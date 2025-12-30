2025 రివైండ్ : సంచలన ఘటనలు - ప్రచార, ప్రసార మాధ్యమాల్లో చర్చనీయ అంశాలు
2025 సంవత్సరంలో ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో జరిగిన సంఘటనలు - పలు ప్రాంతాల్లో పులి కదలికలు - గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాపై స్పెషల్ ఫోకస్
2025 Undivided Karimnagar Incidents : ఎక్కడైనా నేరాలు చేయడం, ఆసక్తి సంఘటనలు వంటి తదితరాలు జరగడం చూస్తూనే ఉంటాం. కానీ ఈ 2025లో ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో పలు సంచలన ఘటనలు జరిగాయి. వాటికి ఈ జిల్లా సాక్ష్యంగా నిలిచింది. ప్రచార, ప్రసార మాధ్యమాల్లో చర్చనీయ అంశాలకు వేదిక అయింది. పలు నేరాలు, క్రీడా అంశాలు, ఆసక్తికర సంఘటనలు, పంచాయతీ ఎన్నికలు ఇలా ఈ ఏడాది వార్తాంశాలుగా మారాయి. ఆయా అంశాలు దేశ విదేశాల్లోని జిల్లా వాసుల్లో ఆసక్తిని కలిగించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అలాంటి వార్తాంశాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అదిగో పులి : పులి, చిరుత వంటివి సంచారం వార్తాంశాలుగా నిలిచాయి. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో పలుచోట్ల కనిపించిన పులి, చిరుత ఫొటోలు, వీడియోలు వైరల్గా మారాయి. గోదావరిఖని, మంథని ప్రాంతాల్లో పెద్దపులి సంచారం స్థానికులకు నిద్ర లేకుండా చేస్తోంది.
బంధాలను చంపేశారు : సైదాపూర్ మండలంలో ఓ బాలిక చనిపోగా కడుపు నొప్పితో ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు మాత్రం విచారణలో తల్లిదండ్రులే బాలికకు పురుగు మందు తాగించి గొంతు నులిమి హత్య చేశారని తేలింది. పరువు హత్యగా ప్రచారం జరగ్గా ఈ ఏడాది ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో రక్తం పంచుకుని పుట్టిన వారే కత్తులు నూరిన ఘటనలు మైండ్కు తడుతున్నాయి. తల్లిని కుమారుడు, అన్నను తమ్ముడు, భార్యను భర్త ఇలా బంధుత్వాల నడుమ రక్తపు మరకలు అనేవి చిచ్చు రేపాయి.
కోతి పంచాయతీ : రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా ఈ కోతుల పంచాయతీ ఉన్నదే. కానీ ఇటీవల జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కోతుల బెడద తీర్చిన వారికే ఓటు అని పలు గ్రామాల్లో ప్రజలు తేల్చడం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అయింది. ఉమ్మడి జిల్లాలో పలువురు అభ్యర్థులు కోతులను పట్టిస్తామని హామీ ఇవ్వడమే కాకుండా కొందరైతే ఏకంగా కొండముచ్చు వేషధారణతో ఓట్లను అభ్యర్థించారు. ఎన్నికలు ముగిశాక పలువురు కోతులను పట్టించి ఊరికి దూరంగా విడిచిపెట్టారు.
ఆదుకోండి సారూ : గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్లినవారు ఏజెంట్ల మోసాలు, సైబర్ నేరాలు వల, వేతన సమస్యలు వంటి ఘటనలు వెలుగు చూశాయి. పలువురు యువకులు సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా తమను స్వగ్రామాలకు రప్పించాలని వేడుకున్నారు. వేములవాడ రూరల్ మండలం నమిలిగుండుపల్లికి చెందిన వంశీ తాను దుబాయిలో చిక్కుకున్నానని ఇంటికి రప్పించాలంటూ మాజీ మంత్రిని కేటీఆర్ను వేడుకున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టింది.
ర్యాగింగ్ కలకలం : కొండగట్టు జేఎన్టీయూలో ఇద్దరు విద్యార్థుల మాక్ వెడ్డింగ్ వీడియో పలు మాధ్యమాల్లో ప్రసారం అయింది. కళాశాల యాజమాన్యం విచారణ జరిగింది. అది ర్యాగింగ్ కాదని తేల్చినా రాష్ట్రంలో చర్చకు తెర లేపింది.
ఓట్ల లెక్కింపు వేళ ఫైరింగ్ : వెల్గటూరు మండలం పైడితల్లిలో ఇటీవల గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు జరిగింది. ఈ సందర్భంగా పోలీసులు గాలిలోకి కాల్పులు జరపడం సంచలనంగా మారింది. రెండు వర్గాల నడుమ గొడవ జరగడంతో పోలీసులు కాల్పులు జరిపే పరిస్థితి తలెత్తింది. ఈ ఘటనతో జగిత్యాల జిల్లా వార్తల్లో నిలిచింది.
బిడ్డ గెలిచింది : కోరుట్ల మండలం తిమ్మాయపల్లి పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కుమార్తె సుమలత తల్లి గంగవ్వతో పోటీ పడటం సామాజిక మాధ్యమాల్లో విశేష ప్రచారం పొందింది. ఈ ఎన్నికల్లో కుమార్తె తల్లిపై గెలవడం చర్చనీయాంశం కాగా పంచాయతీ ఎన్నికలు జరిగినన్ని రోజులు ఈ అంశం ప్రత్యేకంగా ఆకర్షణగా నిలిచింది.
అసూయకు చిన్నారి బలి : కోరుట్లలో ఐదేళ్ల చిన్నారిని చిన్నమ్మే హత్య చేసిన ఘటన వైరల్ అయింది. తోటి కోడలిపై అసూయతో జులై నెలలో చిన్నారి గొంతుకోసి చిన్నమ్మ హత్య చేసింది. తనకు ఏమీ తెలియనట్లు విషాదంలో ఉన్న బంధువుల మధ్యే కూర్చుంది. పోలీసుల విచారణలో నేరాన్ని అంగీకరించింది. ఈ ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
