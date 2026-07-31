రహదారి భద్రతా కోర్సు చేస్తేనే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ - ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం
డ్రైవర్లకు రహదారి కోర్సు తప్పనిసరి - రోడ్డు భద్రతకు సంబంధించి 64 నియమాలు, 120 వీడియోలు చూడాల్సిందే - అప్పుడే డ్రైవింగ్ టెస్ట్ కోసం స్లాట్ బుక్ చేసుకోవడానికి అనుమతి
Published : July 31, 2026 at 11:12 AM IST
Road Safety Course : డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొందే ప్రక్రియలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక కీలక సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఇకపై లెర్నర్ లైసెన్స్ పొందిన దరఖాస్తుదారులు, తప్పనిసరిగా రోడ్డు భద్రతా కోర్సును పూర్తి చేయాలి. అప్పుడే వారికి శాశ్వత లైసెన్స్ కోసం పరీక్ష రాసేందుకు అనుమతి లభిస్తుంది.
కోర్సు పూర్తి చేస్తేనే డ్రైవింగ్ టెస్ట్ : దరఖాస్తుదారులు రోడ్డు భద్రతకు సంబంధించిన 64 నియమాలను నేర్చుకోవడంతో పాటు, ఈ అంశాలకు సంబంధించిన 120 వీడియోలను చూడాల్సి ఉంటుంది. ఈ కోర్సులో ఆరు మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఒక్కో మాడ్యూల్ 25 నిమిషాల నిడివి ఉంటుంది. కోర్సు పూర్తి చేసిన తర్వాత మాత్రమే డ్రైవింగ్ టెస్ట్ కోసం స్లాట్ బుక్ చేసుకోవడానికి అనుమతి లభిస్తుంది. రోడ్డు భద్రతపై సుప్రీంకోర్టు కమిటీ ఆదేశాల మేరకు ఈ నిబంధనను ప్రవేశపెడుతున్నట్లు రవాణా శాఖ తెలిపింది. వివిధ దేశాల్లోని రోడ్డు భద్రతా కార్యక్రమాలను అధ్యయనం చేసిన తర్వాత రవాణా కమిషనర్ ఇలంబర్తి, ఈ రెండున్నర గంటల కోర్సును రూపొందించారు. కూకట్పల్లి ఆర్టీవో కార్యాలయ పరిధిలో పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా అమలు చేసినప్పుడు, 1,070 మంది నమోదు చేసుకోగా, 890 మంది కోర్సును పూర్తి చేశారు.
ట్రాఫిక్ నియమాలపై అవగాహన పెంచడం : రోడ్డు ప్రమాదాలలో మానవ తప్పిదాలను తగ్గించడం, కొత్త డ్రైవర్లలో ట్రాఫిక్ నియమాలపై అవగాహన పెంచడం దీని ప్రాథమిక లక్ష్యం. ఏవైనా లోపాలుంటే సరిదిద్దిన తర్వాత, ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేయడానికి రవాణా శాఖ సన్నాహాలు చేస్తోంది. దరఖాస్తుదారులు అందుబాటులో ఉన్న కోర్సు ఎంపికల నుంచి ఎంచుకోవచ్చు. కోర్సు కంటెంట్ను అభివృద్ధి చేయడానికి అవసరమైన నిధులలో సుమారు 60 శాతం యూనిసెఫ్ అందించినట్లు రవాణా శాఖ ఉన్నతాధికారి ఒకరు తెలిపారు.
వీడియోల ద్వారా డ్రైవింగ్ పాఠాలు : రోడ్డు భద్రతా కోర్సు తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ ఉర్దూ భాషలలో ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంది. ప్రతి మాడ్యూల్ తర్వాత ఒక క్విజ్ ఉంటుంది. ఇందులోని వీడియోలో వివరించిన అంశాలపై ఆధారపడిన ఐదు ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఆరు మాడ్యూల్స్ పూర్తి చేసి, చివరి క్విజ్ కూడా పూర్తి చేసిన తర్వాత, కోర్సు పూర్తయినట్లుగా పరిగణించాలి. మీరు కెమెరా ఉన్న మొబైల్ ఫోన్, ల్యాప్టాప్ లేదా డెస్క్టాప్ను ఉపయోగించి ఎక్కడి నుంచైనా ఈ కోర్సును పూర్తి చేయవచ్చు.
అభ్యర్థి ముఖం కెమెరాకు స్పష్టంగా కనిపించాలి. ప్రారంభంలో ఫేస్ రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం. అవసరమైతే మీరు కోర్సును పాజ్ చేసి, తర్వాత పునఃప్రారంభించవచ్చు. కేవలం నిబంధనలే కాకుండా, వాహనాన్ని స్టార్ట్ చేయడం, హ్యాండ్బ్రేక్ ఉపయోగించడం, అద్దాలను సర్దుబాటు చేయడం, సీట్బెల్ట్ల ప్రాముఖ్యత లైట్లను సరిగ్గా ఉపయోగించడం వంటి రోజువారీ డ్రైవింగ్కు అవసరమైన ఆచరణాత్మక అంశాలను ఈ వీడియోలతో తెలుసుకోవచ్చు. ద్విచక్ర వాహనాలపై పిల్లలను ఎలా కూర్చోబెట్టాలి, మహిళలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వంటి మార్గదర్శకాలతో సహా, పిల్లలు మహిళల భద్రతకు సంబంధించిన వీడియోలు కూడా ఉన్నాయి.
వివిధ దేశాలలో డ్రైవర్ శిక్షణ ఇలా ఉంది :
- ఆస్ట్రేలియాలో 25 ఏళ్లలోపు ఉన్న డ్రైవర్లు కనీసం 120 గంటల (20 గంటల రాత్రి డ్రైవింగ్తో సహా) సూపర్వైజ్డ్ డ్రైవింగ్ లాగ్ పూర్తి చేయాలి.
- యూకేలో డ్రైవర్లు 45 గంటల డ్రైవింగ్ పాఠాలు, 22 గంటల సూపర్వైజ్డ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి.
- అమెరికాలో యువ డ్రైవర్లు సగటున 30 గంటల తరగతి గది బోధన, 20 గంటల ప్రాక్టీస్ డ్రైవింగ్, 6 గంటల డ్రైవింగ్ పరిశీలనను పూర్తి చేయాలి.
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