కల్తీపాల బాధితుల రక్తనమూనాల్లో ఇథలీన్ గ్లైకాల్ - వ్యాపారిని కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారిస్తున్న పోలీసులు
ఇథలీన్ గ్లైకాల్ ఉన్నట్లు నిర్ధారించిన ప్రయోగశాలల నివేదికలు - విషపూరిత పాల వల్ల పలు అవయవాలు దెబ్బతిని చనిపోయినట్లు వెల్లడి - 80 లీటర్ల పాలకు 30 లీటర్ల నీళ్లు కలుపుతున్నట్లు అంగీకరించిన నిందితుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 8, 2026 at 11:48 AM IST
Ethylene Glycol Found in Blood Samples of Adulterated Milk Victims : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం కలిగించిన రాజమహేంద్రవరం కల్తీ పాల ఘటనలో కిడ్నీలు దెబ్బతిని 11 మంది మృతి చెందడానికి "‘ఇథలీన్ గ్లైకాల్" కలిసిన పాలే కారణమని ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు నిర్ధారించారు. బాధితుల నుంచి సేకరించిన రక్త నమూనాలను పరీక్షించారు. అనంతరం ప్రయోగశాలల (ల్యాబ్) నుంచి ఐదుగురి నివేదికలు (రిపోర్టు) వచ్చాయి. విషపూరిత పాలు కారణంగా పలు అవయవాలు దెబ్బ తినడం వల్ల బాధితులు మరణించారని ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ (FSL), ఆర్ఎఫ్ఎస్ఎల్ నివేదికలు స్పష్టం చేశాయి. పాల వ్యాపారిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నేడు కూడా అతన్ని విచారించనున్నారు.
తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోరుకొండ మండలం నరసాపురానికి చెందిన వ్యక్తి పాల వ్యాపారి గణేశ్వరరావు. గత నెల 15న రైతుల వద్ద నుంచి యథావిధిగా పాలు సేకరించాడు. వాటిని అతడు అనధికారికంగా నడుపుతున్న కేంద్రానికి తీసుకొని వెళ్లి రెండు ఛాంబర్లు ఉన్నటువంటి ఫ్రీజర్లో ఉంచాడు. ఎడమవైపు ఛాంబర్ లీక్ అయ్యింది, దీని వల్ల శీతలకరణిగా ఉపయోగించే ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ సరఫరా చేసే పాలలో కలిసి పోయింది.
పాలు చేదుగా ఉన్నాయని స్థానికులను చెప్పినా నిర్లక్ష్యం చేసినట్లు అతని పై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. బంధువు హెచ్చరికలను కూడా అతను పట్టించుకోలేదని చెబుతారు. తరువాత, ఓ ఛాంబర్కు మరమ్మతులు చేసి, లీక్ అవ్వకుండా ఎం-సీల్ పూసాడు. అప్పటికే అతను ఇచ్చిన విషపూరిత పాలు వినియోగించడం వల్ల బాధితులు కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలతో ఆసుపత్రుల పాలయ్యారు.
గణేశ్వరరావు పై ఇప్పటి వరకు 9 కేసులు నమోదు అయ్యాయి. అతడిని 2 రోజుల కస్టడీకి పంపేందుకు కోర్టు అనుమతిచ్చింది.. దీంతో శనివారం పోలీసులు అతన్ని విచారించారు. ప్రతిరోజూ దాదాపు 80 లీటర్ల పాలు సేకరించి, వాటిలో 30 లీటర్ల కుళాయి నీరు కలిపి తర్వాత విక్రయించే వాడినని చెప్పినట్లు తెలిసింది. పాలలో డిటర్జెంట్ ఆనవాళ్ల పై ప్రశ్నించారు. ఛాంబర్లు శుభ్రం చేసేందుకే ఉంచానని, పాలలో ఎటువంటి డిటర్జెంట్లు కలప లేదని అతడు బదులిచ్చినట్లు తెలిసింది. ఫ్రీజర్ లీకేజీ గురించి తెలిసినా, ఇంత ప్రమాదం జరుగుతుందని తాను ఊహించలేదని కస్టడీలో చెప్పినట్లు సమాచారం.
మూడు దశల్లో ప్రభావం: ఇథలీన్ గ్లైకాల్ను పరిశ్రమల్లోని చిల్లింగ్ కేంద్రాలు, కార్లు, ట్రక్కుల్లో వినియోగిస్తారు. ఇది శరీరంలోకి చేరితే గనక 3 దశల్లో దాని ప్రభావం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మత్తుగా ఉండడం, వికారం, వాంతులు వంటి లక్షణాలు ఉంటాయి అని చెబుతున్నారు. 24 గంటల్లో శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలుగుతుంది, రక్తపోటు తగ్గడం, గుండె దడ, 72 గంటల్లో మూత్రపిండాలు దెబ్బ తింటాయి, మూత్ర విసర్జన కాకపోవడం, నరాలు, మెదడు, గుండె సమస్యలు వంటి సమస్యలు వస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
పాత విధానంలోనే కూలింగ్ ఏర్పాట్లు: తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పాడి రైతుల నుంచి చాలా మంది వర్తకులు పాలు సేకరిస్తారు. వీరంతా ఫ్రీజర్లో ఉంచి ఉదయానివి సాయంత్రం విక్రయిస్తారు. అలాగే సాయంత్రం తీసుకున్నవి మర్నాటి ఉదయం పాలు సరఫరా చేస్తుంటారు. గతంలో అయితే ఫ్రీజర్లో కూలింగ్ నిమిత్తం ఉప్పు నీటి ద్రావకం వేసే వారు. దీనివల్ల తుప్పు సమస్య వస్తున్నాయి. దీంతో ఇథలీన్ గ్లైకాల్ వినియోగిస్తున్నట్లుగా తెలిసింది. ఛాంబర్ల దిగువన 75 శాతం నీరు, 25 శాతం ఇథలీన్ గ్లైకాల్ వేసి కూలెంట్గా వినియోగిస్తున్నారు. లీటరు గ్లైకాల్ రూ.180 నుంచి రూ.200 చొప్పున ధర ఉంటుంది. ప్రస్తుత ఘటన నేపథ్యంలో కొంతమంది వ్యాపారులు మెకానిక్లను ఆశ్రయిస్తున్నారు. పాల కేంద్రాల్లో పాత విధానంలోనే కూలింగ్ ఏర్పాట్లు చేయించుకుంటున్నారు.
కల్తీ పాల ఘటనలో మరొకరి మృతి: తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరంలో కల్తీ పాల ఘటనకు సంబంధించి శనివారం (నిన్న) ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరో మహిళ మృతి చెందారు. నగరంలోని ఆర్టీవో కార్యాలయం ప్రాంతానికి చెందిన బి.అనంతలక్ష్మి (72) ఫిబ్రవరి 16న కల్తీ పాలు తాగడంతో అస్వస్థతకు గురయ్యారు. 17న ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చేరారు. మెరుగైన వైద్య సేవలకు మరో ఆసుపత్రికి మారి చికిత్స పొందారు. కిడ్నీలు దెబ్బ తినడంతో వెంటిలేటర్ పై ఉంచి డయాలసిస్ చేస్తూ చికిత్స అందించినా ఫలితం లేకపోయింది. ఈ ఘటనలో ఈ నెల 5 వరకు 10 మంది మృతి చెందగా, అనంతలక్ష్మి మృతితో ఈ సంఖ్య 11కి చేరింది.
