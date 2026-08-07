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ఆహారకల్తీ ముఠాలపై కూంబింగ్‌ ఆపరేషన్ : డీజీపీ సీవీ ఆనంద్

100 మంది సిబ్బందితో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ - గంజాయి నేరాలను అదుపు చేయడానికి ప్రాధాన్యం - త్వరలో కొత్త పోలీస్‌ మాన్యువల్‌ - డీజీపీగా బాధ్యతలు స్వీకరించి 100 రోజులు పూర్తి చేసుకున్న సీవీ ఆనంద్

DGP CV Anand Interview
DGP CV Anand (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2026 at 11:35 AM IST

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DGP CV Anand on Drugs in Telangana : రాత్రి వేళల్లో పోలీసులు తమ పరిధిలో ఎలాంటి నేరాలు జరగకుండా చూడగలిగితే విజయం సాధించినట్లేనని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ పేర్కొన్నారు. టెక్నాలజీని ఎంత వాడుతున్నా బేసిక్ పోలీసింగ్​ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మరువకూడదని అధికారులకు, సిబ్బందికి నిత్యం సూచిస్తున్నట్లు తెలిపారు. సాధారణ నేరాల్లో కోల్పోయే నగదు కంటే సైబర్ నేరాల్లో ఎక్కువ మొత్తంలో అమాయక ప్రజలు నష్టపోతున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ఈటీవీ భారత్ ఇంటర్వ్యూలో పలు విషయాలను పంచుకున్నారు.

చిన్నారులకు చాకెట్ల రూపంలో డ్రగ్స్ విక్రయిస్తున్న ఘటనలపై ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన డీజీపీ మత్తు మహమ్మరిని కూకటి వేళ్లతో పెకలించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని తెలిపారు. తెలంగాణలో మావోయిస్టు కార్యకలాపాలు పూర్తిగా తగ్గిపోవడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచనల మేరకే పలువురికి బుల్లెట్​ ప్రూఫ్ వాహనాలతో పాటు సెక్యూరిటీని కూడా తగ్గించినట్లు చెప్పారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితులు, అధునాతన పోలీసింగ్, ట్రాఫిక్ బ్యూరో ఏర్పాటు తదితర అంశాలపై చేపట్టబోయే విషయాలపై స్పష్టతనిచ్చారు.

ఆహారకల్తీ నియంత్రణకు 100 మంది పోలీసులతో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్లు డీజీపీ ఆనంద్ వెల్లడించారు. రాబోయే 15 ఏళ్లకు అనుగుణంగా పోలీసింగ్‌లో సమూల మార్పులకు కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. సైబర్‌నేరాలు, మాదకద్రవ్యాలు, ఆహారకల్తీ, ట్రాఫిక్‌ సమస్యల నియంత్రణకు అత్యంత ప్రాధాన్యతను ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. త్వరలోనే తెలంగాణ పోలీస్‌ మాన్యువల్‌ను ఆవిష్కరించనున్నట్లు ప్రకటించారు.

ప్రశ్న: 100 రోజుల్లో మీరు గుర్తించిన అంశాలు ఏంటి, భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ఎలా చేయబోతున్నారు?

జవాబు : ఇంతకు ముందు హైదరాబాద్‌ సీపీగా, హోంశాఖ చీఫ్​ సెక్రటరీగా, ఏసీబీ, విజిలెన్స్‌ డీజీగా పనిచేసినప్పటి నుంచీ చాలా అవగాహన పెంచుకున్నా. గత 30 ఏళ్లలో మావోయిస్టుల ప్రాబల్యంతో పోలీస్‌శాఖ ఒక రకమైన మార్గంలో పయనించింది. ఇప్పుడా పరిస్థితి లేకపోవడంతో పూర్తిగా వేరే దిశలో నడిపించాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చాయి. గడచిన 100 రోజుల్లో రివ్యూలు, పర్యటనల్లో ఇదే విషయమై అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశా. ప్రస్తుతం మాదకద్రవ్యాలు, సైబర్‌ క్రైమ్స్, ఆహారకల్తీ, ట్రాఫిక్‌ సమస్యల్ని కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. విజిలెన్స్, ఏసీబీలను బలోపేతం చేయాలని గవర్నమెంట్ భావిస్తోంది. పోలీస్‌శాఖలో 93 వేల మంది సిబ్బంది విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. గ్రేహౌండ్స్, ఆక్టోపస్‌ల నుంచి సిబ్బందిని వెనక్కి తీసుకుని ట్రాఫిక్ తదితర విభాగాలకు కేటాయిస్తున్నాం. ఏఐ ఆధారిత టెక్నాలజీని విస్తృతం చేసేందుకు టీ-స్పార్క్‌ను ఏర్పాటు చేశాం.

ప్రశ్న: యువతలో అలజడి పెరుగుతున్నట్లు ఇటీవలి ఉదంతాలు నిరూపిస్తున్నాయి. మీరేం చేయబోతున్నారు.?

