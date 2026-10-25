ఉఫ్ : ఏసీ లేనిదే నిద్ర పట్టట్లేదు - రాజధానిలో పగలు, రాత్రి ఒకటే ఉక్కపోత!
Sweltering Heat in Hyderabad : శీతాకాలం సమీపిస్తున్నా హైదరాబాద్ నగరంలో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే అనేక వ్యాధులు వ్యాపించే ప్రమాదముందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. తగిన జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్నారు.
Published : October 25, 2026 at 12:05 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 1:08 PM IST
Sweltering Heat in Hyderabad : ఎల్నినో ప్రభావం వాతావరణంలోనే కాకుండా ప్రజల ఆరోగ్యంపైనా తీవ్రంగా చూపిస్తోంది. శీతాకాలం దాదాపుగా వచ్చినప్పటికీ వేడి వాతావరణం నేటికీ వెంటాడుతూనే ఉంటోంది. పగలు, రాత్రి అనే తేడా లేకుండా చిరాకు కలిగిస్తోంది. ముఖ్యంగా రాజధానిలో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గడం లేదు. సాధారణంగా అక్టోబర్లో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గి, ఏసీల వినియోగం గణనీయంగా తగ్గేది.
ప్రస్తుతం పగలు, రాత్రి ఉక్కపోతలు తప్పడం లేదు. ఏసీలను వినియోగించకుండా పిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు ఎవరూ నిద్రపోలేకపోతున్నారు. వేడి కారణంగా శరీరంలోని నీరు చెమట రూపంలో బయటకుపోతోంది. దీంతో ప్రతి ఒక్కరూ త్వరగా అలసిపోతున్నారు. ఇలాంటి కారణాలతోనే డీహైడ్రేషన్కు గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని ప్రభుత్వ వైద్యులు హర్ష హెచ్చరిస్తున్నారు. పిల్లలు, వృద్ధులు, గర్భిణీ స్త్రీలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
పగలు, రాత్రి ఉక్కపోత
హైదరాబాద్లో పగలు, రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతున్నాయని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. సాధారణంగా అక్టోబర్లో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 30 నుంచి 31 డిగ్రీల మధ్య నమోదవుతాయి. అయితే ఎల్నినో ప్రభావంతో కొన్ని రోజులుగా పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 34 డిగ్రీల వరకు చేరుకుంటున్నాయి. రాత్రిపూట కూడా ఇదే పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ చెబుతోంది. ఈ నెలలో రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు 21 డిగ్రీలకు బదులుగా 24 డిగ్రీలు దాటుతున్నాయి. దీంతో ప్రజలు ఉక్కపోతతో అల్లాడిపోతున్నారు.
ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే జాగ్రత్త పడాల్సిందే
ఉక్కపోత కారణంగా శరీరం త్వరగా అలసిపోతుందని, దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్కు గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. తీవ్రమైన తలనొప్పి, కడుపు నొప్పి, వికారం, జ్వరం, చేతులు కాళ్లు చల్లబడటం, వాంతులు, విరేచనాలు, తీవ్రమైన నీరసం, తక్కువ రక్తపోటు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయొద్దని, వెంటనే దగ్గర్లోని ఆస్పత్రికి వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు. ప్రయాణంలో ఉన్నా సరే సమీపంలోని ఆసుపత్రికి వెళ్లాలని, లేకపోతే అది ప్రాణాపాయంగా మారుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
జ్వరం ఆసుపత్రిలో రోజుకు 500 ఓపీలు
'ఉక్కపోతల ప్రభావంతో నల్లకుంట ఫీవర్ ఆస్పత్రికి వచ్చే రోగుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. రోజుకు 500 వరకు ఓపీలు వస్తున్నాయి. ఈ నెలలో ఇప్పటివరకు డయేరియా బాధితులు 80 మంది వరకు ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఈ ఉక్కపోతల ప్రభావం మూగ జీవాలపైనా పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే కుక్క కాట్లు పెరుగుతున్నాయి. గత వారంలో 1,302 మంది చికిత్స కోసం వచ్చారు' అని డాక్టర్ హర్ష తెలిపారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి
"ప్రయాణ సమయాల్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ నీళ్లు తాగవద్దు. ఇంటి నుంచే నీటిని తెచ్చుకోవాలి. సులభంగా జీర్ణమయ్యే పండ్లు, ఆకుకూరలు, సోరకాయ, బీరకాయ వంటివి ఆరోగ్యానికి మంచివి. వీటిలో తగినంత ఫైబర్ ఉండటం వల్ల ఇవి జీర్ణక్రియకు ఉపయోగపడతాయి. పుచ్చకాయ, కర్బూజా, దోసకాయ, నారింజ, కమలా పండ్లు వంటి నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండే పండ్లను ఆహారంలో చేర్చుకోవాలి. మాంసాన్ని మితంగా తీసుకోవాలి" - డాక్టర్ లక్ష్మయ్య, మాజీ శాస్త్రవేత్త, జాతీయ పోషకాహార సంస్థ
మరో వేసవి వచ్చినట్లు అనిపిస్తోంది
ఇప్పటికే శీతాకాలం ప్రారంభం కావాలని, కానీ ఎల్నినో ప్రభావంతో పగలు, రాత్రి ఉక్కపోత తగ్గడం లేదని సీనియర్ ప్రభుత్వ వైద్యులు డాక్టర్ రాజారావు పేర్కొన్నారు. దీంతో వ్యాధులు దాడి చేస్తున్నాయన్నారు. ఇన్ఫ్లూయెంజా, డెంగీ, వైరల్, టైఫాయిడ్, డయేరియా కేసులు అధిక శాతంలో నమోదవుతున్నాయని తెలిపారు. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆహారం, నీటి విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటించాలన్నారు. ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు ఎండ తీవ్రంగా ఉంటే ప్రయాణించేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పేర్కొన్నారు.
వెదర్ అలర్ట్- వానాకాలం ముగిసే వేళ పెరిగిన ఉక్కపోత- అసలు కారణమిదే!
'ఎల్నినో'తో ఎన్ని తిప్పలో : ఫ్యాను తిరగందే ఊపిరాడట్లేదు - ఉక్కపోతతో నిద్ర రావట్లేదు!