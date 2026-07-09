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YUVA : సాయం చేస్తే మౌంట్‌ ఎవరెస్ట్‌ ఎక్కేస్తా - ఆదివాసీ ట్రెక్కింగ్​ మహిళ విజ్ఞప్తి

ఎవరెస్ట్‌ బేస్‌ క్యాంప్‌కి ఎంపికైన ఆదివాసీ బిడ్డ కన్నీబాయి - భగీరథ 2, పంగర్చుల పర్వతం అధిరోహణ - ఏపీ అరకులో ప్రపంచ వాటర్‌ రాపెల్లింగ్‌ పోటీల్లో 4 స్వర్ణాలు సొంతం

Everest Trecking Woman
Everest Trecking Woman (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 9, 2026 at 3:32 PM IST

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Everest Trecking Woman : ఆ యువతి ఒక ఆదివాసీ బిడ్డ. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఆవేదనలు ఆమెకేం కొత్త కాదు. విపత్కర పరిస్థితులు ఎదురైనా కుటుంబ సమస్యలు బాధించినా వెనకడుగు వేయలేదు. అతికష్టమైన పర్వతాలను అధిరోహించింది. కళ్లముందే తండ్రి మరణం, అయినా గెలిచి రావాలన్న ఆయన చివరి కోరికను నెరవేర్చడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఆ దిశగా ప్రయాణం కొనసాగించింది. తాజాగా మౌంట్‌ ఎవరెస్ట్‌ బేస్‌క్యాంపు అధిరోహించే అవకాశం దక్కించుకుంది ఆదిలాబాద్‌కు చెందిన కన్నీబాయి.

తండ్రి కోరికను నిజం చేసేలా : ఆదివాసీ బిడ్డ. అందులోనూ వెనకబడిన తెగకు చెందిన యువతి. సౌకర్యాలు తక్కువ. ఆర్థిక కష్టాలు ఎక్కువ. అయినా వెనకడుగు వేయలేదు. నీ గెలుపు అందరికీ ఆదర్శంగా నిలవాలి అనే తండ్రి చివరి కోరికను నిజం చేసే దిశగా అడుగులు వేసింది. ఇప్పటికే 6,512 అడుగుల భగీరథ 2 పర్వతం, 14,700 అడుగుల ఉత్తరాఖండ్‌లోని పంగర్చుల పర్వతం అధిరోహించి స్వర్ణ పతకాలు సాధించింది. ఏపీ విశాఖ అరకు లోయలో ప్రపంచ వాటర్‌ రాపెల్లింగ్‌ పోటీల్లో పాల్గొని 4 స్వర్ణ పతకాలు సాధించింది. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర అడ్వెంచర్‌ క్లబ్‌ తరపున ఎవరెస్టు బేస్‌ క్యాంపు పర్వాతారోహానికి ఎంపికైందీ యువతి.

నాలుగు బంగారు పతకాలు కైవాసం : కన్నీబాయిది ఆదివాసుల్లోనే అత్యంత వెనుకబడిన కొలాం తెగ బిడ్డ. స్కూల్లో చదువుకునే రోజుల్లోనే సాహస క్రీడల ప్రకటన చూసి ఆకర్షితురాలైంది. స్థానికంగా ఉండే జలపాతాలపై ట్రెక్కింగ్‌ చేస్తూ పట్టు సాధించింది. అనుకున్నదే తడవుగా 2019 జూన్‌ 2న 6,512 అడుగుల భగీరథ 2 పర్వతం అధిరోహించి స్వర్ణం గెలుచుకుంది. 2020 జనవరిలో ఏపీలోని అరకులోయలో నిర్వహించిన ప్రపంచ వాటర్‌ రాపెల్లింగ్‌ పోటీల్లో కళ్లకు గంతులు కట్టుకొని పాల్గొని 4 బంగారు పతకాలు సొంతం చేసుకుంది.

