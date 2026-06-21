సూర్య బ్రో తగ్గడు - వాన దేవుడు కరుణించడు : ఉక్కపోతతో జనం ఉక్కిరిబిక్కిరి
ఈ నెల 11 నుంచి స్థిరంగా ఉన్న రుతుపవనాలు - ఉత్తర తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో నమోదవుతున్న భారీ ఉష్ణోగ్రతలు - 23 మండలాల్లో 40.4 నుంచి 43.5 డిగ్రీల మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు
Published : June 21, 2026 at 12:01 PM IST
Heatwave Effect In Telangana : ఓ వైపు రాష్ట్రంలో రుతుపవనాలు విస్తరిస్తుంటే, మరోవైపు వడగాలుల తీవ్రత ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. పైపెచ్చు రోజురోజుకూ పెరుగుతుండటంతో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు ఉక్కపోతను ఎదుర్కొంటున్నారు. తెలంగాణలోని 25 జిల్లాల పరిధిలోని 290 మండలాల్లో వడగాలులు వీస్తున్నాయి. వాటిలో 194 మండలాల్లో తీవ్రమైన వేడిగాలులు నమోదయ్యాయి. కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, నిజామాబాద్, పెద్దపల్లి, కరీంనగర్ జిల్లాల్లోని మూడొంతుల మండలాల్లో దీని ప్రభావం కనిపించింది.
పలు మండలాల్లో 43 డిగ్రీల వరకూ ఉష్ణోగ్రత : నిజానికి తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లాల్లో ఈ సమయానికి ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే తక్కువగానే నమోదు కావాలి. అయితే అందుకు భిన్నంగా ఈ సంవత్సరం అంతకంతకూ ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణలోని జిల్లాల్లో ఎక్కువ మండలాల్లో ఈ ఎండ తీవ్రత కొనసాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో 23 మండలాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 40.4 డిగ్రీల నుంచి 43.5 డిగ్రీల మధ్య నమోదయ్యాయి.
ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన జల్లులు : అయితే ఉత్తర, దక్షిణ ద్రోణుల ప్రభావంతో నేడు రాష్ట్రంలో అనేక ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. ఇవాళ చాలా ప్రాంతాల్లో తేలిక పాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేసింది. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. రేపు రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయని పేర్కొంది.
11 నుంచి కదలని నైరుతి : నైరుతి రుతుపవనాలు ఈ నెల 8న తెలంగాణలోకి ప్రవేశించాయి. 11వ తేదీ నాటికి భద్రాచలం, హైదరాబాద్లోని కొన్ని ప్రాంతాల వరకూ విస్తరించాయి. అయితే ఈ నెల 11 నుంచి ఉన్నచోటే ఉన్నాయని, ముందుకు కదలడం లేదని వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది.
మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు : తూర్పు విదర్భ, కోస్తాంధ్ర, దక్షిణ ఛత్తీస్గఢ్ మీదుగా ఓ ద్రోణి, ఉత్తర తెలంగాణ నుంచి అరేబియా సముద్రం వరకు ఇంకొ ద్రోణి, గుజరాత్ పరిసర ప్రాంతాల్లో మరో ద్రోణి కొనసాగుతోందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. వీటి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో సోమవారం నుంచి మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని పేర్కొంది. దీంతో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు పసుపు రంగు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. కొన్ని జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని స్పష్టం చేసింది.
ఈ జిల్లాల్లో భారీ వర్ష సూచన :
- సోమవారం : కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, మెదక్, ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాల, నిజామాబాద్, ములుగు, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
- మంగళవారం : కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, జగిత్యాల, ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాల, నిజామాబాద్, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.
- బుధవారం : కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాల, జగిత్యాల, నల్గొండ, మహబూబాబాద్, వికారాబాద్, నిజామాబాద్, ఖమ్మం, సూర్యాపేట, వరంగల్, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురవనుంది.
తెలంగాణలో నేడు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు - ఆ జిల్లాల్లో మాత్రం వడగాలులు