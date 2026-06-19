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మెట్రో ఫేజ్​-2కు అదనంగా మరో రూ.1,915 కోట్లు - ఆలస్యమయ్యే కొద్దీ అంచనా వ్యయం పైపైకి

రెండో దశ 122.9 కిలోమీటర్ల అంచనా వ్యయం రూ.36,680 కోట్లు - ఆలస్యం జరిగితే కిలోమీటర్​ నిర్మాణ వ్యయం రూ.350 కోట్లకు పెరిగే అవకాశం - ప్రస్తుతం కిలోమీటరుకు నిర్మాణ వ్యయం రూ.314 కోట్లు

పెరిగిన మెట్రో ఫేజ్​ 2 అంచనా వ్యయం
METRO PHASE 2 COST INCREASED (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 19, 2026 at 9:24 AM IST

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Estimated Cost Of Metro Phase 2 Increased : ప్రస్తుతం హైదరాబాద్​ నగరంలో ప్రజలకు మెట్రో అద్భుతమైన సేవలను అందిస్తోంది. 69 కిలోమీటర్ల మేర 3 కారిడార్లతో మెట్రో ఫేజ్​-1ను రూ.22,000 కోట్లతో విస్తరించారు. గతంలో ఇది ప్రైవేట్​ సంస్థ కింద ఉండగా, ఇటీవల ఇది ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి వచ్చింది. ఇక రెండో దశ మెట్రో విస్తరణకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పలు ప్రతిపాదనలను కేంద్రానికి పంపిచింది. కానీ పలు కారణాల వల్ల నిధుల విడుదలపై ఆలస్యం జరుగుతోంది. దీంతో రెండో దశ విస్తరణకు అడుగులు పడట్లేదు. దీనివల్ల మెట్రో రైలు రెండో దశ అంచనా వ్యయం పెరిగిందని అధికారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

162.5 కిలోమీటర్ల కోసం రూ.43,848 కోట్లు : గత ఏడాది అంచనాలతో పోలిస్తే మెట్రో రైలు రెండో దశ అంచనా వ్యయం రూ.1,915 కోట్లు పెరిగింది. ప్రాజెక్టు ఆలస్యం అవుతున్న కొద్దీ ఈ వ్యయం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మెట్రో రైలు రెండో దశ కోసం తొలుత ఐదు కారిడార్లను ప్రతిపాదించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కారిడార్ల వారీగా డీపీఆర్‌లను 2024 నవంబర్ 4న కేంద్రానికి సమర్పించింది. ప్రజల నుంచి వచ్చిన డిమాండ్ల మేరకు ప్రభుత్వం మరో మూడు కారిడార్లను ప్రతిపాదించి, వాటికి సంబంధించిన డీపీఆర్‌లను 2025 జూన్ 21న కేంద్రానికి పంపింది. ఈ ఎనిమిది కారిడార్లలో 162.5 కిలోమీటర్ల కోసం రూ.43,848 కోట్ల అంచనాను సిద్ధం చేశారు. ఇందులో ఫ్యూచర్ సిటీ వరకు మెట్రో ప్రతిపాదన కూడా ఉంది. దీనిని మినహాయిస్తే, 122.9 కిలోమీటర్ల అంచనా వ్యయం రూ.36,680 కోట్లు.

ఒక కిలోమీటరు నిర్మాణ వ్యయం రూ.314 కోట్లు : కేంద్రం సూచనల మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డీపీఆర్‌లను సవరించింది. ఫైనాన్షియల్‌ ఫీజిబిలిటీ లేకపోవడంతో ఫ్యూచర్ సిటీ మెట్రోను రెండో దశ నుంచి మినహాయించారు. కేవలం ఏడు కారిడార్ల డీపీఆర్‌లను మాత్రమే జనవరి 2026 నాటి ధరలతో సవరించి కేంద్రానికి పంపారు. దీని ప్రకారం 122.9 కిలోమీటర్ల అంచనా వ్యయం రూ.38,595 కోట్లకు పెరిగింది. గతంలో పంపిన డీపీఆర్‌ల ప్రకారం, కిలోమీటరుకు నిర్మాణ వ్యయం రూ.298 కోట్ల వరకు ఉండగా, తాజాగా సవరించిన డీపీఆర్‌ల ప్రకారం ఇది రూ.314 కోట్లకు పెరిగింది.

ఆలస్యం జరిగితే రూ.350 కోట్లకు పెరిగే అవకాశం : అంచనా వ్యయాల పెరుగుదలపై కేంద్రం వివరణ కోరగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందుకు కారణాలను వివరించింది. ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా త్వరగా అనుమతులు ఇవ్వాలని కూడా కోరింది. "మరింత ఆలస్యం జరిగితే, కిలోమీటరుకు నిర్మాణ వ్యయం రూ.350 కోట్లకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రకారం ప్రాజెక్టు అంచనా వ్యయం రూ.40 వేల కోట్లు దాటుతుంది. అంతేకాకుండా, రెండవ దశకు అనుమతులు పొందాలంటే, ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టు మొదటి దశపై 100 శాతం యాజమాన్యాన్ని తీసుకోవాలి. ఇది జరగాలంటే ఒప్పందం ప్రకారం ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ త్వరగా రుణం మంజూరు చేయాల్సి ఉంటుంది" అని మెట్రో అధికారులు, అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

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పెరిగిన మెట్రో ఫేజ్​ 2 అంచనా వ్యయం
HYDERABAD METRO PHASE 2

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