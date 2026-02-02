ఆరోగ్యం, ఫిట్నెస్పై ఉచిత శిక్షణ - ఉత్సాహంగా 'ఈటీవీ భారత్ - ఫిట్ హోగా భారత్'
బేగంపేట మయూరి కార్యాలయంలో ఉత్సాహంగా సాగిన "ఈటీవీ భారత్ - ఫిట్ హోగా భారత్" - అన్ని వయసులవారికి వేదికగా సాగిన కార్యక్రమం - ఆరోగ్యం, ఫిట్నెస్పై అవగాహన కల్పించిన ఫిట్నెస్ ట్రైనర్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 2, 2026 at 7:47 PM IST
ETV Bharat - Fit Hoga Bharat : తెలంగాణ రాష్ట్రం హైదరాబాద్లోని బేగంపేటలో 'ఫిట్ హోగా భారత్' ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఫిట్నెస్ కార్యక్రమం ఆదివారం ఉదయం ఉత్సాహంగా సాగింది. ఈటీవీ భారత్, ఫ్రీడమ్ హెల్తీ కుకింగ్ ఆయిల్ సంయుక్తంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమానికి ఫిట్నెస్ ప్రేమికులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన కల్పించే లక్ష్యంతో ఈ ఆన్గ్రౌండ్ సెషన్ నిర్వహించారు.
యోగాతో ఆరంభం : ఆదివారం ఉదయం 6 గంటలకు ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమంలో ముందుగా యోగాసెషన్ నిర్వహించారు. ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో యోగాసనాలు, శ్వాసాభ్యాసాలతో పాల్గొన్నవారు మనసు, శరీరాన్ని ఉల్లాసంగా మార్చుకున్నారు. ఈ యోగా సెషన్ అనుభవజ్ఞురాలైన రషీదా సిధ్పుర్వాలా ఆధ్వర్యంలో సాగింది.
డాన్స్ ఫిట్నెస్తో హై ఎనర్జీ : యోగాసెషన్ అనంతరం నిర్వహించిన డాన్స్ ఫిట్నెస్ కార్యక్రమం అందరిలో ఉత్సాహంగా కలిగించింది. ఉత్సాహభరితమైన సంగీతంతో, చురుకైన వ్యాయామాలతో వేదిక మొత్తం హై ఎనర్జీతో ఊగిపోయింది. విజయ తుపురాని, వనశ్రీ శర్మ డాన్స్ ఫిట్నెస్ సెషన్స్ను నిర్వహించి ఆహుతులలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపారు.
అన్ని వయసులవారికి వేదిక : 12 ఏళ్ల చిన్నారుల నుంచి 80 ఏళ్ల వృద్ధుల వరకు ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొనడం అందరిని ఆకట్టుకుంది. వయస్సు ఆరోగ్యానికి అడ్డంకి కాదని ఈ కార్యక్రమం నిరూపించిందని నిర్వహకులు తెలిపారు.
ఉత్తమంగా ప్రదర్శించినవారికి బహుమతులు : పాల్గొన్నవారి నిబద్ధత, పట్టుదల, ఉత్సాహాన్ని గుర్తించిన శిక్షకులు ముగ్గురిని ఎంపిక చేశారు. వారి ఫిట్నెస్ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాలని ప్రోత్సహిస్తూ బహుమతులు అందజేశారు. ఇది మిగతావారిలోనూ ఫిట్నెస్పై శ్రద్ధ పెరిగేలా స్ఫూర్తిని కలిగించింది.
ఆరోగ్యంపై అవగాహన కార్యక్రమం : ఫిట్నెస్ సెషన్ల అనంతరం పాల్గొన్నవారికి రిఫ్రెష్మెంట్స్ ఏర్పాటు చేశారు. ఆపై ఈ కార్యక్రమానికి హెల్త్ పార్ట్నర్ అయిన మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ తరఫున అవగాహన సదస్సు జరిగింది. ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ డాక్టర్ కె.సతీష్ కుమార్ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, శారీరక చురుకుదనం, నిత్య వ్యాయామాల ప్రాముఖ్యతపై వివరించారు. ఒత్తిడితో కూడిన జీవన విధానానికి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిదని, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, నిత్యం వ్యాయామం చేయడంతో పాటు జంక్ఫుడ్కు దూరంగా ఉండాలని సతీష్ సూచించారు. శరీరానికి తగినంత వ్యాయామం లేకపోవడం వల్లే చిన్న వయసులోనే మోకాళ్ల నొప్పుల బారిన పడుతున్నారని హెచ్చరించారు. జీనవశైలిలో మార్పులు, ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండటం ద్వారా ఈ సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చని తెలిపారు.
