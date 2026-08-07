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గతేడాదితో పోలిస్తే డెంగీ, మలేరియా కేసులు తక్కువే : డైరెక్టర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ డాక్టర్ రవీంద్రనాయక్

గతేడాదితో పోలిస్తే ఈసారి తగ్గిన డెంగీ, మలేరియా కేసులు - పలు జిల్లాల్లో ఫస్ట్​ రౌండ్​ ఫీవర్ సర్వే పూర్తి - ఈటీవీ భారత్​ ముఖాముఖిలో కీలకాంశాలు వెల్లడించిన పబ్లిక్ హెల్త్ డైరెక్టర్

ఈటీవీ భారత్​తో డాక్టర్ రవీంద్ర నాయక్ ముఖాముఖి
Dr Ravindra Naik Special Interview with ETV Bharat (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2026 at 5:50 PM IST

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Dr Ravindra Naik Special Interview : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కురుస్తున్న వర్షాలతో వాతావరణంలో మార్పులు వచ్చి సీజనల్ వ్యాధులు చుట్టుముడుతున్నాయి. గాంధీ, ఫీవర్ ఆస్పత్రి సహా రాష్ట్రంలోని పలు ఆస్పత్రులకు రోగులు క్యూ కడుతున్నారు. అయితే గతేడాది ఇదే సమయంతో పోలిస్తే ఈసారి డెంగీ, మలేరియా లాంటి వ్యాధులు కాస్త తగ్గుముఖం పట్టాయంటున్నారు డైరెక్టర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ డాక్టర్ రవీంద్రనాయక్. మారుమూల ప్రాంతాల్లోని వారికి సైతం నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందించేందుకు అవసరమైన అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకున్నామంటున్న డాక్టర్ రవీంద్ర నాయక్​తో ఈటీవీ భారత్​ ప్రత్యేక ముఖాముఖి.

ప్రశ్న : సీజనల్ వ్యాధుల పట్ల ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోబోతోంది?
జవాబు : ప్రస్తుతం అన్ని జిల్లాల్లో ఫీవర్​ సర్వే జరుగుతోంది. వీటి ఆధారంగా ఎక్కువగా ఎలాంటి కేసులు నమోదవుతున్నాయో వాటి లక్షణాలను బట్టి మళ్లీ వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తాం. పలు జిల్లాలో ఫస్ట్​ రౌండ్ ఫీవర్​ సర్వే కూడా పూర్తయ్యింది. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం డెంగీ, మలేరియా వ్యాధులు తగ్గుముఖం పట్టాయి. ప్రస్తుతం ఫీవర్​ సర్వేలోని వీటి గణాంకాలు కూడా తక్కువగానే ఉన్నాయి.

ఈటీవీ భారత్​తో డాక్టర్ రవీంద్ర నాయక్ ముఖాముఖి (ETV Bharat)

ప్రశ్న : పీహెచ్​సీల్లో మందులు అందుబాటులో లేవని వినిపిస్తోంది. దీని గురించి మీరేం చెబుతారు?
జవాబు : మొత్తం 339 రకాల మందులు పీహెచ్​సీల్లో అందుబాటులో ఉంచుతాం. ఇటీవలే ఈ సంఖ్యను 370కి పెంచారు. ఇందులో ఫాస్ట్​ మూవింగ్ డ్రగ్స్​ 140 నుంచి 185 వరకు ఉంటాయి. మందులు అయిపోతున్న కొద్దీ ముందుగానే 'ఈ- ఔషధీ' ద్వారా సమకూర్చే వెసులుబాటు కూడా ఉంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఎక్కడా మందుల కొరత లేదు. అందుకు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం.

ప్రశ్న : రవాణా సదుపాయం లేని అటవీ ప్రాంతాల్లోని ప్రజల కోసం బైక్​ అంబులెన్స్​ వంటి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారా?
జవాబు : బైక్​ అంబులెన్స్ అనేది వాహనాలు వెళ్లడానికి వీల్లేని సందర్భాల్లో మాత్రమే అవసరమవుతుంది. ప్రస్తుతం సాధారణంగా అన్ని పీహెచ్​సీల్లో నిర్దిష్ట ప్రాంతానికి ఒక 108 అంబులెన్స్ సదుపాయం ఉంది. ఆ ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు ఏఎన్ఎమ్, ఆశావర్కర్ల సహాయంతో ఆసుపత్రికి వెళ్లొచ్చు. ఒకవేళ బైక్ అంబులెన్స్ అవసరం వస్తే ఆ ఏర్పాట్లు చేస్తాం.

ప్రశ్న : పీహెచ్​సీ, ఏరియా ఆసుపత్రుల్లో వైద్య పరీక్షలు చేయించుకుంటే రిపోర్టు సమర్పించడం లేదని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దీనిపై మీ స్పందన ఏంటి?
జవాబు : అన్ని పీహెచ్​సీల్లో ల్యాబ్​ టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు. వీరు వైద్య పరీక్షల ఫలితాలను వెంటనే రిపోర్టు ఇస్తారు. ఒకవేళ అక్కడ పరీక్ష చేయలేక 'టీ-డయాగ్నోస్టిక్'కు పంపించినప్పుడు మాత్రమే రిపోర్టు కోసం కొంత సమయం పడుతుంది.

ప్రశ్న : సీజనల్ వ్యాధుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండేందుకు ప్రజలకు మీరిచ్చే సూచనలేంటి?
జవాబు : ఈ వర్షాకాలంలో ముఖ్యంగా వ్యక్తిగతంగా, ఇంట్లో, పరిసరప్రాంతాల్లో పరిశుభ్రత పాటించాలి. కాచి చల్లార్చిన నీరు తాగాలి. గాలిలో తేమ అధికంగా ఉండటంతో చల్లారిన ఆహార పదార్థాలపై త్వరగా క్రిములు చేరే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే సాధ్యమైనంత వరకు వేడి ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. డెంగీ, మలేరియా వంటి వ్యాధులు ప్రబలకుండా దోమల ఉద్ధృతిని కట్టడి చేసేందుకు నీటిని నిల్వ ఉంచరాదు. ఏదైనా పాత్రలు, ట్యాంకుల్లోగానీ వారం రోజులపాటు నీటిని అలాగే ఉంచడంతో లార్వా విడుదలై దోమలు పెరుగుతాయి. అందుకే తరచూ చేతులు కడుక్కోవాలి. స్వీయ పరిశుభ్రత ద్వారా వ్యాధుల బారిన పడకుండా ఉండొచ్చు. ఒకవేళ జ్వరం, వాంతులు, విరేచనాలు అయితే వెంటనే సమీప ప్రభుత్వాసుపత్రికి వెళ్లి చికిత్స చేయించుకోవాలి. వైద్యుల సలహాలు, సూచనలు పాటించాలి.

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TAGGED:

DR RAVINDRA NAIK SPECIAL INTERVIEW
2026 DENGUE AND MALARIA CASES IN TG
SEASONAL DISEASES SAFETY ADVISORY
సీజనల్ వ్యాధుల పట్ల వైద్యుల సూచనలు
DIRECTOR OF PUBLIC HEALTH INTERVIEW

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