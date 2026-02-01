ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా "ఈటీవీ భారత్ - ఫిట్ హోగా భారత్"
బేగంపేట మయూరి కార్యాలయంలో ఈటీవీ భారత్ - ఫిట్ హోగా భారత్ కార్యక్రమం - మంచి ఆహారంతో ఆరోగ్యం అనే అంశంపై శిక్షణ - ఉద్యోగులు, గృహిణులతో పాటు వృద్ధుల నుంచి అద్భుత స్పందన
Published : February 1, 2026 at 6:51 PM IST
ETV Bharat - Fit Hoga Bharat : ఈటీవీ భారత్ - ఫిట్ హోగా భారత్ 30 రోజుల సంకల్పంలో భాగంగా బేగంపేటలోని మయూరి కార్యాలయం వేదికగా మొదటి గ్రౌండ్ మీటప్ జరిగింది. ఉదయం 6 నుంచి 8 గంటల వరకు యోగా, ఫిట్నెస్ మెళకులతో పాటు మంచి ఆహారంతో ఆరోగ్యం అనే అంశంపై శిక్షణా కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
జనవరి 19 నుంచి ఆన్లైన్ వేదికగా ఫిట్నెస్ కార్యక్రమం : https://www.etvbharat.com/fitnhoganbharat లో పేర్లు నమోదు చేసుకున్న వారు పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. డ్యాన్స్ ఫిట్నెస్, యోగా నిపుణులు విజయ తుపురాని, రితికా చతుర్వేది, రషీదా సిద్పూర్వాలా, వనశ్రీ వర్మ ఈ లైవ్ ఈవెంట్కు హాజరై ఆహూతులకు శిక్షణ ఇచ్చారు. ఉద్యోగులు, గృహిణులతో పాటు వృద్ధుల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది. జనవరి 19 నుంచి ఆన్లైన్ వేదికగా సాగుతున్న ఈ ఫిట్నెస్ కార్యక్రమానికి ఫ్రీడమ్ ఆయిల్ ప్రయోజకకర్తగా వ్యవహరిస్తోంది. ఆ సంస్థ ప్రతినిధి హరీష్ ఈవెంట్కు హజరై జుంబా నృత్యం, యోగ క్లాసులను ప్రత్యక్ష్యంగా తిలకించారు.
నేటితరం ఎంతో స్ఫూర్తిని పొందుతోంది : ఈటీవీ భారత్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఈ ఫిట్ హోగా భారత్తో నేటితరం ఎంతో స్ఫూర్తిని పొందుతోందని మెడికవర్ ఆసుపత్రి ఆర్థోపెడిక్ విభాగం సీనియర్ డాక్టర్ కామిశెట్టి సతీష్ కుమార్ అన్నారు. ఒత్తిడితో కూడిన జీవన విధానానికి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిదని, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, నిత్యం వ్యాయామం చేయడంతో పాటు జంక్ఫుడ్కు దూరంగా ఉండాలని ఆయన సూచించారు. శరీరానికి తగినంత వ్యాయామం లేకపోవడం వల్లే చిన్న వయసులోనే మోకాళ్ల నొప్పుల బారిన పడుతున్నారని డాక్టర్ సతీష్ హెచ్చరించారు. జీనవశైలిలో మార్పులు, ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండటం ద్వారా ఈ సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చన్నారు.
ఎక్కువ మెళకువలు నేర్చుకున్నాం : కార్యక్రమంలో వృద్ధులు కూడా జుంబా నృత్యాన్ని ఎంజాయ్ చేయడం ముచ్చటగొలిపింది. క్రమం తప్పకుండా ఫిట్ హోగా భారత్ ఆన్లైన్ వీడియోలను ఫాలో అవుతున్నామని వారంతా చెప్పారు. రోజూ యోగా చేస్తున్నా ప్రత్యక్షంగా ఈవెంట్లో పాల్గొనడం మరింత ఉత్సాహానిచ్చిందని అన్నారు. ఆన్ లైన్ క్లాస్లులతో పాటు ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనడం వల్ల ఎక్కువ మెళకువలు నేర్చుకున్నామంటూ నిర్వాహకులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. వచ్చే మరో మూడు ఆదివారాలూ ఈ కార్యక్రమానికి తప్పకుండా హాజరవుతామని తెలిపారు. వృద్ధాప్య సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న తమకు ఇలాంటి ఈవెంట్లు నిర్వహించి ఆరోగ్యంపై అవగాహన కల్పించడం బాగుందని కితాబిచ్చారు.
సెషన్లన్నీ ఉచితమే : జనవరి 19న ప్రారంభమైన 'ఫిట్ హోగా భారత్' 30 రోజుల హెల్త్ ఛాలెంజ్లో ఇప్పటికే 14 రోజులు గడిచిపోయాయి. ఆన్లైన్లో ఇప్పటికీ ఔత్సాహికులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటూనే ఉన్నారు. మీరు ఈ సంకల్పంలో భాగం కావాలనుకుంటే https://www.etvbharat.com/fitnhoganbharat ద్వారా పేర్లు నమోదు చేసుకోండి. ఉదయం 6 నుంచి 6.30 వరకు యోగా, 6.30 నుంచి 7 గంటల వరకు జుంబా డాన్స్, 7 నుంచి 7.30 గంటల వరకు డాన్స్ ఫిట్నెస్ సెషన్స్ ఉంటాయి. రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నవారికి ఈ సెషన్లన్నీ ఉచితమే.
అందరికీ ఆరోగ్యం అనే బృహత్తర లక్ష్యంతో ఈ అవకాశాన్ని ప్రతిఒక్కరికీ పూర్తి స్థాయిలో ఉచితంగా అందించగా రిజిస్ట్రేషన్లు వెల్లువెత్తాయి. ఆరోగ్యంతో పాటు పాటు జీవనశైలి వ్యాధులకు చెక్ పెట్టేలా రూపొందించిన ఈ కార్యక్రమానికి అపూర్వ స్పందన లభించింది. ఉద్యోగులు, గృహిణులు పెద్ద ఎత్తున రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని యోగా, జుంబా డాన్స్, ఫిట్నెస్ సెషన్స్లో పాల్గొన్నారు. ఈటీవీ భారత్- ఫిట్ హోగా భారత్ వెబ్సైట్లో ప్రముఖ వైద్యులు, పోషకాహార నిపుణులు వీడియోల రూపంలో అందిస్తోన్న సలహాలు, సూచనలను పాటిస్తూ ఆచరించే దిశగా ముందడుగు వేస్తున్నారు.