తెలంగాణ అడ్వెంచర్‌ క్లబ్‌ అంబాసిడర్‌ : కన్నీబాయి జీవితమంతా కష్టాల సుడిగుండమే. 2022 జనవరి 1న అరకు పోటీలకు వెళ్లాల్సిన రోజే తండ్రి జైతు అనారోగ్యంతో కన్నుమూశాడు. తండ్రి అంత్యక్రియలు ముగిసిన మరుసటి రోజే పుట్టెడు దుఖాన్ని గుండెల్లో దాచుకొని పోటీలకు బయలుదేరింది. కన్నీళ్లను దిగమింగుకుని 4 స్వర్ణ పతకాలు సాధించింది. 2022 జూన్‌ 2న ఉత్తరాఖండ్‌లోని 14,700 అడుగుల పంగర్చుల పర్వతంపై జాతీయ జెండా ఎగరేసి తెలంగాణ ఖ్యాతిని చాటింది. నేడు తెలంగాణ అడ్వెంచర్‌ క్లబ్‌ అంబాసిడర్‌ స్థాయికి ఎదిగింది.

మా నాన్న చనిపోయే ముందు నిన్ను కుమారుడిలా పెంచానని, అందరికీ ఆదర్శంగా ఉండాలని చెప్పారు. ఇపుడు నేను మౌంట్​ ఎవరెస్ట్​ బేస్​ క్యాంపు వరకు సెలెక్ట్​ అయ్యాను. 17,696 ఫీట్స్​ను ఎక్కాల్సి ఉంటుంది. సాయం చేయాలని చాలా మందిని అడిగాను. కానీ ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. ఎంపికయ్యాననే సంతోషం కంటే ఎవరూ నన్ను గుర్తించడం లేదనే బాధ ఎక్కువగా ఉంది.సెలెక్ట్​ అయినందువల్ల వెళ్లి, గెలిచి వస్తా - కన్నీబాయి

నా లక్ష్యానికి ప్రభుత్వం సాయం చేయాలి : ఈ నెల 15న ప్రారంభమయ్యే కన్నీబాయి ఎవరెస్ట్‌ బేస్‌ క్యాంప్‌ ప్రయాణం ప్రారంభం కానుంది. ఆగస్టు 15న అక్కడ జాతీయ పతాకం ఎగరవేయడమే లక్ష్యం. కానీ ప్రస్తుతం ఆమె చేతిలో నయాపైసా లేదు. 15 రోజుల ప్రయాణం, నేపాల్‌ ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి, రవాణా, ఇన్సూరెన్స్‌, వైద్యం, ఇతర ఖర్చుల కోసం దాదాపు రూ. 3,50,000 ఖర్చవుతుంది. ఇందులో ఉట్నూర్‌ ఐటీడీఏ రూ. 2,18,000 ఆర్థిక సాయం అందించింది. మిగతా మొత్తాన్ని కూడా ప్రభుత్వం అందించి ఆదుకుంటే లక్ష్యం చేరుకుంటానంటోంది.

ఆర్థిక పరిస్థితులు బాలేకున్నా దేశానికి పేరు తేవాలనే కన్నీబాయి పట్టుదలను ప్రతి ఒక్కరూ అభినందిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించి, ఆమె ప్రతిభను గుర్తించి పూర్తిస్థాయిలో ఆర్థిక సహాయం అందించాలని స్థానిక క్రీడాకారులు కోరుతున్నారు. ప్రభుత్వం ఆర్థికంగా అండగా నిలిస్తే ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్‌పై భారత జెండాను గర్వంగా ఎగురవేస్తానని కన్నీబాయి ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.

2014 నుంచి 2026 వరకు ఆదివాసీ బిడ్డ కన్నీబాయికి ఎలాంటి ప్రోత్సాహం లేదు. ఆర్థికంగా సపోర్ట్​ లేదు. ఆమెకి అంతర్జాతీయ అవకాశం వచ్చింది. కానీ ఫీజు చెల్లించే స్థోమత లేదు. దేశానికి గొప్ప పేరు తీసుకొస్తున్న కన్నీబాయికి ప్రభుత్వం అండగా నిలిచి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను - శ్రీధర్‌, క్రీడాకారుడు

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