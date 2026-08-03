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పైసా ఖర్చు లేకుండా పేద కుటుంబాలకు ఆరోగ్య భరోసా - రాజమహేంద్రవరం ESIC ఆస్పత్రి ప్రత్యేకత

అత్యాధునిక సదుపాయాలు - అనుభవజ్ఞులైన వైద్యులు - కార్పొరేట్ హంగులతో నిర్మితమైన ఈఎస్‌ఐసీ ఆసుపత్రి - శిథిలావస్థకు చేరిన గతంలో ఉన్న 50పడకల ఆస్పత్రి

ESIC Hospital Rajahmundry
ESIC Hospital Rajahmundry (ETVV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 4:35 PM IST

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ESIC Hospital Rajahmundry : కార్పొరేట్ హంగులు, అత్యాధునిక సదుపాయాలు, అనుభవజ్ఞులైన వైద్యులు కంటికి రెప్పలా చూసుకునే సిబ్బంది. ఈ మాటలు వింటుంటే అదేదో ప్రైవేటు ఆసుపత్రి అనిపిస్తోంది కదూ? రాజమహేంద్రవరంలో కార్మికలోకానికి వైద్యం కోసం ఈఎస్​ఐసీ ఆస్పత్రుల్లో కల్పిస్తున్న సేవలివి. పైసా ఖర్చు లేకుండా పేద కుటుంబాలకు ఆరోగ్య భరోసా కల్సిస్తున్న ఆసుపత్రిపై ఈటీవీ భారత్​ ప్రత్యేక కథనం.

అత్యాధునిక ఆపరేషన్ థియేటర్లు, అధునాతన ప్రయోగశాలలు, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో కూడిన స్కానింగ్ యంత్రాలు, విశాలమైన వార్డులు. కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిని తలదన్నేలా రాజమహేంద్రవరంలోని ఈఎస్​ఐసీ ఆసుపత్రిలో సౌకర్యాలు కల్పించారు. శ్రమ జీవుల ఆరోగ్య పరిరక్షణను ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న కూటమి సర్కారు, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈఎస్​ఐసీ ఆస్పత్రులను కార్పొరేట్‌కు దీటుగా నిర్మిస్తోంది.

100 పడకలతో : గతంలో 50పడకల ఆస్పత్రి ఉండగా అది శిథిలావస్థకు చేరడంతో ఆ భవనాన్ని కూల్చివేసి అదే ప్రాంతంలో రూ.75 కోట్లతో 100 పడకలతో అధునాతన సదుపాయాలతో ఆస్పత్రి నిర్మించారు. కార్పొరేట్‌ స్థాయిలో ఎల్​ఈడీ దీపాల వెలుగులు సౌకర్యవంతమైన లిఫ్టులు నిరంతరం కాపలా కాసే నిఘా నేత్రాలు అందుబాటులో ఉండటంతో కార్మికులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

పైసా ఖర్చు లేకుండా పేద కుటుంబాలకు ఆరోగ్య భరోసా - రాజమహేంద్రవరం ESIC ఆస్పత్రి ప్రత్యేకత (ETV Bharat)

"ఫెసిలిటీస్ అవి అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్. బాగా చూస్తున్నారు. ఫుడ్ కూడా బాగుంది. సమయానికి నర్సులు వచ్చి చెకప్ బాగా చేస్తున్నారు. ​ఎముకలకు సంబంధించింది, గర్భిణులకి, మొత్తం అన్నీ వైద్యం అందిస్తున్నారు. టెస్టులు అన్నీ ఫ్రీగా చేస్తారు. మంగళవారం, శుక్రవారం మొత్తం అందరూ డాక్టర్లు ఉంటారు. ఇక్కడ జాయిన్ అయిన వాళ్లకి కూడా పొద్దున టిఫిన్, పాలు, మధ్యాహ్నం భోజనం, గుడ్డు, అరటిపండు, మళ్లీ సాయంత్రం గుడ్డు, అరటిపండు, భోజనం ఇస్తున్నారు."-రోగులు

అత్యాధునిక యంత్రాలు : సుమారు ఆరు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించిన ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో అడుగు పెట్టగానే ఆహ్లాదకర వాతావరణం ఉట్టిపడుతోంది. దీంతోపాటు రోడ్లు, వాకింగ్ ట్రాక్‌లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. ఓపీ కౌంటర్ దగ్గర రోగులు వారి కుటుంబసభ్యులు కూర్చొనేందుకు సౌకర్యవంతమైన కుర్చీలతోపాటు సెంట్రల్ ఏసీ ఏర్పాటు చేశారు. ఆసుపత్రిలో అత్యాధునిక యంత్రాలు, ల్యాబ్‌లు, స్కానింగ్‌ యంత్రాలతో వైద్యం అందటంపై కార్మికుల కుటుంబాలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

రోగితోపాటు సహాయకుడికీ ఉచితంగా భోజన సదుపాయం కల్పిస్తున్నారు. ఎముకలు, గుండె, ఊపిరితిత్తులు, కిడ్నీ, కళ్లకు చెందిన వైద్య నిపుణులు సహా మహిళలు, చంటి పిల్లల కోసం ప్రత్యేక వార్డులున్నాయి. తూర్పుగోదావరి జిల్లా సహా పరిసర ప్రాంతాల నుంచి లక్షా 50 వేల మంది కార్మికులకు ఈ ఆసుపత్రి కొండంత ధైర్యాన్ని కల్పిస్తోంది.

"కార్మికుడి ఆరోగ్యం, కార్మికుడి భద్రత అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా మేము తీసుకుంటున్నాం. సుమారు 1987లో 50 బెడ్డెడ్ హాస్పిటల్​గా ఉన్న ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేసి 100 బెడ్ హాస్పిటల్ కింద చేశాం. సుమారు 1,50,000 స్క్వేర్ ఫీట్ బిల్డప్ ఏరియాలో కట్టడం జరిగింది. గత ప్రభుత్వంలో 150 ఉన్న ఓపీ, ఈరోజు 450 ఓపీ వరకు కూడా రావడం జరిగింది."-వాసంశెట్టి సుభాశ్​, కార్మికశాఖ మంత్రి

నెమ్మదించిన ఉపాధి కల్పన: ఈఎస్​ఐసీ

కార్మికులకు శుభవార్త - గుంటూరులో ఈఎస్‌ఐ ఆస్పత్రి నిర్మాణానికి పచ్చజెండా

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