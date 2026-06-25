చనిపోయినా ఠంచనుగా పింఛన్లు - ప్రతినెలా బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ అవుతున్న నగదు
ముఖ గుర్తింపు సర్వేలో వెలుగులోకి ఆశ్చర్యపోయే వాస్తవాలు - సజీవ నిర్ధారణ సర్వే చేపట్టిన ప్రభుత్వం - పింఛన్లు కొనసాగించడంపై పెద్ద ఎత్తున అనుమానాలు - ముఖ గుర్తింపు యాప్ ద్వారా విచారణ
Published : June 25, 2026 at 10:52 AM IST
Irregularities in Aasara Pensions in Telangana : తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేయూత పథకం కింద ప్రతినెలా వందలు సంవత్సరానికి వేల కోట్ల రూపాయలను వయోవృద్ధులకు, దివ్యాంగులు, ఒంటరి మహిళలు, వితంతువులకు వివిధ కుల వృత్తుల్లో ఉన్నవారికి పింఛన్ల రూపంలో చెల్లిస్తోంది. అయితే అక్రమంగా పింఛన్లు తీసుకుంటున్న వారిని తొలగించేందుకు సర్కారు ఇటీవల సజీవ నిర్ధారణ సర్వే చేపట్టింది. అందులో భాగంగా అధికారులు నేరుగా ఇళ్లకు వెళ్లి ఫేస్ రికగ్నిషన్ యాప్ ద్వారా మొబైల్లో లబ్ధిదారుల వివరాలు నమోదు చేస్తున్నారు. ఈక్రమంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో మృతిచెందిన వారికీ ఏళ్లుగా పింఛన్లు అందుతున్న అంశం ప్రస్తుతం వెలుగులోకి వచ్చింది. అయితే మృతుల పేర్లపై పంచాయతీ, మున్సిపల్శాఖ ఎప్పటికప్పుడు డెత్ సర్టిఫికేట్లు జారీ చేస్తున్నా పింఛన్లు మాత్రం కొనసాగడంపై తీవ్ర అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
రికవరీ చేస్తారా? : ఉదాహరణకు చూస్తే వరంగల్ల్ జిల్లాలో బ్యాంకుల ద్వారా పింఛన్లు తీసుకుంటున్న 51,988 మందిలో ఇప్పటివరకు 38,687 మంది లబ్ధిదారులను ముఖ గుర్తింపు యాప్ ద్వారా గుర్తించి విచారమ చేశారు. అందులో మొత్తం 1,807 మంది ఏళ్ల క్రితమే చనిపోయినా వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో ప్రతినెలా నెలా పింఛను డబ్బలు జమ అవుతున్నట్లు గుర్తించారు. వచ్చే నెల నుంచి వారికి ప్రభుత్వం పింఛను నిలిపివేయనున్నట్లు విచారణ అధికారులు చెబుతున్నారు.
చాలా వరకు బోగస్ ఉంటాయని అనుమానం : అయితే ఇంతకాలం తీసుకున్న డబ్బులు రికవరీ చేస్తారా? అన్న అంశంపై మాత్రం ఎలాంటి స్పష్టతలేదు. మరోవైపు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉంటూ పింఛన్లు పొందుతున్న వారు 22 మంది ఉండగా ముఖ గుర్తింపునకు హజరు కానివారు 1,752, మానసిక వికలాంగులు 53, మంచానికే పరిమితమైనవారు 98 మంది ఉన్నారని అధికారులు గుర్తించారు. అయితే ఇప్పటివరకు అధికారులు గుర్తించని పింఛనుదారులు 423, ఆధార్ మిస్మ్యాచ్ అయినవారు 247 మందిలో చాలావరకు బోగస్ ఉండొచ్చనే అభిప్రాయాలు పెద్ద ఎత్తున వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
74.41శాతం పూర్తి : జిల్లా పరిధిలోని మొత్తం 1,19,840 మంది లబ్ధిదారులకు ప్రతినెలా రూ.28.67 కోట్లు బ్యాంకులు, పోస్ట్ ఆఫీస్, గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శుల ద్వారా పింఛన్లు పంపిణీ అవుతున్నాయి. అయితే పోస్ట్ ఆఫీస్, పంచాయతీ కార్యదర్శుల ద్వారా పింఛన్లు పొందుతున్న వారు తప్పనిసరిగా వేలిముద్ర, ఫేస్ రికగ్నిషన్ ద్వారా పింఛన్లు తీసుకుంటున్నారు. దీంతో బ్యాంకు అకౌంట్ల ద్వారా పింఛన్లు పొందుతున్న వారినే ముఖ గుర్తింపు యాప్ ద్వారా విచారణ చేస్తున్నారు. గత నెల 17 నుంచి మున్సిపాలిటీల్లో వార్డు అధికారులు, పంచాయతీల్లో గ్రామ పంచాయతీ సెక్రటరీలు నమోదు ప్రక్రియను చేపడుతున్నారు. ఇప్పటివరకు జిల్లాలో 74.41శాతం నమోదు పూర్తవగా ఈ ప్రక్రియ నిర్వహణ గడువును ఈ నెల 27 వరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం పొడిగించింది.
ఇది ఇలా : 2018లో మంజూరైన జాబితాలో పింఛనుదారుడి పేరు నర్సింహులపేట, తండ్రి పేరు : హచ్యా, వయస్సు 66 సంవత్సరాలుగా నమోదైంది. నర్సింహులపేట పేరిట వృద్ధాప్య పింఛను ప్రతి నెల రూ.2016 జమ అవుతోంది. ఈ పింఛను గత ప్రభుత్వం నిర్వహించిన సమగ్ర కుటుంబ సర్వే, ఐడీ నంబరు 22101012442 పేరిట మంజూరవుతుండగా, ప్రతి నెల ఎవరు తీసుకుంటున్నారనే విషయం మాత్రం అంతుచిక్కని మిస్టరీగా మారింది. ఎనిమిదేళ్లుగా పింఛను తీసుకొంటూ మళ్లీ వచ్చే నెల మంజూరుకు అధికారులు ప్రతిపాదనలు పంపిస్తూనే ఉన్నారు.
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