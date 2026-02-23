సమ్మక్క-సారలమ్మ దర్శనానికి తరలివచ్చిన భక్తజనం - మేడారంలో మళ్లీ జాతర శోభ
మేడారం జాతర ముగిసి దాదాపు 20 రోజుల అయినప్పటికీ తరలివస్తున్న భక్తులు - జంపన్న వాగులో పుణ్యస్నానాలు చేసి గద్దెల వద్ద మొక్కుల చెల్లింపులు - గద్దెల పరిసరాల్లో వాహనాలతో నిండిపోయిన రహదారులు
Massive Devotees at Medaram : మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర గత నెల 28వ తేదీ నుంచి 31 వరకు ఘనంగా జరిగిన విషయం తెలిసిందే. మహా జాతరకు వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి లక్షలాదిగా భక్తులు తరలివచ్చారు. అయితే ఈ జాతర ముగిసి దాదాపు 20 రోజులకు పైగా అవుతున్నా, భక్తుల రాక మాత్రం ఇప్పటికీ తగ్గడం లేదు. ఆదివారం రెండు రాష్ట్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు.
జంపన్న వాగులో పుణ్యస్నానాలు చేసి, నాగులమ్మ, జంపన్న గద్దెల వద్ద ముడుపులు కట్టి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. చిన్నారులు, పెద్దలు తలనీలాలు అర్పించారు. వన దేవతల గద్దెల ప్రాంగణానికి వచ్చి ఒడి బియ్యం, ఎత్తుబెల్లం, పూలు, నూతన వస్త్రాలు, పండ్లు, పసుపు, కుంకుమ సమర్పించి సమ్మక్క, సారలమ్మ, పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజులకు పూజలు చేశారు.
గద్దెల ప్రాంగణంలో నిండిపోయిన భక్తులు : మేడారం జాతర తర్వాత ఈ ఆదివారం భక్తుల రద్దీతో మళ్లీ ఆ వాతావరణం కనిపించింది. గద్దెల పరిసరాలు, ఆర్టీసీ బస్టాండ్, జంపన్న వాగు, హరిత జంక్షన్ అన్ని పరిసరాల్లో రహదారులన్నీ వాహనాలతో నిండిపోయాయి. ఆదివారం ఉదయం 7 గంటలకే గద్దెల ప్రాంగణం భక్తులతో నిండిపోయింది. ఈ మేరకు ఎస్సై కమలాకర్ బందోబస్తు చర్యలు చేపట్టారు. అంతేకాకుండా గద్దెల వద్ద పోలీసు సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేసి భక్తులను క్రమ పద్ధతిలో దేవతల దర్శనానికి పంపించారు. వచ్చిన భక్తులకు ఎలాంటి ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తకుండా వాహనాలను ప్రత్యామ్నాయ రహదారుల వైపు దారి మళ్లించారు. మేడారం జాతర కార్యనిర్వహణాధికారి వీరస్వామి, వివిధ శాఖల అధికారులు కుటుంబాల సమేతంగా దేవతలను దర్శించుకున్నారు.
డ్వాక్రా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో వ్యాపారాలు : ఈ మహా జాతర సందర్భంగా ములుగు జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్డీఏ) అధికారులు, ఇందిరమ్మ మహిళా శక్తి ద్వారా డ్వాక్రా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో పలు రకాల వ్యాపారాల పేరుతో వారితో దుకాణాలు పెట్టించారు. వీటిపై భక్తుల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది. చాలా మంది వాటిని కొనుగోలు చేయడంతో రూ.కోట్లలో వ్యాపారం జరిగింది. అక్కడ దుకాణాలు పెట్టడం ద్వారా తాము రూ.వేలల్లో లాభాలను ఆర్జించామని పలువురు మహిళలు పేర్కొన్నారు. తాడ్వాయి మండలానికి చెందిన కడారి సంధ్య అనే మహిళ మాట్లాడుతూ జంపన్న వాగు సమీపంలో సమక్క సారక్క మండల సమాఖ్య సరస్వతీ సంఘం ఆధ్వర్యంలో కూల్ డ్రింక్స్, బొంగు చికెన్ దుకాణాన్ని ఏర్పాటు చేశామని, అలాగే దీని కోసం దాదాపు రూ.2 లక్షలు ఖర్చు కాగా, రూ.60 వేల లాభం వచ్చిందని తెలిపారు.
ముగిసిన హుండీల లెక్కింపు : మేడారం మహా జాతర ముగిసిన నేపథ్యంలో ఇటీవల హుండీల లెక్కింపు చేపట్టి ముగించారు. ఫిబ్రవరి 5వ తేదీన హనుమకొండలోని టీటీడీ కల్యాణ మండపంలో హుండీల లెక్కింపు ప్రారంభించారు. మొత్తం 7 రోజుల పాటు 828 హుండీలను లెక్కించగా ఫిబ్రవరి 11వ తేదీన లెక్కింపు పూర్తైంది. మొత్తం రూ.13,25, 83,269 ఆదాయం వచ్చిందని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ హుండీల లెక్కింపులో ఎండోమెంట్ శాఖ అధికారుల పర్యవేక్షణలో 400 మంది సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఈ హుండీల్లో నగదుతో పాటు విదేశీ కరెన్సీ, రద్దు చేసిన నోట్లు, వెండి, బంగారు ఆభరణాలు ఉన్నాయి.
అమ్మవార్ల గద్దెలను దర్శించుకున్న భక్తులు : ఈ మేడారం మహా జాతర ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలం మేడారం గ్రామంలో జనవరి 28 నుంచి 31 వరకు అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. జనవరి నెలలో ఆ నాలుగు రోజుల పాటు అక్కడి పరిసరాల్లో ఎంతో సందడి నెలకొంది. ఈ జాతర రెండు సంవత్సరాలకు ఒక్కసారిగా రావడంతో నెల రోజుల ముందు నుంచే భక్తుల సంఖ్య భారీగా పెరిగింది. జాతర ముగిసి దాదాపు 20 రోజులుకు పైగా అవుతున్నా, ఇప్పటికీ భక్తులు సమ్మక్క- సారలమ్మ అమ్మవార్లను దర్శించుకునేందుకు వస్తూనే ఉండటం విశేషం.
