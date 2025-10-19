ETV Bharat / state

300 గడపలు 350 మంది ఉద్యోగులు - ఔరా అనిపిస్తున్న తండా యువత

చదువు విలువ తెలుసుకుని ప్రతి ఇంట్లో విద్యా సుమగంధాలు పూయిస్తున్న యువత - నేడు అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోన్న పెద్ద తండా గ్రామం

300 Houses 350 Employees in Annamayya District
300 Houses 350 Employees in Annamayya District (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 2:16 PM IST

|

Updated : October 19, 2025 at 2:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

300 Houses 350 Employees in Annamayya District : కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు లేకపోతే ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లి జీవనం సాగిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ గ్రామస్థులు మాత్రం ఇంటికో ఉద్యోగం సాధించి చూపిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించడం ఎంతో మంది యువత కల. అయితే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఉన్న పోటీ గురించి మనకు తెలిసిందే. పోస్టులు వందల్లో ఉంటే ఆశావహులు లక్షల్లో ఉంటారు. మరో వైపు జిల్లా, జోన్​ స్థాయిల్లో ఓపెన్ కేటగిరీ, రిజర్వేన్​ కేటగిరీలు ఉంటాయి. దీంతో అనేక మంది వెనకడుగు వేస్తారు. కానీ కొందరు మాత్రం తాము అనుకున్న లక్ష్యం వైపే అడుగులు వేస్తూ పట్టుబట్టి మరీ ఉద్యోగాలను సాధిస్తున్నారు. అలాంటి కోవకు చెందినవారే పెద్ద తండాలోని యువత.

ప్రతి ఇంట్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు : అన్నమయ్య జిల్లా కంభంవారిపల్లి మండలం జిల్లేళ్లమంద పంచాయతీలోని పెద్ద తండా అనేది మారుమూల అటవీ ప్రాంతంలోని గ్రామం. ఇక్కడ కనీస సౌకర్యాలకు ఆమడ దూరం. కళాశాలకు వెళ్లాలంటే 50 కిలోమీటర్లు పైగానే ప్రయాణించాలి. అటువంటి గ్రామంలో ఇంటికో ఉద్యోగి ఉన్నారంటే నమ్ముతారా! కానీ ఇది నిజం. చదువు విలువ తెలుసుకుని ప్రతి ఇంట్లో విద్యా సుమగంధాలు పూయిస్తున్నారు. అందుకే ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు ఉద్యోగులు కూడా ఉన్నారు. అదీ ప్రభుత్వ కొలువుల్లో ఉద్యోగాలు సాధించి యువత జౌరా అనిపిస్తున్నారు .

సుమారు 40 సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడ ఎలాంటి వసతులు లేవు. విద్య, వైద్యం అందని ద్రాక్ష. అలాంటి గ్రామం నేడు అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. ఊళ్లో ఇక్కడ సుమారు 300 గడపలు ఉండగా ఉద్యోగులు సుమారు 350 మంది ఉన్నారు. అటవీ ప్రాంతం కావడంతో పూర్వీకులు కట్టెలు కొట్టి, అడవిని నమ్ముకొని జీవనం సాగించేవారు. తమ కష్టం పిల్లలు పడకూడదని, కష్టపడి చదివించారు.

పిల్లలు కూడా తల్లిదండ్రుల కష్టాన్ని చూసి, కష్టపడి చదివారు. ఎక్కువ మంది పట్టణ ప్రాంతాల్లోని వసతి గృహాల్లో ఉంటూనే చదివి, ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగారు. ఇక్కడ ఉపాధ్యాయులు, ప్రిన్సిపల్స్, పోలీసులు, టీటీడీ ఉద్యోగులు, వైద్యులు, బ్యాంకు మేనేజర్లు, సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగులు, ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ నిరుపేద కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వారే కావడం గమనార్హం.

ఈ గ్రామం గురించి ఎవరికీ తెలియకపోయినా : అలాగే అనంతపురం జిల్లాలోని గాజులపల్లి గ్రామంలో ఇంటికో ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఉన్నారు. జిల్లాలోని గుత్తి మండలంలోని ఇసుకరాళ్లపల్లి పంచాయితీ పరిధిలోని ఓ చిన్న గ్రామం గాజులపల్లి. ఈ గ్రామం గురించి ఎవరికీ తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది ఒక మారుమూల గ్రామం. ఈ గ్రామాల్లో నివాసించే వారు పొట్ట కూటి కోసం వ్యవసాయం, కూలీ పనులు చేస్తారు. వారి పిల్లల భవిష్యత్​ కోసం ముందు చూపుతో ఆలోచించి ఉన్నత చదువులు చదివిస్తున్నారు. దీంతో ఇంటికో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఉద్యోగి ఉండడం గమనర్హంగా చెప్పవచ్చు. కానిస్టేబుల్​, టీచర్స్, రైల్వే, ఐటీ, నేవీ ప్రభుత్వ కొలువులు మాత్రమే కాదు. ప్రైవేట్ రంగాల్లో సాఫ్ట్​వేర్ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు.

గ్రామంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఎవరైనా ఒకరు సాధిస్తేనే ఎంతో గొప్పగా చెప్పుకుంటారు. అలాంటిది చిన్న మారుమూల గ్రామంలో పదుల సంఖ్యలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారు ఉన్నారంటే ఆశ్చర్యం కలగకమానదు. గుత్తి మండలంలోని ఇసుకరాళ్లపల్లి పంచాయతీలోని గాజులపల్లి గ్రామం ఈ ఘన కీర్తిని సాధించింది. ఆ గ్రామంలో 80 కుటుంబాలు జీవనం సాగిస్తున్నాయి. ఇంటికో ఉద్యోగి ఉండటం విశేషమనే చెప్పాలి.

ఓ ఉమ్మడి కుటుంబంలో అయితే ఎస్సై, ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లు, మరో ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. ఆయా కుటుంబాలన్నీ వ్యవసాయం, కూలీ పనులు చేస్తూనే వారి పిల్లల్ని ఉన్నతంగా చదివిస్తున్నారు. గ్రామంలో 1985లో రామాంజనేయులు అనే వ్యక్తి మొదటగా ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా ఉద్యోగం సాధించారు. అప్పటి నుంచి ఈ పరంపర ఆ గ్రామంలో కొనసాగుతుండటం విశేషం.

బుకింగ్‌ నుంచి భద్రత వరకు - ఆ రైల్వేస్టేషన్లకు వారే బాస్​లు

'చదువుకుంటేనే మార్పు' - కేవో మల్లవరంలో 150 మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

Last Updated : October 19, 2025 at 2:45 PM IST

TAGGED:

EMPLOYEES VILLAGE IN AP
EMPLOYEES IN PEDDA THANDA VILLAGE
GOVERNMENT EMPLOYEE VILLAGE
YOUTH GOT JOB EVERY HOME
300 HOUSES 350 EMPLOYEES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రపంచంలోనే తొలి 'రామాయణ మైనపు మ్యూజియం'- విశేషాలు ఏంటి? ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో తెలుసా?

32,000 అడుగుల ఎత్తు నుంచి ఫ్రీ-ఫాల్ జంప్ సక్సెస్​- DRDOపై రాజ్​నాథ్ ప్రశంసలు

దీపావళికి కాలిన గాయాలైతే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి- వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారంటే!

కాస్త ఆలస్యం అయినా సరే - అన్నీ తెలుసుకున్నాకే పెళ్లికి 'ఓకే' చెప్పాలట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.