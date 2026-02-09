ETV Bharat / state

వైద్య కళాశాలల పీపీపీ విధానంపై ఆందోళన కేసు - అంబటికి 14 రోజుల రిమాండ్

ఆంధ్రప్రదేశ్​లో నేటి ముఖ్య వార్తలు - సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన కొనసాగుతున్న మంత్రులు, కార్యదర్శుల భేటీ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 2:00 PM IST

Updated : February 9, 2026 at 3:16 PM IST

తాగునీటి సీసాల తయారీ

  • విజయవాడ దుర్గగుడి ఛైర్మన్ అధ్యక్షతన పాలకమండలి సమావేశం
  • దేవస్థానం సొంతంగా తాగునీటి సీసాల తయారీకి ఆమోదం
  • తిరుమల తరహాలో యంత్రాల సహాయంతో లడ్డూ తయారీకి చర్యలు
  • మహాశివరాత్రి సందర్భంగా కాళహస్తి ఆలయానికి సారె సమర్పణ
  • ఈనెల 13 నుంచి శివరాత్రి సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు

అంబటికి 14 రోజుల రిమాండ్​

  • వైద్య కళాశాలల పీపీపీ విధానంపై ఆందోళన కేసులో వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుకు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించారు. ఈనెల 22 వరకు స్పెషల్ జ్యుడీషియల్‌ కోర్టు రిమాండ్ విధించింది. సీఎంపై వ్యాఖ్యల కేసులో రాజమండ్రి జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న అంబటిని పీటీ వారెంట్‌పై గుంటూరు కోర్టుకు పట్టాభిపురం పోలీసులు తీసుకువచ్చారు.

సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రులు, కార్యదర్శుల భేటీ

  • సచివాలయంలో సీఎం అధ్యక్షతన మంత్రులు, కార్యదర్శులు భేటీ అయ్యారు. ఈ సమీక్షలో జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు వర్చువల్​గా పాల్గొన్నారు. జీఎస్‌డీపీ వృద్ధిరేటు, స్వర్ణాంధ్ర 2047 విజన్ లక్ష్యాల్లో భాగంగా సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ నేపథ్యంలో పది సూత్రాల అమలు, ఆదాయార్జన శాఖలు, కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాల యాక్షన్ ప్లాన్‌పై సీఎం సమీక్షించారు. రాష్ట్రానికి వచ్చిన పెట్టుబడులు, పీపీపీ ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై చర్చించారు. రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్‌లో భాగంగా సాంకేతికత వినియోగంపై, అవేర్, డేటా లేక్, పాలనలో ఏఐ టూల్స్ వినియోగంపై సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. యువతకు నైపుణ్యాభివృద్ధి, వన్ ఫ్యామిలీ-వన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ విధానం అమలు విధానం, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ సహా రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలపై సమీక్షించారు. 2026-27లో శాఖల కార్యాచరణ, లక్ష్యాలపై సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు.

కెసిరెడ్డికి చుక్కెదురు

  • మద్యం కుంభకోణం సూత్రధారి రాజ్‌ కెసిరెడ్డికి సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురైంది. బెయిల్‌ ఇవ్వాలన్న కెసిరెడ్డి విజ్ఞప్తిని అత్యున్నత న్యాయస్థానం తోసిపుచ్చింది. ఇప్పటికిప్పుడు ఈ కేసులో జోక్యం చేసుకోబోమని సీజేఐ స్పష్టం చేసింది. రెగ్యులర్ బెయిల్ ఇచ్చేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు నిరాకరించడంతో రాజ్‌ కెసిరెడ్డి సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ కేసులో మిగిలిన నిందితులకు ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టు బెయిల్ ఇచ్చినట్లు కెసిరెడ్డి తరఫు న్యాయవాది నివేదించారు. దీనిపై స్పందించిన సుప్రీంకోర్టు ఇతర నిందితుల బెయిల్‌కు, ఈ పిటిషన్‌కు సంబంధం లేదని వ్యాఖ్యానించింది. ఈ కేసులో ప్రధాన కుట్రదారుగా, కేంద్ర బిందువుగా ఉన్న కెసిరెడ్డి ఎన్ని కోట్లు అక్రమంగా ఆర్జించారని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ప్రశ్నించారు. 750 కోట్లు డిపాజిట్ చేసిన షెల్ కంపెనీలతో నేరుగా సంబంధాలున్నట్లు కనిపిస్తోందని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. గత 9 నెలల నుంచి జైల్లో ఉన్నారని కెసిరెడ్డి తరపు న్యాయవాది సుప్రీంకోర్టుకు నివేదించారు. అయితే 750 కోట్లకు పైగా అక్రమాలు జరిగిన కుంభకోణంలో 9 నెలలు జైల్లో ఉండటం ఎక్కువేమీ కాదని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. పూర్తిస్థాయి వాదనలు వినిపించేందుకు సమయం ఇవ్వాలని కెసిరెడ్డి తరఫు న్యాయవాది కోరగా తదుపరి విచారణను సీజేఐ ధర్మాసనం గురువారానికి వాయిదా వేసింది.
