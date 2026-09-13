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"మేఘాల్లో తేలిపోతున్న అనుభూతి" - పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తున్న ఎత్తిపోతల అడ్వెంచర్‌ రైడ్స్‌

పర్యాటకులను అక్కడ సాహస క్రీడలు ఎంతోగానో ఆకర్షిస్తోన్నాయి. పర్యాటక శాఖ, ప్రైవేటు సంస్థ ఆధ్వర్యంలో రూ.2 కోట్లతో జిప్‌లైన్, జిప్‌ సైక్లింగ్‌ అడ్వెంచర్‌ను ఏర్పాటు చేశారు.

Ethipothala Waterfalls Adventures at Palnadu
ఎత్తిపోతల జలపాతం వద్ద జిప్ సైక్లింగ్ చేస్తున్న యువత (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 8:19 AM IST

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Ethipothala Waterfalls Adventures at Palnadu : పల్నాడు అంటే నరుక్కోవడం, చంపుకోవడం, గొడవలు కొట్లాటలు. ఇది ఒకప్పటి మాట. కూటమి పాలనలో అభివృద్ధికి పెట్టిన పేరు, పర్యాటకానికి మారుపేరులా ఆ ప్రాంతం మారుతోంది. ఒకవైపు ప్రకృతి అందాలు, మరోవైపు కృష్ణమ్మ పరుగులు. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న ఎత్తిపోతల జలపాతం ఇప్పుడు సహసక్రీడలకు కేరాఫ్‌గా నిలవబోతోంది.

"మేఘాల్లో తేలిపోతున్న అనుభూతి" - పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తున్న ఎత్తిపోతల అడ్వెంచర్‌ రైడ్స్‌ (ETV Bharat)

70 అడుగుల ఎత్తైన కొండ మీద నుంచి జాలువారే ఎత్తిపోతల జలపాతాన్ని వీక్షించేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో పర్యాటకులు తరలివస్తున్నారు. వారాంతం వచ్చిందంటే చాలు హైదరాబాద్‌తో పాటు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి ప్రకృతి ప్రేమికులు, సందర్శకులు పోటెత్తుతున్నారు. వారికి మరింత అరుదైన, అద్భుత అనుభవాల్ని అందించేందుకు జిప్‌లైన్, జిప్ సైక్లింగ్ వంటి సాహస క్రీడలను ఎత్తిపోతల జలపాతం వద్ద ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటివరకు ప్రకృతి ప్రేమికులకు ఓ అందమైన గమ్యంగా ఉన్న ఈ జలపాతం ఇకపై సాహస ప్రియులకు శాశ్వత చిరునామాగా నిలుస్తోంది.

యువతను ఆకర్షించేలా అడ్వెంచర్‌ రైడ్స్‌: పచ్చని ఎత్తైన కొండల నుంచి జాలువారే నీటి హోరు, కనుచూపు మేరలో ఎటు చూసినా దర్శనమిచ్చే ప్రకృతి సోయగాలు ఇక్కడకు వచ్చే పర్యాటకులను ఎంతో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా జలపాతం మీద ఏర్పాటు చేసిన జిప్‌లైన్, జిప్ సైక్లింగ్ చేసేందుకు యువత ఎనలేని ఉత్సాహం చూపిస్తోంది. మేఘాల్లో తేలిపోతున్న అనుభూతిని, ఆకాశంలో విహరిస్తున్న అనుభవాల్ని పంచుతున్న ఈ సాహసక్రీడలను మనసారా ఆస్వాదిస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా యువతను ఆకర్షించేలా ఏర్పాటు చేసిన ఈ అడ్వెంచర్ రైడ్ ఎత్తిపోతల జలపాతానికి పర్యాటక కళను తీసుకువచ్చింది. సాహస ప్రియుల్లో సరికొత్త జోష్‌ నింపుతోంది.

"లోతైన ప్రకృతి అందాలు, జలపాతాలు, ఎత్తైన రెండు కొండల మధ్య అడ్వంచర్ రైడ్స్ చేస్తుంటే ఎంతో థ్రిల్లింగ్​గా ఉంది. జలపాతం మీద జిప్ సైక్లింగ్ చేయడమనేది మర్చిపోలేని అనుభూతి. థ్రిల్‌ కోరుకునే వారికి ఇది ఎంతోగానో నచ్చుతుంది. నిపుణుల సమక్షంలోనే అన్ని రకాల భద్రత చర్యలు తీసుకుంటున్నారు." - పర్యాటకులు

విపరీతంగా పెరిగిన పర్యాటకుల సంఖ్య: పర్యాటకులకు థ్రిల్లింగ్ అనుభూతిని అందించేందుకు ఇటీవలే జిప్‌లైన్, జిప్ సైక్లింగ్ అడ్వెంచర్‌ను దాదాపు రూ.2 కోట్ల వ్యయంతో ఏర్పాటు చేసింది. అనతికాలంలోని పర్యాటకుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగింది. జిప్ లైన్, జిప్ సైక్లింగ్ ద్వారా రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రాల్లో ఒకటిగా ఎత్తిపోతల జలపాతం నిలుస్తుందని జిల్లా వాసులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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TAGGED:

ETHIPOTHALA WATERFALLS
ADVENTURE RIDE IN ETHIPOTHALA FALLS
ఎత్తిపోతల అడ్వెంచర్‌ రైడ్స్‌
ETHIPOTHALA TOURISM DEVELOPMENT
ETHIPOTHALA WATERFALLS IN PALNADU

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