం చేస్తుంది. మొత్తం మీద ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాలు రాజకీయంగా కీలకంగా మారే అవకాశముంది.
