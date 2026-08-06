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భూలోక స్వర్గమంటూ వెళితే చీకట్లే మిగులుతున్నాయ్! - విషాదంగా మారుతోన్న కలల ప్రయాణం

ఉద్యోగం, చదువు, ఉపాధి కోసం విదేశాలకు పయనమవుతున్న ప్రజలు - రోడ్డు ప్రమాదాలు, ఆరోగ్య సమస్యలపై అవగాహన లేకపోవడంతో ఎడారి దేశాల్లో ఇబ్బందులు - తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే! -

People Must Know Before Going Foreign
People Must Know Before Going Foreign (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 6, 2026 at 10:55 AM IST

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Updated : August 6, 2026 at 11:06 AM IST

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People Must Know Before Going Foreign : రాష్ట్రంలో ప్రతి సంవత్సరం ఎంతో మంది చదువు, ఉద్యోగం, ఉపాధి రీత్యా విదేశాలకు వెళతారు. అక్కడ రోడ్డు ప్రమాదాలు, కాల్పులు, అనారోగ్య సమస్యలపై ఇసుమంతైనా అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రాణ నష్టం, ఆస్తి నష్టంతో బాధపడుతున్నారు. విదేశాలకు వెళ్లే విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, ఉపాధి కోసం వెళ్లే కార్మికులు అక్కడ ఎదురయ్యే ప్రమాదాలు, ఆరోగ్య సమస్యల పట్ల ముందే అవగాహన కలిగి ఉండటం చాలా ముఖ్యం. సరైన సమాచారం, ముందస్తు జాగ్రత్తలు లేకపోవడం వల్లే చాలా మంది ఇబ్బందులు పడుతుంటారు.

సరైన అవగాహన లేక ఇబ్బందులు : ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్​ జిల్లా నుంచి ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 1,000 నుంచి 1,200 మంది విద్యార్థులు ఉన్నత విద్య (ఎంఎస్, పీజీ కోర్సులు వంటివి), ఉద్యోగాల కోసం విదేశాలకు వెళ్తుంటారని అంచనా. స్థానిక నిబంధనలపై అవగాహన లేకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలు, దుండగుల కాల్పులు, అనుమానాస్పద మరణాలు, ఆరోగ్య సమస్యలు, మానసిక ఒత్తిడి వంటి వివిధ కారణాల వల్ల ప్రాణనష్టం కలిగించే విషాద ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. తాము వెళ్లే దేశం, అక్కడి పరిస్థితులు, చట్టపరమైన అంశాలపై సరైన అవగాహన లేకపోవడమే ఈ దురదృష్టకర పరిస్థితులకు కారణమని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

  • నాగర్‌ కర్నూల్ జిల్లా బిజినేపల్లికి చెందిన అరుణ్ రెడ్డి, అమెరికాలోని ఫ్లోరిడాలో నాలుగేళ్లుగా నివసిస్తూ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. రెండు నెలల క్రితం ఆయన తన అపార్ట్‌మెంట్‌లో మరణించారు.
  • మహబూబ్‌నగర్ జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన నిజాముద్దీన్ అమీర్, ఎంఎస్ పూర్తి చేసి, గత ఏడాది సెప్టెంబర్‌లో అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాకు వెళ్లారు. అక్కడ జరిగిన ఒక పోలీస్ కాల్పుల ఘటనలో ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
  • వనపర్తి జిల్లా వీపనగండ్లకు చెందిన హర్షవర్ధన్ రెడ్డి, అమెరికాలోని ఒక ఐటీ సంస్థలో సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది జనవరిలో గుండెపోటుతో మరణించారు.

విదేశాల్లో ఎంఎస్​ కోసం వెనకాడటం లేదు : యువత తమ భవిష్యత్తు కోసం, తల్లిదండ్రుల కలలను సాకారం చేసుకోవడం కోసం ఖండాలు దాటి వెళ్తున్నారు. అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, జర్మనీ వంటి దేశాల్లో తమ పిల్లల ఎంఎస్ చదువుల కోసం తల్లిదండ్రులు వ్యవసాయ భూములను అమ్మడానికి లేదా రూ.లక్షల్లో అప్పులు చేయడానికీ వెనకాడటం లేదు. కొందరు ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం కూడా తమ పిల్లలను విదేశాలకు పంపుతున్నారు. అయితే ఈ కలల ప్రయాణం కొన్నిసార్లు విషాదంగా మారుతోంది. ఎన్నో ఆశలతో విదేశాలకు వెళ్లిన వారి ప్రాణాలను బలి తీసుకుంటుంది.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:

  • ఏ దేశానికి వెళ్లినా, అక్కడి చట్టాలపై పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉండాలి.
  • రాత్రి వేళల్లో ఒంటరిగా ప్రయాణించడం మానుకోవాలి. అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
  • అమెరికాలో చాలా మంది నడిచి ప్రయాణిస్తుంటారు. పాదచారులకు కూడా ట్రాఫిక్ నియమాలు వర్తిస్తాయి. అందువల్ల వాటిపై అవగాహన కలిగి ఉండటం ముఖ్యం.
  • యూనివర్సిటీలు లేదా కంపెనీలు సూచించిన సురక్షిత ప్రాంతాల్లోనే నివసించాలి. ఇతర తెలుగు వారు ఉండే ప్రాంతాల్లో నివసించడం ప్రయోజనకరం.
  • అత్యవసర సంప్రదింపు నంబర్లను అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి. ఏవైనా ఇబ్బందులు ఎదురైతే సహాయం కోసం కాల్ చేయాలి.
  • కుటుంబ సభ్యులతో తరచుగా సంప్రదింపులు జరపాలి. ఆరోగ్య, ప్రమాద బీమా తీసుకోవడం తప్పనిసరి.
  • అనుమానాస్పద వ్యక్తులు, ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండాలి.

నేను న్యూజెర్సీలో 15 ఏళ్లుగా పని చేస్తున్నాను. మేము ఇక్కడికి వచ్చిన మొదట్లో కొన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నాం. మేం ఇప్పుడు తోటి తెలుగు వారితో కలిసి నివసిస్తూ, పండుగలను కలిసి జరుపుకుంటున్నాం. - ప్రవీణ్ కుమార్, గద్వాల జిల్లా వాసి

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Last Updated : August 6, 2026 at 11:06 AM IST

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విదేశాలకు వెళ్లేముందు జాగ్రత్తలు
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