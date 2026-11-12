కన్నుల పండువగా కార్తిక దీపోత్సవం - శివనామస్మరణలతో పులకించిన ఇందూరు నేల
Karthika Deepotsavam ETV : ఈటీవీ ఆధ్వర్యంలో నిజామాబాద్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల మైదానంలో కార్తిక దీపోత్సవం నిర్వహించారు. శివనామస్మరణలతో ఇందూరు నేల పులకించింది. ఓంకార నాదాలు, వేదమంత్రాలతో నిజామాబాద్లో ఆధ్యాత్మిక శోభ వెల్లివిరిసింది.
Published : November 12, 2026 at 10:18 AM IST
శివనామస్మరణలతో ఇందూరు నేల పులకించింది. కార్తిక మాసం సందర్భంగా దీపాల వెలుగులతో నిజామాబాద్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల మైదానం ధగధగ మెరిసింది. ఓంకార నాదాలు, వేదమంత్రాలతో ఆధ్యాత్మిక సౌరభాలు వెల్లివిరిశాయి. ఈటీవీ భారత్, ఈటీవీ తెలంగాణ, ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఈటీవీ లైఫ్ ఆధ్యాత్మిక ఛానళ్ల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కార్తిక దీపోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా సాగింది. పవిత్ర దీపారాధనకు మహిళలు భారీగా తరలి రాగా, వేడుక ఆద్యంతం కన్నుల పండువగా జరిగింది.
శివ నామస్మరణతో మార్మోగిన ఇందూరు
ఈటీవీ కార్తిక దీపోత్సవంతో నిజామాబాద్ నగరం అధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది. కార్తిక మాసం ఆరంభంలో శివ నామస్మరణలతో ఇందూరు మార్మోగింది. కార్తిక దీప కాంతులతో ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల మైదానం దేదీప్యమానంగా విరాజిల్లింది. జిల్లా నలుమూలల నుంచి తరలివచ్చిన మహిళలు భక్తి శ్రద్ధలతో పూజలు నిర్వహించారు. పులుపుల ఫణికుమార శర్మ బృందం ప్రధాన వైదిక నిర్వహణ చేయగా గడ్డమణుగు రామకృష్ణమూర్తి ప్రవచన కర్తగా వ్యవహరించి భక్తుల్ని భక్తి పారవశ్యంలో ముంచెత్తారు. వేద పండితులు విద్యాసాగర్ శర్మ బృందం వేద పఠనం చేసి భక్తుల్ని ఆకట్టుకున్నారు.
భక్తులతో కిక్కిరిసిన మైదానం
కార్తిక దీపోత్సవానికి మహిళలు హిందూ సంప్రదాయాన్ని ప్రతిబింబించేలా కట్టుబొట్టుతో హాజరయ్యారు. జిల్లా నలుమూలల నుంచి వచ్చిన భక్తులతో పాలిటెక్నిక్ కళాశాల మైదానం కిక్కిరిసిపోయింది. పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్, పలువురు ప్రముఖులు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. పవిత్ర కార్తిక దీపోత్సవంలో పాల్గొనడం ఎంతో ఆనందం కలిగించిందని మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ అన్నారు.
"ఈటీవీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న కార్తిక దీపోత్సవం మంచి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం. దీపారాధన అంటే మన కంటికి కనిపించే దీపం కాదు. ఇదో ఆధ్యాత్మిక జ్యోతి. అజ్ఞానమనే చీకటి నుంచి జ్ఞానమనే వెలుతురు వైపు ఈ దీపం మనల్ని నడిపిస్తుంది. మన సంస్కృతిలో దీపానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ దీపోత్సవం ద్వారా ప్రజలంతా సుభిక్షంగా ఉండాలని భగవంతుడ్ని కోరుకున్నా." - మహేశ్ కుమార్ గౌడ్, పీసీసీ అధ్యక్షుడు
కన్నులపండువగా సామూహిక దీపారాధన
అర్చకుల మంత్రోచ్చారణల నడుమ మహిళలు, యువతులు చేసిన సామూహిక దీపారాధన కన్నుల పండువగా సాగింది. భక్తుల శివనామస్మరణలతో మైదానమంతా మార్మోగింది. ఒకేసారి దీపాలు వెలిగించి మహిళలు తన్మయత్వం చెందారు. వేదిక ఎదుట ఏర్పాటు చేసిన శివలింగం, నంది ఆకృతులు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఆధ్యాత్మిక నగరి ఇందూరులో దీపోత్సవం నిర్వహించడం పట్ల మహిళలు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
"ఇందూరులో నిర్వహించిన దీపోత్సవంలో మేము పాల్గొనడం ఎంతో అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. ఈ ఉత్సవాన్ని ఆధ్యాత్మిక శోభతో అత్యద్భుతంగా నిర్వహించిన బృందానికి కృతజ్ఞతలు. ఎన్నిజన్మల పుణ్యమో ఈ దీపోత్సవంలో పాల్గొన్నాం. ప్రతి సంవత్సరం ఆలయాల్లో దీపోత్సవాలు నిర్వహించినా హడావిడిగా చేస్తాం. కానీ ఈసారి దీపారాధను ప్రశాంతంగా, అత్యంత భక్తితో చేశాం" - కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మహిళలు
అతిథులకు జ్ఞాపికలు అందజేత
కన్నుల పండువగా సాగిన కార్తిక దీపోత్సవం మహా హారతితో ముగిసింది. అంతకుముందు కార్తిక దీపోత్సవానికి సహకరించిన వాణిజ్య, వ్యాపార సంస్థల ప్రతినిధులకు అతిథులు జ్ఞాపికలను అందజేశారు.
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