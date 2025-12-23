ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఘటనలో 800 టన్నుల స్టైరీన్ గ్యాస్ లీక్! - పరిశోధన సంస్థల నివేదిక
ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఘటన ఎందుకు ప్రాణాంతకంగా మారింది? -ప్రయోగశాలల్లో కృత్రిమ వాతావరణం సృష్టించి పరిశీలన చేసిన పరిశోధన సంస్థలు - తాజా నివేదికలో బయటపడ్డ అంశాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 23, 2025 at 3:21 PM IST
Estimated 800 Tons of Styrene Gas Leaked in Visakhapatnam LG Polymers Incident : ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఘటనలో లీకైన స్టైరీన్ గ్యాస్ 800 టన్నుల వరకు ఉంటుందని కల్పాక్కంలోని ఇందిరాగాంధీ అణుపరిశోధన కేంద్రం, ముంబయిలోని హోమీభాభా జాతీయ పరిశోధన సంస్థల అధ్యయనంలో గుర్తించాయి. దాదాపు ఐదున్నరేళ్ల క్రితం చోటు చేసుకున్న ఈ దుర్ఘటన విశాఖ ప్రజలను భయకంపితులను చేసింది. ప్లాంటు నుంచి విడుదలైన గ్యాస్ పీల్చి 12 మంది మృతి చెందారు. వందల మంది తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఈ ప్రమాదం ఎందుకంత ఘోరంగా మారిందన్నదానిపై పరిశోధన సంస్థలు ప్రయోగశాలల్లో కృత్రిమ వాతావరణం సృష్టించి అధ్యయనం చేయగా ఆ నివేదిక తాజాగా బయటకొచ్చింది.
ఆ ఘటన ఎలా జరిగిందంటే : 2020 మే 7న తెల్లవారుజామున గ్యాస్ లీకైంది. ఆ ఘటన ఎలా జరిగిందో అలాగే చేసి ప్రయోగశాలలో పరీక్షించారు. బ్యూయాన్సీ-మోడిఫైడ్ డబ్ల్యూఆర్ఎఫ్ -ఫ్లెక్స్పార్ట్ డిస్పర్షన్ విధానంలో వాతావరణ పరిశోధన అంశాలు, వాతావరణ వ్యాప్తి డేటా విశ్లేషణకు పరిశోధన చేపట్టారు. నాటి వాతావరణ పరిస్థితి ప్రకారం ఉష్ణోగ్రత, గాలిలో తేమ, సాంద్రతల పరిమాణం కృత్రిమంగా సృష్టించారు. గ్యాస్ లీకైనప్పుడు సమయంలో స్థిరమైన వాతావరణం ఉంది. దీంతో గ్యాస్ పైకి వెళ్లకుండా భూ ఉపరితలంలోనే ఉండిపోయింది.
430 మీటర్ల పరిధిలో ప్రాణాంతక స్థాయి : ఆ సమయంలో గాలి వేగం తక్కువగా ఉండడంతో విషవాయువు ఎక్కువ దూరం వ్యాప్తి చెందకుండా, పైకి వెళ్లకుండా సమీప నివాసాల చుట్టూ దట్టమైన పొగమంచులా నిలిచిపోయింది. గంటల తరబడి 9-50 టన్నుల వరకు విషవాయువు విడుదల కావడం పరిస్థితిని మరింత దిగజార్చింది. విడుదలైన గ్యాస్ మొత్తం 800 టన్నులు ఉంటుందని అంచనా వేశారు. లీకైన ప్రాంతం నుంచి 430 మీటర్ల పరిధిలో ప్రాణాంతక స్థాయి ఉండగా 1.1 కి.మీ. పరిధిలో దీని ప్రభావం కనిపించిందని ‘సిమ్యులేషన్’లో కనుగొన్నారు. నాటి పరిస్థితులూ దాదాపు అంతే ప్రభావాన్ని చూపాయి.
హైపవర్ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికకు దగ్గరగా : 1984లో జరిగిన భోపాల్ దుర్ఘటన అనంతరం జరిగిన అధ్యయనాలతో పోలిస్తే తాజా అధ్యయనం వాస్తవ వాతావరణం, వ్యాప్తి పరిస్థితులు ఉపయోగించి చేసింది. అప్పట్లో వాతావరణ డేటా పరిమితంగా ఉండేది. ఎల్జీ ఘటనలో స్టైరీన్ గ్యాస్ ఎలా ప్రవర్తించిందో పరిశోధకులు కర్మాకర్, సీవీ శ్రీనివాస్, రాకేష్, శ్రీవాణి ప్రయోగాత్మకంగా చేసి చూపించారు. మొదటి గంటలో వాతావరణం బాగా స్థిరంగా ఉందని మోడల్ సూచించింది. ఈ నివేదిక ఆ ఘటనపై హైపవర్ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికకు దగ్గరగా ఉంది. ఈ అధ్యయన ఫలితం అధికారిక అంచనాలతో పాటు ఎల్జీ పాలిమర్స్ ప్రధాన గేటు వద్ద తీసిన గ్యాస్ కొలతలతో సరిపోలింది. ఈ తరహా ప్రమాదాలను అధ్యయనం చేయడానికి ఈ మోడల్ విశ్వసనీయమైందని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.
90 శాతం లీకైందన్న నిపుణులు : ఈ ఘటన జరిగినప్పుడు లీకైన ట్యాంకులో 2వేల టన్నుల స్టైరీన్ ఉండేదని అధికారులు తెలిపారు. అది పాలిమరైజేషన్కు గురికావడంతో వేడి పెరుగుతూ వచ్చిందని గతంలోనే సంబంధిత అధికారులు నివేదించిన విషయం విదితమే. స్టైరీన్ ఉన్నంతసేపూ ఆవిర్లు పుడుతూనే ఉన్నాయి. వాటివల్ల లోపలున్న పదార్థం పాలిమరైజేషన్ చెందింది. ఆ తర్వాత ఉష్ణోగ్రతలు సహజంగానే తగ్గాయి. ట్యాంకులోని స్టైరీన్ 90% దాకా ఆవిరైపోయిందని ఆనాడే నిపుణులు వెల్లడించారు.
