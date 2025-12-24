ETV Bharat / state

పల్లె ప్రజలకు గుడ్​న్యూస్​ - సంక్రాంతి నుంచి గ్రామాల్లో అన్న క్యాంటీన్లు

గ్రామీణ ప్రాంతాలైన నియోజకవర్గ, మండల కేంద్రాల్లో దాదాపు 70 క్యాంటీన్లు ఏర్పాటు - ఇప్పటికే 2 లక్షల మందికిపైగా ప్రతి రోజు భోజనం! - 70 క్యాంటీన్ల మంజూరు

ANNA CANTEENS IN VILLAGES
ANNA CANTEENS IN VILLAGES
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 9:56 AM IST

3 Min Read
Anna Canteens In Villages : అన్న క్యాంటీన్‌, దానికి పేద, ధనిక అనే తేడా లేదు. ఆకలి మాత్రమే చూస్తుంది. పేదల ఆకలి బాధ తీర్చేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్న క్యాంటీన్లను విస్తరిస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అన్న క్యాంటీన్లపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న అన్న క్యాంటీన్లు ఎక్కువగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి. అయితే సంక్రాంతి కానుకగా అన్న క్యాంటీన్లు గ్రామీణ ప్రజలకు కూడా అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

రూ. 5 కే భోజనం! : పేదల ఆకలి తీర్చేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ఈ అన్న క్యాంటీన్లకు మంచి స్పందన వస్తోంది. అల్పాహారమైనా, భోజనమైనా ఇక్కడ రూ.5కే అందిస్తున్నారు. రోడ్డు పక్క బంకులో టీ తాగాలన్నా రూ.10కి తక్కువ ఎక్కడా తీసుకోవడం లేదు. అటువంటిది అన్న క్యాంటీన్లలో ఉదయం అల్పాహారమైనా, మధ్యాహ్నం, రాత్రికి భోజనమైనా రూ.5కే ఇస్తున్నారు. నాణ్యమైన ఆహారం ఇంత తక్కువకు ఎక్కడ దొరుకుతుందని అక్కడికొచ్చే వారంతా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కూటమి అధికారంలోకి రాగానే తిరిగి ప్రారంభించిన అన్న క్యాంటీన్లు, కొద్ది రోజుల్లోనే వారందరి ఆదరణను పొందాయి. వీటి పుణ్యమా అని రోజువారీ కూలీలే కాదు, సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి చదువుకొనే విద్యార్థులు కూడా రూ.15కే మూడు పూటలా కడుపు నింపుకుంటున్నారు.

ఇకపై గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా! : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న నియోజకవర్గ, మండల కేంద్రాల్లో దాదాపు 70 క్యాంటీన్లు ఒకేసారి ప్రారంభించేందుకు ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తోంది. వివిధ దశల్లో ఉన్న వీటి నిర్మాణాలు జనవరి 10లోగా పూర్తి చేయనున్నారు. జనవరి 13 నుంచి 15 మధ్య క్యాంటీన్లు ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక పట్టణ ప్రాంతాల్లో సుమారు 205 అన్న క్యాంటీన్లు ప్రారంభించింది. 2 లక్షల మందికిపైగా ప్రజలు ప్రతి రోజు భోజనం చేస్తున్నారు. ఉదయం, రాత్రి అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనాన్ని అందిస్తున్నారు. పూటకు రూ.5కే ఆహారాన్ని సరఫరా చేస్తున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ క్యాంటీన్లు ఏర్పాటు చేయాలన్న ఎమ్మెల్యేల విజ్ఞప్తి మేరకు ప్రభుత్వం 70 క్యాంటీన్లను మంజూరు చేసింది.

7.20 కోట్ల మందికి ఆహారం : పట్టణాలు, నగరాల్లో ప్రారంభించిన 205 క్యాంటీన్లలో ఇప్పటి వరకు 7.20 కోట్ల మందికిపైగా పేదలకు ఆహారం అందించారు. వీరిలో మధ్యాహ్న భోజనం చేసిన వారు అత్యధికంగా 3.16 కోట్ల ఉండడం గమనార్హం. ఉదయం అల్పాహారం 2.62 కోట్ల మంది, రాత్రి అల్పాహారం 1.42 కోట్ల మందికి సరఫరా చేశారు. ఎన్టీఆర్, విశాఖపట్నం, గుంటూరు జిల్లాల్లో అత్యధిక సంఖ్యలో పేదలు వస్తున్నారు.

ఆరుగురు సభ్యులతో ప్రత్యేక కమిటీ: అన్న క్యాంటీన్ల నిర్వహణలో ఎలాంటి లోపాలు ఉండకుండా ప్రభుత్వం కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టింది. ప్రతి అన్న క్యాంటీన్​లో ఆరుగురు సభ్యులతో ఒక అడ్వైజరీ కమిటీని నియమిస్తారు. ఈ కమిటీకి ఛైర్మన్‌గా స్థానిక మున్సిపల్ ఛైర్​పర్సన్ గానీ, కార్పొరేటర్ లేదా కౌన్సిలర్ గానీ ఉంటారు. కమిటీ ఛైర్మన్‌ను సంబంధిత జిల్లా ఇన్‌చార్జి మంత్రే స్వయంగా నియమిస్తారు. ఇక సభ్యులుగా వార్డు మహిళా సంరక్షణ కార్యదర్శి (ఉమెన్ పోలీస్), వార్డు శానిటేషన్ & ఎన్విరాన్‌మెంట్ సెక్రటరీ, స్థానిక ఎన్జీవో ప్రతినిధి, డ్వాక్రా మహిళ, అన్న క్యాంటీన్ నోడల్ ఆఫీసర్ ఉంటారు.

ప్రతి పూటా రుచి చూడాల్సిందే: కేవలం పర్యవేక్షణకే కాకుండా, ఆహార నాణ్యతపై ఈ కమిటీకి పూర్తి బాధ్యతలను అప్పగించారు. వంటగదిని నిరంతరం తనిఖీ చేయాలి. వంటలు రుచిగా ఉన్నాయా, నాణ్యమైన సరకులు వాడుతున్నారా లేదా అనే దానిపై దృష్టిపెట్టాలి. ముఖ్యంగా, కమిటీ సభ్యులు ప్రతి పూటా వండిన ఆహారాన్ని రుచి చూడాలి. నాణ్యత, రుచి వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు రికార్డుల్లో నమోదు చేయాలి. అప్పుడే ప్రజలకు వడ్డించాలి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

