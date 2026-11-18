సాగర నగరిలో కార్తిక సందడి - పెద్దఎత్తున తరలివచ్చిన మహిళలు
Visakhapatnam Karthika Deepotsavam: విశాఖలో కార్తిక దీపోత్సవం కన్నుల పండువగా సాగింది. కార్తిక దీపకాంతులతో ఉక్కునగరం దేదీప్యమానంగా వెలిగింది. కార్తిక దీపోత్సవానికి పెద్దఎత్తున మహిళలు తరలివచ్చారు. సామూహికంగా దీపాలు వెలిగించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 9:58 AM IST
కార్తిక మాసంలో సాగరతీర నగరం విశాఖ దీపాల కాంతులతో దేదీప్యమానంగా వెలిగింది. ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఈటీవీ తెలంగాణ, ఈటీవీ లైఫ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కార్తిక దీపోత్సవం కన్నుల పండువగా సాగింది. శివనామస్మరణతో సాగరతీరం పులకించింది. విశాఖ నగరం దీపాల వెలుగులు, శివనామ స్మరణలు, వేదమంత్రాల నడుమ భక్తి పారవశ్యం వెల్లివిరిసింది. మద్దిలపాలెంలోని డాక్టర్ V.S. కృష్ణా ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల మైదానంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి మహిళలు పెద్దఎత్తున తరలివచ్చి దీపోత్సవంలో పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమానికి టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్, ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు, సీఎంఆర్ సంస్థల అధినేత మావూరి వెంకటరమణ హాజరయ్యారు. వేద పండితులు మవుడూరు లక్ష్మణ శర్మ బృందం ఆధ్వర్యంలో గణపతి పూజ జరిగింది. హరహర మహాదేవుడికి మహిళలు సామూహికంగా దీపారాధన చేశారు.
భక్తి, ఆధ్యాత్మికత, సనాతన ధర్మ వైభవాన్ని చాటిన ఈ అపురూప వేడుకలో భక్తజనం తన్మయత్వానికి లోనయ్యారు. నయనానందం, శ్రవణానందం, హృదయానందంతో భక్తజనం పులకించిపోయింది. అతి పెద్ద ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం నిర్వహణతో అద్భుత కాంతులు వెదజల్లిన వేళ నగరం దేదీప్యమానంగా విరాజిల్లింది. వేలాది అఖండ దీపాలు వెలగిన వేళ, ఆ వెలుగులతో ఆధ్యాత్మిక శోభ వెల్లి విరిసింది. సహస్రావధాని కడిమెళ్ల వరప్రసాద్ ప్రవచనాలు అలరించాయి. ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి కార్యక్రమానికి హాజరైన భక్తజనంతో సామూహిక దీపారాధన చేయించారు. విద్యుత్ దీపాలు ఆపివేయగా ఆ సమయంలో చీకటిని చీల్చుతూ వేలాదిగా వెలిగిన అఖండ దీపాలు ఆ ప్రాంతాన్ని దీదేప్యమానం చేశాయి. కార్తిక దీపోత్సవంలో పాల్గొనడం మరచిపోలేని ఆధ్యాత్మిక అనుభూతని పలువురు అతిథులు తెలిపారు.
"రాష్ట్రం సుఖశాంతులతో, సుభిక్షంగా ఉండాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నా. ప్రస్తుతం నాయకత్వంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ మరింత ముందుకు వెళ్లాలి. ఈటీవీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం ఎంతో అభినందనీయం. ఇంతటి బృహత్తర కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములై విజయవంతం చేయాలి’’ - పల్లా శ్రీనివాసరావు, టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు
పవిత్ర కార్తికమాసంలో భక్తిపారవశ్యాన్ని పంచుతూ ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని అందిస్తూ ఈటీవీ నిర్వహించిన కార్తిక దీపోత్సవం భక్తజనుల హృదయాలను భక్తి భావంతో పరవశింపజేసిందని భక్తులు తెలిపారు. మనసులోని అజ్ఞానాంధకారాన్ని తొలగించి జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగించిన ఈటీవీ కార్తిక దీపోత్సవం పవిత్ర ఆధ్యాత్మిక సందేశాన్ని తనదైన శైలిలో చాటిచెప్పింది.
మరికొద్ది గంటల్లో తీవ్ర తుపానుగా 'అక్వాన్' - తీరం వెంబడి 120 కి.మీ. వేగంతో గాలులు
ఉద్యోగాల పేరిట రూ.7 కోట్ల కుంభకోణం - వెలుగులోకి ఏపీపీఎస్సీ డేటాబేస్ మార్పు వీడియో, వాట్సాప్ చాట్స్