జవాబు : నిరుద్యోగ సమస్య, అవినీతి తీవ్రమైతే యువతలో అలజడి పెరుగుతుంది. చిన్నచిన్న నేరాలకు పాల్పడుతున్న యువతను విచారిస్తున్న క్రమంలో వారి భావాలు బయటపడుతున్నాయి. ఇటీవలే దిల్లీలో జంతర్‌మంతర్‌ వద్ద ఉద్యమం యువత మనోభావాలను వెల్లడించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారిస్తున్నాం. ఏఐ ఆధారిత ఎనలిటిక్స్‌ ద్వారా యువత భావాల్ని గుర్తించేందుకు ప్రత్యేక విభాగాన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నాం. వాటిని ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వానికి నివేదిస్తాం.

ప్రశ్న: రాజకీయ నాయకులకు భద్రత తగ్గింపుపై విమర్శలు వచ్చాయి కదా మీరేం చెబుతారు?

జవాబు : ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా మావోయిస్టుల సమస్య లేకపోవడంతో అన్నీ రాష్ట్రాల్లో భద్రతను కుదిస్తున్నారు. 400 మంది సిబ్బందిని తగ్గించడంతో పాటు 20 బుల్లెట్‌ ప్రూఫ్‌ కార్లను పోలీస్​ శాఖ వెనక్కి తీసుకుంది. నేను నాకు కేటాయించిన కారు స్వయంగా వెనక్కి ఇచ్చేశా. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇది సరైన పనే.

ప్రశ్న: కొంతమంది ఐపీఎస్‌లపై అవినీతి ఆరోపణలు పెద్ద ఎత్తున వినిపిస్తున్నాయి. వారిని ఎలా నియంత్రిస్తారు?

జవాబు : గతంతో పోల్చితే ఆరోపణల శాతం పెరిగిన మాట వాస్తవమే. మెంటారింగ్‌తో ఈ సమస్యను నియంత్రించడం సరైన పని అని నా భావన. అందుకే అలాంటి అలాంటి ఐపీఎస్‌లను పిలిచి మాట్లాడుతున్నా. వారిలో తప్పకుండా మార్పు వస్తుందని ఆశిస్తున్నా. లేకుంటే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం.

ప్రశ్న: ప్రస్తుతం సిటీల్లో ట్రాఫిక్‌ రద్దీ అతిపెద్ద సమస్యగా మారింది. దీనికి పరిష్కార మార్గాలేంటి?

జవాబు : హైదరాబాద్​ పరిధిలోని నాలుగు కమిషనరేట్లలో దాదాపు 95 లక్షల వాహనాలు తిరుగుతున్నాయి. రోజుకు 1500 కొత్త వాహనాలు రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుండటంతో ట్రాఫిక్‌ రద్దీ ఎక్కువగా పెరిగిపోతోంది. వరంగల్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్‌ లాంటి పట్టణాల్లోనూ ట్రాఫిక్ సమస్య ఉత్పన్నమవుతుంది. ఈ సమస్య పరిష్కారానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సేమ్ పాలసీ లేదు. త్వరలోనే ట్రాఫిక్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ అండ్‌ రోడ్‌సేఫ్టీ (టీ-మార్స్‌) బ్యూరో తీసుకురాబోతున్నాం. గ్రేహౌండ్స్, ఆక్టోపస్‌ల నుంచి వెనక్కి రప్పించిన 300 మంది పోలీస్​ సిబ్బందిని టీ-మార్స్​కు కేటాయిస్తున్నాం.

"ఇతర రాష్ట్రాల్లో చిన్న పిల్లలు కూడా డ్రగ్స్​ కోసం 2-3 వేల కోసం బాంబు దాడులు, నేరాలు చేస్తున్నారు. ఈ మత్తు మహమ్మారీ కొవిడ్​ సమయంలోనే గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వేగంగా చేరింది. అప్పుడు నేను హైదరాబాద్ సీపీగా ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం అప్పటికే దీనిని ముఖ్యమైన సమస్యగా పరిగణించింది. మేం హైదరాబాద్ పోలీస్ తరఫున ప్రత్యేకంగా టీంను ఏర్పాటు చేసి ముఠాలను పట్టుకోవడం ప్రారంభించాం. తర్వాత ఈగల్ అనే ఫోర్స్​ను ఏర్పాటు చేసి చాలా ఎక్కువగా ఫోకస్​ చేస్తున్నాం" -సీవీ ఆనంద్, డెరెక్టర్ జనరల్​ ఆఫ్ పోలీస్

అత్యాశ వదులుకుంటేనే సైబర్‌ క్రైమ్ కంట్రోల్‌ అవుతుంది : డీజీపీ సీవీ ఆనంద్

ఇకపై అత్యవసర సేవలకు '100' కాదు - '112' నొక్కాలి

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DGP CV ANAND INTERVIEW

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