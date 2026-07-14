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మెట్రో అనుమతుల్లో జాప్యం - పెంచుతోంది అంచనా వ్యయం

మెట్రో స్వాధీనానికి కావాల్సిన రుణం రూ.13,600 కోట్లు - రెండో దశ విస్తరణకు సంబంధించిన అంశాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తాత్సారం - భారీగా పెరిగిపోతున్న ప్రాజెక్టు అంచనా వ్యయం

Hyderabad Metro Estimated Costs Rises
Hyderabad Metro Estimated Costs Rises (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 14, 2026 at 7:31 PM IST

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Hyderabad Metro Estimated Costs Rises : హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టు మొదటి దశ స్వాధీనానికి కావాల్సిన రూ.13,600 కోట్ల రుణం, రెండో దశ విస్తరణకు సంబంధించిన అంశాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తాత్సారం చేస్తోంది. దీంతో అంచనా వ్యయం భారీగా పెరిగిపోతుంది. ఆలస్యం అవుతున్న కొద్దీ ఆ భారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై పడుతుందని ఇంజినీరింగ్ నిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వీలైనంత త్వరగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమన్వయం చేసుకొని మెట్రో ప్రాజెక్టు పనులను ప్రారంభించాలని హైదరాబాద్ వాసులు కోరుతున్నారు.

జాయింట్‌ వెంచర్‌గా ప్రాజెక్టు : హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టు భారం భారీగా పెరిగిపోతోంది. కేంద్రం సూచనల మేరకు డీపీఆర్‌లో చేసిన సవరణలు త్వరగా పూర్తి కాకుంటే ఈ అంచనా మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని మెట్రో వర్గాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. రెండో దశలో పార్ట్‌-ఏ, పార్ట్‌-బీ కింద మొత్తం 8 కారిడార్లతో 162.5 కిలోమీటర్ల మేర ప్రాజెక్టును ప్రతిపాదించారు. ప్రాజెక్టును 50 : 50 నిష్పత్తిలో జాయింట్‌ వెంచర్‌గా చేపట్టాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్ణయించాయి.

సవరణ వ్యయంతో కేంద్రానికి డీపీఆర్‌ : పార్ట్‌-ఏకు సంబంధించిన డీపీఆర్‌ను 2024 నవంబర్ 4న, పార్ట్‌-బీ డీపీఆర్‌ను 2025 జులైలో కేంద్రానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపింది. అనంతరం రాజీవ్‌గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి భారత్‌ ప్యూచర్‌సిటీ వరకు 39.6 కిలోమీటర్ల కారిడార్‌ను మూడో దశగా విడదీశారు. దీంతో 7 కారిడార్లతో 122.9 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మాణానికి రూ.35,000 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో సవరించిన డీపీఆర్‌ను కేంద్రానికి పంపారు.

అనుమతులు సహా ఇతర అంశాల్లో జాప్యం : మొదటిసారిగా నవంబర్ 2024లో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అందజేసిన అంచనా వ్యయం రూ.34,260 కోట్లుగా ఉంది. ఈ మధ్య కాలంలో అందజేసిన ప్రతిపాదనల అంచనా వ్యయం రూ.38,590 కోట్లుగా ఉంది. అంటే అంచనా వ్యయం రూ.4,330 కోట్లకు పెరిగింది. అనుమతులు సహా ఇతర అంశాల్లో జాప్యం కారణంగా అంచనా వ్యయం పెరుగుతోంది. అయితే ఆ భారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై పడుతుందని ఇంజినీరింగ్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ప్రాజెక్ట్ అసెస్​మెంట్ ఆరు నెలల్లో పూర్తి : మొదటి దశ స్వాధీనానికి రెండో దశ విస్తరణకు సంబంధించిన అంచనాలను తయారు చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కన్సల్టెన్సీగా ఎస్బీఐ క్యాప్స్​ను నియమించింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఉత్తర్వులు ఇంతవరకు విడుదల కాలేదు. గతంలో జరిగిన చర్చల్లో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం తమ ప్రతినిధిని ఇప్పటికే నియమించింది. త్వరగా కన్సల్టెన్సీనికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులు జారీచేస్తే మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్ట్ అసెస్​మెంట్ ఆరు నెలల్లో పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన ఆస్తుల అంచనా : హైదరాబాద్​ మెట్రో మొదటి దశ స్వాధీన ప్రక్రియ, రెండో దశ విస్తరణ, నిర్మాణ వ్యయం, రుణ సేకరణ అంశాలపై కన్సల్టెన్సీ సంస్థ ఎస్బీఐ క్యాప్స్ అధ్యయనం చేసి నివేదిక అందించనుంది. కన్సల్టెన్సీ అధికారులు మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన ఆస్తుల అంచనా, విస్తరణ ప్రణాళికల పరిశీలన, డ్యాక్యుమెంట్లను పరిశీలన చేసేందుకు డిసెంబర్ వరకు సమయం తీసుకొనే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

మెట్రో కారిడార్ 2024 2026పెరిగిన వ్యయం
నాగోల్ - ఆర్టీఐఏ11,026 11,815 789
ఎంజీబీఎస్-నియోపోలీస్4,008 4,760 752
ఎంజీబీఎస్-సీ గుట్ట2,041 2,935 894
మియాపూర్-పటాన్ చెరు4,010 4,472 462
ఎల్బీనగర్-హయత్ నగర్ 1,670 2,050 380
జేబీఎస్-మేడ్చల్6,440 7,082642
జేబీఎస్-శామీర్ పేట5,0655,481416
మొత్తం (కోట్లలో) 34,26038,5954,335

మొదటదశ ప్రాజెక్ట్​ వివరాలు ఇవే! : మెట్రో ఆధ్వర్యంలో ఉన్న భూములు, మాల్స్​, ప్రాజెక్ట్​ను ఐడీబీఐ క్యాపిటల్స్ లెక్కించింది. నివేదిక ప్రకారం చూసుకుంటే రూ. 19,136 కోట్లు రెడీ టూ యూజ్​ కింద ఉన్నాయి. అలాగే రూ. 22,102 కోట్లు ఫ్రీహోల్డ్​ కింద ఉన్నాయని అంచనా వేశారు.

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