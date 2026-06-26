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ఆమెకు ఆపదొస్తే ఆదుకుంటారు! - ఈ నెంబర్లు ప్రతి మహిళ, యువతి వద్ద ఉంటే మంచిది

మహిళలు, యువతులకు అండగా పలు టోల్​ ఫ్రీ నంబర్లు - ఏ సేవకు ఏ నంబర్​ - సైబర్​ నేరాలపై ఎలా ఫిర్యాదు చేయాలి తదితర విషయాలు మీకోసం

IMP Emegency Govt Mambers
IMP Emegency Govt Mambers (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 26, 2026 at 11:51 AM IST

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Important Emegency Govt Mambers : ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రైవేటు సంస్థలు, విద్యాసంస్థల్లో ఇతర చోట్ల మహిళలు, యువతులు, బాలికలపై నిత్యం ఏదో చోట వేధింపులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. దీంతో మహిళలు ఒంటరిగా బయటకు వెళ్లాలంటేని ఒకింత భయాందోళలకు గురవుతున్నారు. అనుకోని దారుణాలు, ప్రమాదాలు ఎదురైనప్పుడు, వేధింపులకు గురైనప్పుడు ఎవరిని సంప్రదించాలో తెలియక వారు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంటారు. వీటన్నింటిని దృష్టిలో ఉంచుకునే మహిళల భద్రతకి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేక టోల్​ ఫ్రీ నంబర్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. మహిళల ఫిర్యాదులపై ఎప్పటికప్పుడు స్పందిస్తూ షీటీం, భరోసా, సఖీ కేంద్రాలు నిందితులను శిక్ష పడేవిధంగా సహకరిస్తున్నాయి. అత్యవసర సమయాల్లో ఈ టోల్​ ఫ్రీ నంబర్లకు సంప్రదించి సాయాన్ని పొందొచ్చు. ఎప్పుడు ఏ నంబర్​ ఉపయోగపడుతుంది అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
155209: గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అంగన్​వాడీ సెంటర్ల పనితీరు, గర్భిణులు, బాలింతలకు అందుతున్నటువంటి పౌష్టికాహారంపై సిబ్బంది ప్రవర్తన, సేవలపై అసంతృప్తి ఉన్నట్లయితే ఈ నంబర్​కు కాల్​చేసి సమాచారాన్ని అందించొచ్చు.
15100 : ఏదైనా న్యాయపరమైన సలహాల కోసం, చట్టపరమైన సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు, ఉచిత సలహాల కోసం న్యాయసేవా సాధికార సంస్థకు సంప్రదించి మీ సమస్యను వివరించవచ్చు. తద్వారా ఉచిత న్యాయ సలహాను పొందవచ్చు.
1930 : ఇటీవల కాలంలో సైబర్ నేరాలు అధికమవుతున్నాయి. సైబర్ మోసానికి గురైనప్పుడు సంప్రదించాల్సిన నంబర్​ 1930. ఆన్​లైన్​ మోసాలు, సోషల్​ మీడియాలో వేధింపులకు గురైనట్లయితే ఈ నంబర్​కు సంప్రదించి మీ సమస్యను తెలియజేయవచ్చు.
181: మహిళలు గృహహింస, పని ప్రదేశాల్లో లైంగిక వేధింపులు, వరకట్న వేధింపులు, ఆడపిల్లల అమ్మకం, అక్రమ రవాణాను అరికట్టేందుకు ఈ నంబర్‌ను సంప్రదించాలి. బాధితులకు రక్షణ కల్పించడంతో పాటు సలహాలు, సూచనలు కౌన్సిలింగ్‌ ఇస్తారు. ఈ నంబర్​ మహిళ రక్షణకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
102 : గర్భిణులు, బాలింతలు, నవజాత శిశువులు హాస్పిటల్​కు వెళ్లేందుకు ఉచిత అంబులెన్సు వైద్య సహాయం కోసం ఈ నంబర్​కు కాల్ చేయవచ్చు.

1098 : చైల్డ్‌లైన్, బాలల రక్షణ, బాల్య వివాహాల నివారణ, బాలికలపై వేధింపులు, దాడులు అరికట్టడం, తప్పి పోయిన చిన్నారుల సమాచారం ఈ నంబర్​కు సంప్రదించాలి. సమాాచారం ఇ్వవడం ద్వారా చైల్డ్​ లైన్ సిబ్బంది సేవలు అందించేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది.
8712659795 : షీటీం వాట్సప్‌ నంబర్, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మహిళలకు వేధింపులు, తదితర ఇబ్బంది కరమైన సైగలు చేయడం లాంటి వాటిపై సమాచారం ఇవ్వడం ద్వారా నిందితులను తక్షణమే గుర్తించే వీలుంటుంది. వాటిపై చట్టపరంగా శిక్షించేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది.
1800 5991 2345 : ఈ నంబర్​కు కాల్ చేసి గర్భిణులు, డాక్టర్లతో మాట్లాడి సలహాలు పొందడంతో పాటు తమ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవచ్చు.

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WOMEN HELPLINE NUMBERS
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WOMEN SAFETY HELPLINE NUMBERS
మహిళల కోసం ఎమర్జెన్సీ నంబర్స్
LIST OF EMERGENCY NUMBERS

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