విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్లో ఈవీ కారులో చెలరేగిన మంటలు - నలుగురు సజీవదహనం
విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. రోడ్డు ప్రమాదానికి గురై ఈవీ కారు తగలబడిపోయింది. ప్రమాదంలో నలుగురు మృతి చెందగా ఒకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 7:10 PM IST
Vijayawada West Bypass accident : విజయవాడ వెస్ట్ బైపాస్లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈవీ కారులో మంటలు చెలరేగి నలుగురు సజీవదహనమయ్యారు. మరొకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన అక్కడికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మృతులను నున్నకు చెందిన కొమ్మారెడ్డి రాందేవ్ (39), ఆయన తల్లి కొమ్మారెడ్డి అరుణ, ఓ చిన్నారి, నంబూరుకు చెందిన తిగురు విజయగా గుర్తించారు. తీవ్ర గాయాలతో ఉన్న ఒకరిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. నంబూరులోని ఓ ఫంక్షన్కి వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. మృతుల బంధువులు ఘటనాస్థలికి చేరుకొని కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు.
మంత్రి నారా లోకేశ్ దిగ్భ్రాంతి : ఈ ఘటనపై మంత్రి నారా లోకేశ్ ఎక్స్ వేదికగా దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. "విజయవాడ వెస్ట్ బైపాస్లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో నలుగురు వ్యక్తులు చనిపోవడం తీవ్రంగా కలచివేసింది. మృతులకు నివాళులు అర్పిస్తున్నాను. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించాం. మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను." అని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు.