జూబ్లీహిల్స్ పోరుకు సర్వం సిద్ధం - రేపు ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్
ముగ్గురు ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు సహా 58 మంది పోటీ - 139 ప్రాంతాల్లో 407 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు - శాంతిభద్రతల సమస్య తలెత్తకుండా డ్రోన్ కెమెరాలతో నిఘా
Published : November 10, 2025 at 7:38 AM IST
Poll Arrangements Jubileehills : రాష్ట్రం మొత్తం ఆసక్తిగా చూస్తున్న జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఉప ఎన్నికకు రంగం సిద్ధమైంది. రేపు ఉదయం ప్రారంభం కానున్న పోలింగ్ను సజావుగా నిర్వహించేందుకు సర్వం సిద్ధం చేసినట్లు జిల్లా ఎన్నికల అధికారి ఆర్వీ కర్ణన్ తెలిపారు. నియోజకవర్గ పరిధిలో మొత్తం 4 లక్షలకు పైగా ఓటర్లు ఉండగా, ముగ్గురు ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులతో పాటు మొత్తం 58 మంది పోటీ పడుతున్నారు. ఈసారి పోలింగ్ 50 శాతం దాటించాలని ఓటర్లకు ఆర్వీ కర్ణన్ పిలుపునిచ్చారు. పోలింగ్ సమయాన్ని సైతం మరో గంట పొడిగించినట్లు తెలిపారు.
ఓటర్లంతా సహకరించాలి : బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపినాథ్ హఠాన్మరణంతో ఖాళీ అయిన స్థానం భర్తీ కోసం నిర్వహిస్తున్న జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికకు సర్వం సిద్ధమైంది. జిల్లా ఎన్నికల అధికారి ఆర్వీ కర్ణన్ ఆధ్వర్యంలో పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు జరిగాయి. రేపు ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్ జరుగుతుందని ఆర్వీ కర్ణన్ తెలిపారు. హైదరాబాద్ అడిషనల్ సీపీ ఇక్బాల్తో కలిసి పోలింగ్ ఏర్పాట్లను వివరించిన కర్ణన్ నియోజకవర్గ ఓటర్లంతా సహకరించాలని కోరారు.
పక్కాగా పరిశీలించాకే అనుమతిస్తాం : జూబ్లీహిల్స్లో ఇప్పటి వరకు 50 శాతం పోలింగ్ మించలేదని, ఈసారి అధిగమించేలా ఓటర్లంతా తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. 4 లక్షలకు పైగా ఓటర్లుండటంతో 139 ప్రాంతాల్లో 407 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. ఓటరు స్లిప్పులతో కాకుండా గుర్తింపు కార్డులతో పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకోవాలని సూచించారు. అనుమానాస్పద ఓటర్లకు సంబంధించి పక్కాగా పరిశీలించాకే ఓటు వేసేందుకు అనుమతిస్తామని కర్ణన్ వివరించారు. ఇప్పటి వరకు 103 మంది వృద్ధులు ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారని తెలిపిన కర్ణన్ ఓటర్లను ప్రభావితం చేసే వారిపై కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు.
"ఎన్నికల కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాం. ప్రత్యేకంగా పోలింగ్ సిబ్బంది ఏపీఓలు, పీఓలందరికీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం. 4 బ్యాలెట్ యూనిట్స్ వాడుతున్నాం. దానికి కావాల్సిన ఈవీఎం లను సిద్ధం చేసుకున్నాం. విజయ్ భాస్కర్ స్టేడియంలో ఏర్పాట్లు చేశాం. కంట్రోల్ యూనిట్లు 826, బ్యాలెట్ యూనిట్స్ 1494, వీవీ ప్యాట్స్ 837 ఉన్నాయి. 407 పోలింగ్ స్టేషన్లు 139 లొకేషన్స్లో ఉన్నాయి. ఈసారి నూతనంగా డ్రోన్ల ద్వారా సర్వేలెన్స్ చేస్తాం. అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో డ్రోన్ మానిటరింగ్ జరుగుతుంది. ప్రతి ఓటరు ముందుకు వచ్చి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని కోరుతున్నాను." - ఆర్వీ. కర్ణన్, జిల్లా ఎన్నికల అధికారి
పారా మిలటరీ బలగాలతో బందోబస్తు : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ప్రశాంతంగా జరిగేలా భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసినట్లు అదనపు సీపీ ఇక్బాల్ తెలిపారు. సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాలలో పారా మిలటరీ బలగాలను బందోబస్తులో ఉంటాయన్నారు. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలుగకుండా ఇప్పటికే 230 మంది రౌడీషీటర్లను బైండోవర్ చేసినట్లు వివరించారు. మొత్తం 1761 మంది పోలీసు సిబ్బంది విధులు నిర్వహిస్తారని వెల్లడించారు. పోలీసు తనిఖీల్లో ఇప్పటి వరకు రూ.3.60 కోట్ల నగదు పట్టుబడిందని, ఉల్లంఘనల కింద 27 కేసులు నమోదు చేసినట్లు అదనపు సీపీ ఇక్బాల్ తెలిపారు.
తప్పుడు వార్తల ప్రచారం : సాయంత్రం 6 గంటల్లోపు పోలింగ్ కేంద్రం లోపలికి వచ్చిన ఓటర్లందరికీ తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకునే అవకాశం కల్పిస్తామని జిల్లా ఎన్నికల అధికారి తెలిపారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోలింగ్ సరళితో పాటు ఓటు హక్కు వినియోగంపై తప్పుడు వార్తల ప్రచారం, వీడియోలు వైరల్ చేయడాన్ని గుర్తించేందుకు ప్రత్యేక బృందాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపారు. 2 గంటలకోసారి పోలింగ్ శాతాన్ని వెల్లడించనున్నట్లు కర్ణన్ తెలిపారు.
