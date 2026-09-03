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ఆకాశాన్నంటుతున్న నిత్యావసరాల ధరలు! - సామాన్యుడిపై భారం

రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న నిత్యావసరాల ధరలు - పెరిగిన ధరలతో సామాన్యుడు బెంబేలు - సామాన్య, మధ్య తరగతి కుటుంబాలపై ధరాభారం

Essential Commodities Prices Hike
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2026 at 11:03 AM IST

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Essential Commodities Prices Hike : ఇటీవల కాలంలో మార్కెట్​లో పెరుగుతున్న ధరలతో సామాన్య ప్రజలు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. ఓ వైపు ఇంధన ధరలు మండుతుండగా, మరోవైపు నిత్యావసరాలు, కూరగాయల ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఇలా ధరలు పెరగడంతో సామాన్యులపై అదనపు భారం పడుతోంది. ఉదయం లేచినప్పటి నుంచే ధరాఘాతంలో ఆందోళన చెందుతున్నారు. టీ తాగాలన్నా, టీపొడి, పాలు, చక్కెర ధరలు పెంచేశారు. టిఫిన్ చేయాలన్నా ఉల్లిగడ్డ, అల్లం, వెల్లుల్లి, నూనెలతో సహా ఇతర సరకుల ధరలు అంతకంతకూ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి.

రోజువారీ వినియోగించే సరకుల ధరలు 20-30 శాతం మేర పెరిగాయి. ఇది సామాన్య కుటుంబాల బడ్జెట్‌పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. కుటుంబ ఆదాయం పెరగకున్నా, ఖర్చులు పెరగడంతో ఇంటి బడ్జెట్ పూర్తిగా​ మారుతోందని సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలు వాపోతున్నారు. రాష్ట్రంలో ఎన్నో కుటుంబాలుండగా ఇందులో మెజారిటీ ప్రజలపై పెరిగిన ధరల భారం పడుతోంది. రోజువారీ కూలీలు, ఆటో డ్రైవర్లు, చిరు ఉద్యోగులు, పింఛన్​పై ఆధారపడేవారు, చిన్న వ్యాపారులు, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

కొనలేం..తినలేం : బియ్యం క్వింటాపై రూ.1000ల మేర ధరలు పెరిగాయి. క్వాలిటీ రైస్ గతంలో కిలో రూ.45 నుంచి రూ.50 ఉండగా, ఇప్పుడు ఏకంగా రూ.70 అంతకంటే ఎక్కువగా ఉండటం సామాన్యుడిపై అదనపు భారం పడుతోంది. 26 కిలోల రైస్ బస్తాపై సుమారు రూ.300-400లు పెంచారు. ఒక్కో కుటుంబానికి నెలకు సుమారు రూ.200 నుంచి రూ.250 వరకు అదనపు భారం పడుతోంది. గడిచిన నెలన్నర రోజుల్లోనే 15 నుంచి 20 శాతం వరకు ధరలు పెరిగినట్లు వ్యాపారులు తెలిపారు. అలాగే రాష్ట్రాల్లో ఇతర ఉత్పత్తి తగ్గడంతో పాటు తెలంగాణలో సన్న వడ్లకు బోనస్​ ఇచ్చి ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయడంతో మార్కెట్లోకి వచ్చే ధాన్యం తగ్గిపోయింది. పలు జిల్లాల్లో ఎక్కువగా వినియోగించే జైశ్రీరాం, ఆర్​ఎన్​ఆర్​, హెచ్​ఎంటీ, బీపీటీ రకాల ధరలు పెరిగాయి.

కొండెక్కిన కూరగాయల ధరలు : మార్కెట్లో ఉల్లి, అల్లం, వెల్లుల్లి ధరలు మరింత పెరిగాయి. ఉల్లి కిలో రూ.20 నుంచి రూ.60కి చేరింది. అల్లం, వెల్లుల్లి ధరలు కిలో రూ.150 కంటే అధికంగానే ఉన్నాయి. కొద్ది రోజుల క్రితం వరకు రూ.30 ఉన్న టమాట రూ.60 వరకు చేరి ఇప్పుడు రూ.40గా ఉంది. పచ్చిమిర్చి, పప్పుదినుసులు, వంటనూనెల ధరలు వంటిట్లో సెగలు పుట్టిస్తున్నాయి. గతంలో లీటర్​ సన్​ఫ్లవర్ ఆయిల్ రూ.160లోపే ఉండగా ప్రస్తుతం వాటి ధర రూ.180కి పైగానే ఉంది.

పంచదార కిలో సగటున రూ.40 ఉండగా ప్రస్తుతం రూ.60-70గా ఉంది. కంది, మినప, పెసరపప్పులు గతంతో పోలిస్తే కిలోకు రూ.20 అంతకంటే ఎక్కువే ఉన్నాయి. అటు కూరగాయల ధరలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. ఎల్​నినో ప్రభావంతో లోటు వర్షాలతో పాటు, రవాణా ఖర్చులు పెరగడం, రైతులు కూరగాయల సాగు తగ్గించడం మూలంగా రాష్ట్రంలో కూరగాయల ధరలు పెరగడానికి కారణమవుతోంది. టమాట ఆంధ్రప్రదేశ్​ నుంచి, ఉల్లి మహారాష్ట్రం నుంచి. పచ్చిమిర్చి అనంతపురం నుంచి రాష్ట్రానికి వస్తున్నాయి.

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