"ఆరోగ్యంగా ఉండండి. మంచి ఆహారం తీసుకోండి. ఆరోగ్యకరమైన ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ను సంప్రదించండి. వారి నుంచి సలహాలు తీసుకోండి. నూటికి 95 శాతం రోగాలు ప్రాణాంతకం కాదు. సరైన డైట్, వ్యాయామ సూత్రాలు పాటిస్తూ జంక్ ఫుఢ్కు దూరంగా ఉంటే ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా నిరంతరం మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చు. మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండే ఏ డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్లవలసిన అవసరం ఉండదు. ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి అయ్యే ఖర్చు చాలా తక్కువ. సంతోషంగా జీవించడానికి తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది." - డాక్టర్ కె.సతీష్ కుమార్, మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్
ఫిట్నెస్ మంత్ర చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది : కార్యక్రమంలో వృద్ధులు సైతం డ్యాన్స్ ఫిట్నెస్ ఎంజాయ్ చేయడం ముచ్చటగొలిపింది. క్రమం తప్పకుండా 'ఫిట్ హోగా భారత్' ఆన్లైన్ వీడియోలను ఫాలో అవుతున్నామని వారంతా చెప్పారు. రోజూ యోగా చేస్తున్నా ప్రత్యక్షంగా ఈవెంట్లో పాల్గొనడం మరింత ఉత్సాహానిచ్చిందని అన్నారు. ఆన్ లైన్ క్లాస్లులతో పాటు ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనడం వల్ల ఎక్కువ మెళకువలు నేర్చుకున్నామంటూ నిర్వాహకులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. వచ్చే మరో మూడు ఆదివారాలూ ఈ కార్యక్రమానికి తప్పకుండా హాజరవుతామని తెలిపారు. వృద్ధాప్య సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న తమకు ఇలాంటి ఈవెంట్లు నిర్వహించి ఆరోగ్యంపై అవగాహన కల్పించడం బాగుందని కితాబిచ్చారు.
"నేను దిల్సుఖ్ నగర్ నుంచి వచ్చాను. ఈ కార్యక్రమం చాలా అద్భుతంగా ఉంది. నేను ప్రతిరోజు యోగా చేస్తాను.ఈరోజు మూడు రకాలుగా చేశాను. అలాగే సులభంగా అర్ధమయ్యేలా ఆరోగ్యంపై అవగాహన కల్పించారు."- సత్య మిత్ర
"ప్రతిరోజు యోగా చేయను. వ్యాయామం, మార్షల్ ఆర్ట్స్ చేస్తాను. చాలా రోజుల తర్వాత ఈరోజు యోగా చేశాను. ఇక్కడకు రావడం చాలా మంచిగా అనిపించింది. ఇలాంటి అవగాహన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయడం చాలా అవసరం."- వైష్ణవి
ఫిబ్రవరిలో మరిన్ని సెషన్లు : ఈ ఆన్గ్రౌండ్ ఫిట్నెస్ కార్యక్రమాలు వచ్చే ఆదివారాల్లోనూ అంటే ఫిబ్రవరి 8, 15, 22 తేదీల్లో నిర్వహించనున్నారు.
స్థలం : మయూరి ఆఫీస్, బేగంపేట (తాజ్ వివాంతా ముందు, హెచ్పీఎస్ స్కూల్ ఎదురుగా)
కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి పాల్గొని ఈటీవీ భారత్ ఉచితంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ ఫిట్నెస్ ఉద్యమంలో భాగస్వాములు కావాలని నిర్వాహకులు పిలుపునిచ్చారు.
ఉచితంగా ఆన్లైన్ ఫిట్నెస్ కార్యక్రమం : ఈ సంకల్పంలో ఆన్లైన్, గ్రౌండ్ ఈవెంట్లలో భాగం కావాలనుకుంటే https://www.etvbharat.com/fit-hoga-bharat ద్వారా పేర్లు నమోదు చేసుకోండి.
