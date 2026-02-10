ETV Bharat / state

దిల్లీలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - కేంద్ర మంత్రులతో భేటీ

ఆంధ్రప్రదేశ్​లో నేటి ముఖ్య వార్తలు - ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దిల్లీలో పర్యటన అప్​డేట్స్​

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 7:35 AM IST

దిల్లీలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన

దిల్లీ: దిల్లీలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన కొనసాగుతోంది. ఐదుగురు కేంద్రమంత్రులతో సీఎం చంద్రబాబు వరుస సమావేశమయ్యారు. నేడు కేంద్రమంత్రులు అమిత్ షా, నిర్మలా సీతారామన్‌ను చంద్రబాబు కలవనున్నారు. ఆ తర్వాత కేంద్రమంత్రులు సీఆర్‌ పాటిల్, శివరాజ్‌సింగ్, అశ్వినీ వైష్ణవ్‌తో భేటీకానున్నారు. ఏపీకి చెందిన ప్రాజెక్టులు, పథకాలు, కార్యక్రమాలకు నిధుల కేటాయింపుపై వారితో చర్చించనున్నారు. ఆ తర్వాత సాయంత్రం చంద్రబాబు అమరావతికి తిరిగిరానున్నారు.

తిరుమలలో సర్వదర్శనానికి 12 గంటలు

తిరుమల: తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతోంది. 21 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. సోమవారం శ్రీవారిని 74,130 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. సోమవారం శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.03 కోట్లు రాగా 24,631 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.

ఉద్యోగాల పేరుతో మోసం

అనంతపురం: అనంతపురం జిల్లా వజ్రకరూరు మండలంలో ఉద్యోగాల పేరుతో పలువురిని మోసం చేసిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. జిల్లాలోని కొనకొండ్లకు చెందిన నలుగురి నుంచి మోసగాళ్లు రూ. 4 లక్షల కాజేశారు. బాధితుల ఫిర్యాదుతో మహేష్, అన్వేష్‌రెడ్డి, రాకేష్‌పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

