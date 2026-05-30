'ఒకరింట్లో వృథా వస్తువు మరొకరి అవసరాన్ని తీర్చేలా' - గుంటూరులో 'ఆర్ఆర్ఆర్' మంత్రం
నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో 'ఆర్.ఆర్.ఆర్' కేంద్రాల ఏర్పాటు - 3సూత్రాల నినాదంతో క్షేత్రస్థాయిలో కదులుతున్న యంత్రాంగం - ఇళ్లలో వాడని దుస్తులు, పుస్తకాలు, బొమ్మల సేకరణ -సేకరించిన వస్తువులను ఉచితంగా పొందుతున్న పేద ప్రజలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 1:40 PM IST
RRR Centers in Guntur Municipal Corporation : గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ 'ఆర్ఆర్ఆర్' మంత్రం జపిస్తోంది. స్వచ్ఛ గుంటూరు లక్ష్యంగా నగరంలోని ప్రతి డివిజన్లోనూ 'ట్రిపుల్ ఆర్' కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసింది. మన ఇళ్లలో వాడకుండా మూలన పడేసిన బట్టలు, చెప్పులు, పాత పుస్తకాలు, ఆటబొమ్మలను సేకరించి వాటిని అవసరమైన పేదలకు ఉచితంగా అందిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
మూడు సూత్రాల నినాదంతో : చెత్తను తగ్గించడం, వస్తువులను తిరిగి వినియోగించడం, పునరుత్పత్తి చేయడం ఈ మూడు సూత్రాల నినాదంతో గుంటూరు కార్పొరేషన్ క్షేత్రస్థాయిలో చర్యలు చేపట్టింది. ఇళ్లలో వ్యర్థాలుగా భావించి పారేసే పొడి చెత్త, ప్లాస్టిక్ నియంత్రణే లక్ష్యంగా అధికారులు పర్యావరణహిత వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. నగరంలోని అన్ని డివిజన్లలో ట్రిపుల్ ఆర్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి, పర్యవేక్షణ బాధ్యతలను స్వర్ణ వార్డు సిబ్బందికి అప్పగించారు.
ఈ కేంద్రాల్లో ప్రజలు అందజేసిన పాత వస్తువులను ప్రత్యేకంగా వర్గీకరించి భద్రపరుస్తున్నారు. పరిసర ప్రాంతాల్లోని పేదలు, విద్యార్థులు ఈ కేంద్రాలను సందర్శించి, తమకు నచ్చిన వస్తువులను ఉచితంగా తీసుకెళ్లేలా వీలు కల్పించారు. దీనివల్ల ఒకరి ఇంట్లో వృథాగా ఉన్న వస్తువు, మరొకరి అవసరాన్ని తీరుస్తూ పునర్వినియోగంలోకి వస్తోంది.
సిబ్బంది, ఇటు లబ్ధిదారులు హర్షం : ఈ వినూత్న కార్యక్రమం కేవలం ప్రచారానికే పరిమితం కాకుండా పక్కా ప్రణాళికతో సాగుతోంది. కేంద్రానికి వస్తున్న, వెళ్తున్న వస్తువుల వివరాలను రిజిస్టర్లలో నమోదు చేస్తున్నారు. కొన్ని కేంద్రాలలో మరింత సృజనాత్మకతను జోడించారు. వస్తువులు డిపాజిట్ చేసిన నగర పౌరుల వేలిముద్రలతో ఆకర్షణీయమైన థీమ్స్, ఆర్ట్ వర్క్స్ను రూపొందించి ప్రదర్శిస్తున్నారు.
స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్లో భాగంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం వల్ల పేదలకు మేలు జరుగుతోందని అటు సిబ్బంది, ఇటు లబ్ధిదారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల నగరంలో వ్యర్థాల సమస్య తగ్గడమే కాకుండా, పేద ప్రజలకు ఎంతగానో లబ్ధి చేకూరుతోంది. పర్యావరణ పరిరక్షణలో ప్రతి ఒక్కరినీ భాగస్వామ్యం చేస్తూ సాగుతున్న ఈ ఆర్ఆర్ఆర్ కేంద్రాల ప్రయాణం అభినందనీయం.
"ఈ ట్రీపుల్ ఆర్ సెంటర్స్లో ఎవరికైనా అవసరంలేనివి డొనేట్ చేసుకొవచ్చు. అలాగే ఎవరికైనా అవసరం ఉంటే వాటిని అక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు. గుంటూరు నగరసంస్థ పరిధిలో లక్ష్మీపురం, గోరంట్ల దగ్గర రెండు ముఖ్య సెంటర్లలో వీటిని ఏర్పాటు చేశాం. అదే విధంగా ప్రతి వార్డ్ సచివాలయంలో కూడా సెంటర్లను ఏర్పాటు చేశాం. ఎవరికైనా అవసరం లేనివి ఉంటే ఈ ట్రీపుల్ ఆర్ సెంటర్స్లో దానం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం." - మయూర్ అశోక్, గుంటూరు కమిషనర్
