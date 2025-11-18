ETV Bharat / state

"ఆదర్శ సౌర గ్రామాల పథకం" - నిధుల విడుదలకు ఉత్తర్వులు జారీ

"ఆదర్శ సౌర గ్రామాల పథకం" అమలుకు రూ.775.01 కోట్లు అంచనా వ్యయం - అదనంగా పనలు చేపట్టడంతో రూ.943.47 కోట్లకు చేరుకున్న వ్యయం - నిధుల విడుదలకు అనుమతినిస్తూ సోమవారం ఉత్తర్వులు జారీ

Adarsha Soura Grama Scheme Telangana
Adarsha Soura Grama Scheme Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 18, 2025 at 10:16 AM IST

Updated : November 18, 2025 at 10:52 AM IST

Adarsha Soura Grama Scheme Telangana : ప్రభుత్వం "ఆదర్శ సౌర గ్రామాల పథకం" అమలుకోసం అంచనా వ్యయం తొలుత నిర్దేశించిన దానికంటే భారీగా పెరిగింది. ఈ పథకం కింద టెండర్లు పిలవడానికి ముందు రూ.775.01 కోట్ల వ్యయం అవుతుందని అంచనా వేశారు. కాగా అదనంగా రూ.168.46 కోట్లు పెరిగి అది రూ.943.47 కోట్లకు చేరుకుంది. అయితే అదనంగా పనలు చేపట్టాల్సి రావడమే ఇందుకు కారణం అని రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ పేర్కొంది. పెరిగిన వ్యయానికి అనుగుణంగా నిధులు విడుదలకు పరిపాలనా అనుమతినిస్తూ సోమవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

ఇవీ కారణాలు : ఈ పథకం కింది సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నియోజకవర్గంలోని కొడంగల్​తో పాటు ఖమ్మం జిల్లాలోని బోనకల్లు మండలాలు, మరో 23 గ్రామాల్లో వంద శాతం ఇళ్లు, వ్యవసాయ బోర్లకు సౌరవిద్యుత్ సదుపాయం కల్పించేందుకు తొలుత టెండర్లు పిలిచారు. ప్రతి ఇంటిపై 3 కిలోవాట్ల స్థాపిత ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో సౌరఫలకాలు ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర పునరుద్ధరణీయ ఇంధన వనరుల అభివృద్ధి సంస్థ (టీజీరెడ్​కో) ప్రతిపాదించింది. ప్రధానమంత్రి సూర్యఘర్ పథకం కింద 3 కిలో వాట్ల పలకలు ఏర్పాటు చేసుకుంటే కేంద్ర నూతన ఇంధన వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వశాఖ రూ.78 వేల రాయితీ ఇస్తుంది. ఇది రూ.లక్ష వరకూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరించాల్సి వస్తుంది.

7.5 కిలోవాట్లకు పెంచాలని నిర్ణయం : వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ వ్యయాన్ని తగ్గించడానికి స్థాపిత ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని 3 కిలోవాట్ల నుంచి 2 కిలోవాట్లకు తగ్గించి టెండర్లకు పిలిచారు. వ్యవసాయ బోర్లకు తొలుత 5 కిలోవాట్ల స్థాపిత సామర్థ్యంతో సౌరవిద్యుత్ సదుపాయం కల్పించాలని ప్రతిపాదించారు. అయితే ఎక్కువ మంది రైతులు బోర్లను వందల అడుగుల లోతుతో తవ్విస్తుంటారు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని 7.5 కిలోవాట్లకు పెంచాలని నిర్ణయించారు. వీటికి తోడు తొలుత ప్రతిపాదనల్లో లేని ఖమ్మం జిల్లా వైరా మండలంలోని లక్ష్మీపురం గ్రామాన్ని పథకంలో చేర్చారు. దీంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరించాల్సిన వ్యయం రూ.943.47 కోట్లకు పెరిగినట్లు విద్యుత్​శాఖ వెల్లడించింది.

ఒక్కో ఇంటికి 240 యూనిట్లు : ఒక ఇంటిపై ఒక కిలోవాట్ సౌరవిద్యుత్ పలకల ఏర్పాటుతో రోజుకు సగటున 4 యూనిట్ల కరెంటు ఉత్పత్తవుతుందని రెడ్కో అంచనా వేసింది. పథకం కింద కొడంగల్, బోనకల్లు మండలాలతో పాటు 24 గ్రామాల్లోని మొత్తం 40,349 ఇళ్లపై 2 కిలోవాట్ల పలకలు పెడితే రోజుకు 8 యూనిట్ల చొప్పున 3,22,792 యూనిట్ల కరెంటు గ్రిడ్​కు సరఫరా అవుతుంది. ఒక్కో ఇంటికి నెలకు 240 యూనిట్ల కరెంటు వస్తుంది. అంతకు మించితే బిల్లు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ గ్రామాల్లో 5-10% ఇళ్లలో 240 యూనిట్లకు మించి కరెంటు వినియోగిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాంటి వారు అదనంగా మరో కిలోవాట్ పలకలు ఏర్పాటు చేసుకుంటే అందుకయ్యే వ్యయాన్ని సొంతంగానే భరించాల్సి ఉంటుంది.

గృహజ్యోతి రాయితీ మిగులు : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గృహజ్యోతి పథకం కింది నెలకు 200 యూనిట్లు వరకూ విద్యుత్​ను ఉచితంగా సరఫరా చేస్తోంది. దీంతో ప్రతి నెలా రూ.150 కోట్లకు పైగా విద్యుత్ రాయితీలను చెల్లిస్తోంది. కాగా ఈ ఆదర్శగ్రామాల పథకం అమలులోనికి వస్తే ఈ రాయితీ సొమ్ము మిగులుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

Last Updated : November 18, 2025 at 10:52 AM IST

